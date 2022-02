Joan Carles March, sobre la Semana Santa postcovid: "Hay que ir con cuidado en las fiestas y habrá que seguir con restricciones"

El experto en salud pública Joan Carles March, coordinador del grupo Covid del Ayuntamiento de Granada, ha dicho hoy respecto a la pandemia "estamos en mejor situación que a principios de año pero aún tenemos una incidencia acumulada muy alta", por lo que "aún nos falta mucho camino por recorrer".

Y ha realizado una previsión de cara a Semana Santa: "Hay que ir con cuidado en las fiestas. Todos queremos volver a la normalidad porque son muchos meses y queremos una Semana Santa como las de antes. Es en abril, creo que tendremos situación inmunitaria buena pero hay que seguir con algunos elementos de restricciones que ayuden a minimizar posibles nuevas olas. Creo que es un tema que habrá que ver. La clave es vigilancia de la situación y nuevas variantes. Eso nos ayudará a tomar decisiones y valorar según cómo avanza la pandemia y los fallecidos".

También ha hablado sobre la retirada de la mascarilla en exteriores a partir del jueves, sobre lo que está a favor. "En el exterior son útiles en dos situaciones: aglomeraciones y a menos de un metro y medio. También es verdad que si nos cruzamos en la calle con alguien las posibilidades de contagio son prácticamente cero". Según March, "la mascarilla en el exterior tiene sentido quitarla. Pienso que un problema que puede tener quitarla es esa sensación de que la pandemia se ha terminado y hay que seguir diciendo que el virus está aquí y genera contagios diarios y muertes".

Así, recuerda que "se quita la obligatoriedad pero cualquiera puede llevarla y la recomendación es que la llevemos en esas dos situaciones de antes. Para mí no veía claro cuando se puso el 24 de diciembre pero a veces el hecho de quitarla y ponerla puede genera lío en la gente y ante eso recomendación de que la lleve quien quiera. La importancia es ponerla al hablar con alguien, siempre en interior y en sitios con mucha gente en aglomeraciones, en Semana Santa por ejemplo, porque es una barrera que ha servido para bajar el número de contagios. Habría que fomentar su uso en interiores, hospitales, centros de salud, transporte público...", explica el experto.

Sobre el fin de la pandemia, cree que el número de contagios que ha habido en esta sexta ola y la inmunidad híbrida con la vacuna dará unos meses de respiro pero todavía queda mucho para llegar a la incidencia deseada de 50.

"Vamos a estar en una etapa por el número de contagios y la inmunidad híbrida con la vacuna, con una situación inmunitaria mejor y permitirá estar 'tranquilos' durante varios meses. Lo que no sabemos es qué pasará en el futuro. Sabemos que los países de África aún hay cifras bajas de vacunación del 16% y eso es un peligro con un posible foco de transformación en una variante que pueda tener éxito. Puede parecer como con Ómicron que finaliza su proceso pero la situación de África no nos permite tirar las campanas al vuelo sino ir con cuidado en un proceso de desescalada que no genere una séptima ola. Si se hace bien se puede alargar el proceso. Tendremos probablemente brotes en el año 2022 pero el futuro no lo tenemos escrito", asegura.