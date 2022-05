Joaquín Reyes presenta su novela Subidón: "Lo que le pasa al protagonista me pasaría si fuera más despistado"

El humorista Joaquín Reyes debuta en el mundo literario con Subidón, una novela que cuenta una semana en la vida del cómico Emilio Escribano, el cual experimentará un ascenso a la fama seguido de turbulencias que pueden poner en compromiso toda su vida anterior. Un drama convertido en comedia que muestra cómo alguien que tiene el don de la gracia, puede convertirse en un desgraciado.

Joaquín Reyes, natural de Albacete, es todo un referente en el mundo de la comedia de nuestro país. Ha participado en programas como La hora chanante o Muchachada Nui, junto a Ernesto Sevilla, Raúl Cimas o Pablo Chapella; en series icónicas como Camera Café o en películas como Cuerpo de Élite. Entre plató y plató, Joaquín dedicaba tiempo a una de sus pasiones, la literatura rusa, hasta que decidió lanzarse a la escritura y publicar su primer libro, Subidón, que firmará el sábado 21 de mayo en la Feria del Libro de Granada.

- ¿Por qué decidió escribir tu primera novela?

- Principalmente me animó Mónica Carmona, mi agente, y luego también lo hice por vocación lectora. Uno lee y al final empieza a albergar la idea de que puede aportar algo también. Además cabía la posibilidad de hacerlo en una novela gráfica pero al final me decidí por una literaria, también como reto para mi, para a ver si era capaz de escribir un relato que fuera más largo de lo que había hecho hasta ahora.

- ¿Tuvo claro el argumento desde el primer momento?

Si, la estructura y sobre todo el principio y el fin. Luego tienes hallazgos a medida que vas escribiendo, hay cosas que de repente te sorprendes y además fue curioso porque el propio personaje empezó a andar solo.

-¿Cómo definiría al protagonista de tu novela, Emilio Escribano?

-Es un cómico manchego de éxito, un monologuista, que ahora vive en Madrid. El mánager es su primo y tiene la misma novia desde los 16 años. Me inspiraron mucho algunos personajes de las novelas rusas, que son antihéroes que no son capaces de ver su propia estupidez.

-Entonces ¿es un aficionado de la literatura rusa?

-Me gusta mucho, si. Compré la novela Sachka Yegulev de Leónidas Andréiev, un autor poco conocido y simbolista ruso, en la cuesta Moyano de Madrid y me gustó muchísimo la forma en la que estaba escrita y los temas que trataba. Desde entonces empecé con eso y ya fue una locura, una década leyendo libros rusos. Como recomendación de novela rusa, El Maestro y Margarita de Mijaíl Bulgákov. Es algo extraña, en estructura y temática, fantástica por momentos pero también histórica, que cuenta la llegada de Satán a Moscú.

- Se pueden encontrar similitudes entre Joaquín y el protagonista, ¿es autobiográfico o simple inspiración?

-No es autobiográfica. Hay cosas que sí que me han podido pasar a mi, me las han contado o las he visto, pero mi materia prima es la fantasía. Por supuesto, hay similitudes entre el protagonista y yo, somos de Castilla La Mancha y cómicos, nos dedicamos a lo mismo y eso lo hice porque era un mundo que conocía perfectamente. Sin embargo, lo que le pasa al protagonista le pasa a él, aunque me hubiera podido pasar si fuera más despistado todavía.

- ¿Por qué trata como tema principal la fama y la hipocresía en el mundo artístico?

-La fama es algo que al protagonista le cambia, le transforma y le despista. ¿El mundo de la fama es hipócrita? Pues es como una especie de juego, porque es muy difícil decir la verdad, te mueves entre halagos, la gente espera algo de ti, es un mundo interesado también… Todo eso hace que no sea un mundo sincero. Todo es frívolo y muchas veces superficial, todavía más cuando se acaba ya que hay gente que pasa de la fama al olvido en nada. Luego también te transformas, porque cuando eres un personaje popular cambias inevitablemente. Al protagonista todo esto le confunde y es lo que quería plasmar en la novela.

-¿Cómo es hacer de una historia dramática, una comedia?

- Elegir el lenguaje del humor es algo que para mi es inevitable, siempre utilizo ese lenguaje para contar las cosas. Lo que sí quería es que lo que le pasara al protagonista le importara al lector, que cuando decide acompañarle en sus aventuras le afectara si el sufre o si tiene alguna vicisitud.

- Toda la historia se desarrolla en una semana, ¿por qué esta elección tan corta de tiempo?

- Eso me ayudó a ser concreto, quería que la novela fuera al grano y si la lees del tirón es una hora y media, casi como una película. Tenía claro que iba a ser en una semana y que todo lo que viviera el protagonista se contaría en ese tiempo.

-El título Subidón es muy descriptivo con la historia, ¿cómo se le ocurrió?

No se si alguna vez fui bueno con los títulos pero desde luego ya no lo soy. La idea fue de mi agente Mónica y me pareció que era el adecuado para describir la historia y perfecto para introducirte en ella. Además, el subidón también tiene asociado el bajón, algo que se refleja en la novela. También me gustaba que fuera solo una palabra.

- El diseño de la portada es muy llamativo, ¿participó en el proceso creativo?

- En las dos cosas mejores del libro no he tenido nada que ver. Yo me dediqué muchos años a hacer portadas de libros en una editorial pero si yo hacía la de Subidón, creo que condicionaría al lector. Los que se acercan a leer mi novela lo más normal es que me conozcan y por supuesto influye mi trabajo como cómico, pero yo no quería presentarlo como un libro de un cómico, sino como una novela que compite con otras. Entonces, dejé total libertad a la editorial y creo que quedó increíble, los ojos locos pueden remitir a la mirada del protagonista y además te animan a coger el libro, es muy llamativo.

- Después de publicar Subidón, ¿ha pensado en escribir otra novela?

Si, amenazo con escribir más. Quiero escribir una novela sobre el mundo del arte, sobre un artista contemporáneo, en la misma línea de ficción que Subidón. Considero que el arte contemporáneo provoca muchas reacciones y que el público no termina de entenderlo bien. Los artistas son percibidos a veces como genios, a veces como personas infantiles, como imprevisibles… y me gusta ese mundo para trabajar con él.