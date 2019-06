Jaén se indigna por 'la cobra' del AVE de Granada

Almería no va a rentabilizar el AVE, por el momento, el nuevo AVE de Granada, pero hay otra provincia vecina como Jaén que no solamente no va a rentabilizarlo sino que se ve afectada directamente por esta nueva infraestructura por la pérdida de Talgo que paraba en Linares.

Pero además, se ha levantado todo un movimiento político y en internet por el hecho de que el viaje entre Madrid y Granada por la línea de Antequera hace un rodeo que la deja totalmente desconectada del mapa ferroviaria. Los jienenses claman por un ninguneo que en redes sociales es más gráfico a través de dibujos, memes y otro tipo de comentarios jocosos como que el AVE de Granada le hace 'la cobra' a Jáen.

El debate ha llegado hasta los medios nacionales donde las imágenes de la vuelta que el tren que viene desde Madrid se ha hecho viral con todo tipo de imágenes curiosas como la que con un subrayado rosa se muestra el aislamiento ferroviario de la provincia de Jaén.

En la polémica también hay quien opina que esta decisión se tomó hace décadas cuando los gestores políticos del momento prefirieron unirse al ramal de Málaga y Córdoba condenando a la zona de Andalucía Oriental.

Veo a muchos sorprendidos por el Recorrido del AVE De Granada. La Decisión política de unirnos al ramal Málaga Córdoba se tomó hace lustros y la demografía condenó a Granada, Jaén y Almería pic.twitter.com/pySYvrAY9q — José Luis Zurita (@zurita1969) 26 de junio de 2019

Aunque el humor es el recurso más utilizado en este tipo de casos. Y una de las imágenes más repetidas en el día es la viñeta del dibujante Juan Carlos Contreras en Diario de Jaén y de la que se hizo eco el político granadino Onofre Miralles con la frase "una imagen vale más que mil palabras".

Precisamente, la portada del Diario de Jáen es la que representa de un modo más gráfico la indignación que han mostrado muchos habitantes de esta provincia a través de sus comentarios en redes sociales.

Otro de los temas que ha salido a relucir en este agravio que consideran los jienenses es el de la denominación del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén que se encuentra en Granada hasta el punto de que hay quien ha propuesto ya en tono de humor que la nueva estación de AVE se llame con el nombre de las dos provincias.

👎Una auténtica vergüenza para #Jaén. El AVE nos esquiva🤦‍♂️Lo próximo, llamar a la estación de tren de Granda “Estación de tren GRANADA-JAÉN” pic.twitter.com/UbrfPbmlLZ — Jose Antonio (@JoseAHuertas) 25 de junio de 2019

Críticas de Cs y Adelante a nivel político

En el plano político Ciudadanos Jaén ha criticado hoy el aislamiento ferroviario que sufre la provincia "hasta el punto de rodearla para dejarla desconectada". Así lo ha indicado en una nota la diputada nacional Marián Adán ante la reciente inauguración del AVE entre Madrid y Granada a través de Antequera, evitando la que hubiera sido "entrada natural" para esa conexión, el territorio jiennense.

El último "ejemplo gráfico" del aislamiento, según ha añadido, se puede observar en cómo el AVE Madrid-Granada "evita la entrada natural a Andalucía, el Paso de Despeñaperros, y bordea la provincia sin efectuar parada alguna en estaciones jiennenses".

Adán, que ha felicitado a Granada vecina por su conexión a la Alta Velocidad, ha considerado que este hecho ha supuesto "otro mazazo" para Jaén, al perder conexiones del Talgo entre la ciudad de la Alhambra y Madrid. "Estas malas noticias se unen a la dejadez en la autovía Linares-Albacete o al desmantelamiento del llamado 'Tren Alhambra', que enlazaba la estación Linares-Baeza con Barcelona", ha comentado.

En el mismo sentido se expresó Adelante Andalucía, que criticó el martes que el tren de Alta Velocidad (AVE) llegue a Granada "tarde y mal" pues "no se ha realizado con un trazado que pueda ser digno de la Alta Velocidad y no resuelve sino que agrava los graves problemas de falta conexión que tiene todo el oriente andaluz". "No mejora las conexiones de Almería y la provincia de Jaén queda más aislada", lamentó.

Sobre las consecuencias que tiene para la provincia de Jaén esta puesta en funcionamiento, Cano explicó que "había un Talgo, de mala calidad pero que conectaba Granada con Madrid parando en la estación Linares-Baeza pero desaparece desde hoy", de ahí que critique que la provincia de Jaén "está ahora más desconectada".

Así las cosas, Adelante reclama que se mejore la conexión en toda Andalucía "y dejar ese eje que solo mira a Madrid mejorando las infraestructuras para que todas las provincias andaluzas tengan una conexión ferroviaria digna, con frecuencia y con vías que permitan una velocidad mínima".