Javier Cánovas: “El ejercicio físico no se encapsula, no se vende y no se receta”

Hace 22 años que Javier Cánovas conoció a Jesús Candel y desde entonces casi que han ido de la mano. Antes de fallecer Spiriman dio un paso al frente cuando dejó el trabajo fijo que tenía en el colegio de los Escolapios para ponerse al frente de UAPO como director general.

¿Cuánta gente ha pasado por la UAPO?

En Granada hemos tratado ya más de 700 pacientes. A nivel nacional estaremos en torno a cerca de mil pacientes. Hay que tener en cuenta que en 2022 han sido diagnosticados 280.100 nuevos casos de cáncer en España.

Y hay lista de espera.

Tenemos 278 en espera y sigue incrementándose. El problema es que queremos dar alta, pero la lista sigue aumentando. Dependemos de las donaciones para poder atender a más pacientes. En Madrid, que lleva abierto desde septiembre, están tratando a 120 pacientes y hay una lista de espera de 150. En Málaga se trata a cien y no podemos tratar a más porque el dinero que se recibe en Málaga es para pagar esos tratamientos.

¿Desde cuándo se relaciona el ejercicio físico en el tratamiento contra el cáncer?

Esto se sabe hace muchos años. Hay investigación y evidencia científica. Tú pones en Internet cáncer y ejercicio y el ejercicio físico es la píldora del siglo XXI, pero no se encapsula, no se vende y no se receta. Nos gustaría abrir las puertas a que el sector médico se acerque a nosotros, igual que el farmacéutico. Creo que el tratamiento integral multidisciplinar es lo que puede beneficiar al paciente oncológico.

Hace medio que murió Jesús Candel y sigue estando presente.

Jesús ha estado, está y estará siempre presente en la UAPO. No olvidemos que es el fundador de esta unidad de apoyo y su legado va a continuar con más fuerza que nunca.

A él se le conoce sobre todo por su posición en contra de la fusión hospitalaria en Granada pero menos por fundar la UAPO.

El problema es que a Jesús se le conoce por redes sociales y la imagen que a veces nos dan las redes puede ser un poco equívoca, pero yo puedo hablar como amigo suyo y puedo afirmar que Jesús sea posiblemente sea de los tíos más generoso y más solidario que he podido conocer yo en mi vida. Estaba dispuesto a todo con tal de ayudar al prójimo.

Él quiso que fuera el director general de la UAPO.

Para mí ha sido un lujo que me haya dado la oportunidad de continuar su legado. Todos los que nos implicamos en este proyecto estamos salpicados por esta maldita enfermedad. Yo perdí a mi madre por un cáncer de pulmón y a mi amigo Jesús. Al final se convierte en una obligación moral y social que me hace cada día más fuerte y con más ilusión de poder ayudar al mayor número de pacientes posibles.

¿Lo mejor y lo peor?

Lo mejor es la sonrisa de los pacientes cuando llegas por la mañana y su agradecimiento continuo, y lo peor, la pérdida porque a veces el cáncer está en un estado tan avanzado que por mucho que hagamos no podemos llegar a donde queremos.

¿Cómo se financia la UAPO?

Dependemos económicamente de las donaciones de particulares y empresas. Nos pueden ayudar a través de la web fundacionuapo.org o visitando nuestras instalaciones para que vean que esto es una realidad. Quiero lanzar un mensaje de ayuda porque necesitamos esas aportaciones económicas, por pequeñas que sean, para poder reducir esa lista de espera.

¿En qué objetivo tiene la mente puesta?

En que todos los pacientes oncológicos tengan derecho a este tratamiento.