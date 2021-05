Incertidumbre en los bares de copas y discotecas de Granada ante la reapertura en la madrugada del domingo

Los bares de copas y discotecas de Granada están de enhorabuena ante la perspectiva de poder volver a abrir sus negocios, aunque aún están a ciegas sobre lo que se podrá hacer en la madrugada del sábado. En principio podrán abrir entre las 00:00 y las 02:00 de la mañana, una vez que decaiga el estado de alarma y entre en vigor la primera fase de la desescalada que anunció ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Pero claro, a esta hora, a falta de que la Junta pueda incluir en el BOJA algún anexo para regular esta noche del sábado, los bares y restaurantes tendrían que cerrar a las 23, los parroquianos volver a su casa y, a partir de la medianoche, podrían volver a salir de copas al menos dos horas.

Según Félix Cobos, gerente de la sala BackStage y vicepresidente de la asociación Andalucía de Noche, lamenta esta incertidumbre porque las discotecas aún no saben "si tendrán que contratar más camareros o ampliar las horas de los que actualmente trabajan, porque esto no se hace de un momento para otro". "Habrá gente a la que no le compense abrir dos horas en la madrugada del sábado, pero el domingo ya sí se podrá abrir con más normalidad", según ha explicado Cobos.

Este nueve escenario tras más de un año cerrados es "ilusionante". "Hay discotecas que han cambiado la licencia de forma temporal para poder abrir, pero la gran mayoría y sobre todo las más grandes siguen cerradas con unos gastos enormes y las ayudas siguen siendo cero", ha señalado Cobos.

Andalucía de Noche mantuvo el pasado jueves una reunión con el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, y distintos responsables de la Consejería de Salud, en el que se les informó de que la desescalada en tres fases y la ampliación de horarios dependerá sobre todo del ritmo de vacunación porque confían en llegar a mitad de junio con la población de riesgo y la de mediana edad ya inmunizada. "En la segunda fase es cuando el ocio nocturno podrá recuperar su protagonismo, porque aunque abramos hasta las 2:00 mientras los bares y las terrazas estén abiertos es difícil que los clientes vayan a un espacio cerrado como una discoteca que además está diseñado para la madrugada", según ha explicado el responsable de Backstage.

En cuanto a los aforos, en esta primera fase será del 30% con las barras cerradas y los clientes sentados en mesas que podrán ser de hasta ocho personas en el interior y diez en el exterior, a diferencia de otras comunidades como Madrid donde el número de personas en las meses es menor. En el caso de Backstage, Cobos, que abre por las tardes en la actualidad, señala que la Policía Local, incluso agentes de paisano, vigila constantemente el local para vigilar que se cumplen las normas. "El control es férreo, pero es que no nos queda otra si queremos estar abiertos". "Es un punto de partida y se trata de ir recuperando la normalidad, no es el momento de mirar hacia atrás y ver lo que se ha hecho mal, hay que sembrar e intentar salir de esta situación", ha concluido.