Investigadores de la UGR realizan unos dibujos animados para explicar el viaje del hierro en nuestro organismo

Investigadores de las facultades de Bellas Artes y Ciencias de la Universidad de Granada, han realizado un vídeo de dibujos animados titulado ‘Érase una vez el hierro’, en el que muestran el viaje del hierro en el cuerpo humano inspirándose en 'Érase una vez el cuerpo humano'.

Este vídeo ha sido realizado por los profesores Jesús Pertíñez (Facultad de Bellas Artes) y José Manuel Domínguez Vera (Facultad de Ciencias), y se ha presentado esta mañana en un acto celebrado en el Parque de las Ciencias de Granada.

El espectador podrá ver en este vídeo cómo el cuerpo humano ha conseguido desarrollar toda una maquinaria compleja de proteínas dedicada exclusivamente al hierro. Y entenderá el por qué de la anemia; por qué el hierro de la carne se absorbe mejor, o por qué el zumo de naranja facilita la absorción de hierro.

Como explican Pertíñez y Domínguez Vera, “es la primera vez que se muestra a través de dibujos animados cómo es el viaje del hierro en el cuerpo humano. Si la serie ‘Érase una vez el cuerpo humano’ se actualizara, seguramente tendría que incluir un capítulo dedicado al hierro por su importancia creciente en la salud. Nosotros hemos intentado hacer, en cierta forma este capítulo, aunque con personajes diferentes”.

Y es que el hierro es esencial para la vida. Prácticamente todos los organismos vivos necesitan hierro para vivir, y desde luego, los humanos. “Aunque tengamos muy poquito hierro, apenas unos gramos, el hierro es esencial para nosotros, porque lleva a cabo una enorme cantidad de funciones que son vitales”, indican los autores.

El hierro es el centro activo de la hemoglobina, la proteína que va dentro de los glóbulos rojos y que tiene la función de transportar oxígeno desde nuestros pulmones a todos los músculos de nuestro cuerpo. “Y sin oxígeno, el músculo no funciona. Por eso, si no tenemos hierro, no hay transporte de oxígeno a nuestros músculos y nos cansamos: tenemos anemia”, indican los profesores de la UGR.

El video ha sido grabado, además de en español, en inglés, gallego, euskera y catalán.