Juan Espadas, de norte a sur de Granada: el 'tour' del candidato del PSOE por la provincia

Juan Espadas, de norte a sur de Granada. El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía ha hecho este miércoles su tournée particular por la provincia. Como si de la canción de Serrat se tratase, de Baza a Albuñol, 'sin pintar de azul', pero pasando por Granada y Guadix, el que fuera alcalde de Sevilla ha visitado el mercadillo de la localidad bastetana, luego ha 'charlado' con una vaca en la accitana para acabar en la Costa con un paseíto por Motril y un acto al fresco de junio en Albuñol.

En Baza, Espadas expresó su "compromiso" con la "estabilización total" de las plantillas de la Administración autonómica, y ha acusado al presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, de "engañar" al colectivo de interinos de la Junta. Estas consideraciones al hilo de un vídeo que, según ha explicado, vio este pasado martes y en el que a Juanma Moreno "lo abordaban distintos colectivos que desde la Administración andaluza se están dirigiendo al Gobierno andaluz" tras el "último engaño" que, según el candidato socialista, ha cometido el Ejecutivo de PP-A y Ciudadanos (Cs) "ya metido prácticamente en campaña electoral".

Dicho "engaño", según ha relatado Espadas, ha sido "aplicar la Ley de Estabilización del Gobierno de España en Andalucía de una manera torticera, o lo que viene siendo introduciendo expedientes de regulación de empleo encubiertos, que es llamar las cosas por su nombre".

"Ayer el señor Moreno Bonilla volvía de nuevo engañar a los interinos y a las personas que no han visto incorporadas sus plazas en esa estabilización, en esa posibilidad que daba el Gobierno de España para que, efectivamente, pudieran acceder a través de concurso a consolidar sus plazas", ha alertado Espadas, quien ha agregado que "estas cosas hay que explicárselas bien al resto de ciudadanos", porque "los que están en esa situación saben perfectamente que ahí Moreno se ha querido ahorrar un montón de plazas, no incorporándolas para luego recortar y reducir la plantilla de la Administración andaluza".

"Se podría haber hecho y no se ha hecho", ha enfatizado Espadas, que ha querido trasladar "un mensaje claro y directo no sólo al conjunto de la plantilla o de los empleados públicos de la Junta, sino en especial al personal de las agencias de la Junta, que se está viendo especialmente sometido al maltrato a su imagen" y "a su trabajo por afirmaciones claras de la ultraderecha y también del señor Moreno y del señor (Juan) Marín -vicepresidente de la Junta y candidato de Cs-, que tratan de confundir la imagen de las personas que no tienen consolidado su puesto con la fórmula del enchufado", algo que Espadas ha tachado de "infamia".

En Guadix

Posteriormente, en otra atención a medios, en esta ocasión ante el hospital de Guadix, Espadas ha sostenido que "lo que da miedo no es lo que dice el PSOE de lo que sucede, sino lo que sucede" en relación a dicho posible acuerdo entre PP y Vox. "Lo que no tiene en cuenta" Juanma Moreno "es que Vox ya no está aquí para apoyos puntiales, sino para gobernar con él", ha advertido Espadas, que ha sostenido que "si Olona dice que (el PP) es su aliado natural, y Moreno dice que llegarían a apoyos puntuales" PP y Vox, "la verdad de esto es que conformarían un gobierno de coalición", que "es lo que están preparando", y para lo que "la alternativa es un gobierno de progreso" liderado por el PSOE-A, según ha insistido en defender

Ya en faena, Espadas ha lamentado que la "apuesta" de anteriores gobiernos socialistas por "infraestructuras hospitalarias que fijasen la población en el territorio y que le pudieran ofrecer a los vecinos de esta zona la misma calidad de servicio de sanidad pública que en Granada", se ha convertido, "interpretado por la derecha, en un gasto que ellos entienden que hay que prescindir y derivar, y concentrar de nuevo a los pacientes de esta zona" de la provincia "para que vayan a las especialidades en la capital de Granada".

Espadas ha reiterado su "compromiso a volver a recuperar la atención de tu médico de familia en 48 horas" como "una cuestión inexcusable", así como a "trabajar con las organizaciones sindicales, con los representantes de los trabajadores del personal sanitario, para construir un sistema que haga que los profesionales no se vayan a otra comunidad".

En Baza

Tras esto, el candidato socialista se ha desplazado a Baza, para mostrar su "compromiso" con la autovía de Almanzora, que conecta la A-92 con la A-7. Espadas ha defendido la "necesidad" de que el Gobierno andaluz se "implique en cuestiones básicas" como esta y ha añadido que "no hay que invertir al final para hacer un parche".

"Lo que esperan los ciudadanos, lo que necesitan, es una buena conexión entre dos autovías como la A-92 y la A-7" mediante una autovía, algo que Espadas ha considerado "más que justificada desde el punto de vista del tráfico de vehículos".

El candidato socialista ha aludido también a "otros proyectos" que implican a la comarca de Baza con los que también "se compromete", como el de que la Junta "se implique mucho más" en un "modelo de turismo que queremos desarrollar con los Grupos de Desarrollo Rural de la comarca", desde el convencimiento de que es "un tema capital para generar recursos y, además, para activar otros sectores productivos de la comarca".

Espadas ha agregado que se compromete "no sólo con ese gran proyecto del Geoparque, que de alguna manera identifica la referencia de un modelo de turismo respetuoso con el ecosistema y con el espacio", sino además con la implicación del Gobierno andaluz con ayuntamientos de "ciudades emblemáticas" por su patrimonio, "para que el mantenimiento, la conservación de ese patrimonio no sea exclusivamente a cargo de las arcas municipales".

De igual modo, Espadas ha ampliado su compromiso a la inversión de la Junta en infraestructuras educativas, censurando que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se haya "despreocupado" de colegios e institutos cuyo mantenimiento "no pueden ser en exclusiva responsabilidad de los ayuntamientos, olvidados en pandemia en tareas de desinfección y equipación tecnológica", según ha criticado.

En Motril

Rodeado de militantes y simpatizantes, el candidato a la Junta ha reiterado su compromiso por recuperar la sanidad pública de calidad y se ha comprometido a poner en marcha más equipamientos, así como a contratar a más personal frente a la "gestión de mediocridad que está ofreciendo el Gobierno de Moreno".

Espadas, que ha atendido a los medios en la puerta del Colegio Público Los Álamos, ha destacado la falta de especialistas que tiene el Hospital de Motril, problema que no es exclusivo de este centro sanitario, sino que se nota en toda la provincia, y que se está dejando notar en la asistencia que reciben los usuarios con citas a muy largo plazo. Incidencia que está ocasionando su "desmantelamiento" en poblaciones alejadas de las cabeceras de provincia. De hecho el socialista ha mostrado la cita hospitalaria de una vecina de Cádiz a la que el Servicio Andaluz de Salud empleza a finales de junio de 2023 para una cita ginecológica, más de un año de espera.

El candidato socialista ha subrayado que la intención que tienen es dar estabilidad al personal sanitario y conseguir la equiparación salarial con otras comunidades autónomas, así como la reducción de las listas de espera para "evitar la transferencia de servicios a la sanidad privada".

Y ha destacado que su visita a la costa de Granada es para hablar de la "Andalucía real" y para conocer las inquietudes y problemas que están teniendo los vecinos, aunque también para comprometerse a "recuperar a partir del 19 de junio una sanidad pública de calidad", para ello, prosigue, es necesario "cuidar mejor a nuestros sanitarios, ser capaces de atender sus demandas retributivas y homologarlas a la de otras comunidades autónomas y también sus condiciones laborales. Además de defender una atención primaria que sea capaz de tener médicos de familia capaces de atender a las familias en un plazo máximo de 48 horas para que no tengan que huir a las urgencias y estas se conviertan en colas eternas para ser atendidos".

Por otra parte, ha mostrado el apoyo del grupo socialista a la Presa de Rules como una inversión necesaria para el desarrollo de toda la provincia. "Es un tema que ha sido tratado permanentemente desde el Gobierno de España, que ha sido el que ha sacado de nuevo las inversiones y las licitaciones para que de una vez por todas acabemos ejecutando esas conducciones imprescindibles para la agricultura la de la Costa Tropical".

En Albuñol

Y la expedición granadina la ha cerrado, arropado por un buen número de socialistas, en el interior de la comarca de la Costa, en Albuñol, donde ha explicado que la alcaldesa del municipio, María José Sánchez, llamó un día al socialista para pedirle ayuda con una serie de problemas, algo que no ha podido hacer con el presidente de la Junta "porque no la ha llamado nunca". "La derecha, y el señor Moreno Bonilla, el moderado, no se ha dado cuenta donde está de verdad el peso, la fuerza y la energía de los ciudadanos que es en los alcaldes y alcaldesas, con los que hay que trabajar desde el Gobierno de Andalucía".

Al hilo, Espadas ha indicado que a esta situación "le vamos a dar la vuelta como a un calcetín". "El próximo presidente de Andalucía va a tener un presidente en el que su Consejo de Gobierno, el de verdad, serán los alcaldes y alcaldesas de Andalucía con los problemas de sus vecinos y vecinas", por lo que ha bromeado que tendrán que ampliar el Palacio de San Telmo para dar cabida a todos los responsables andaluces.

En alusión a la foto que el presidente de la Junta se ha hecho en Los Pedroches con una vaca, el socialista ha ironizado asegurando que, pese a que la vaca no habla, le ha dicho un par de cosas y acto seguido le ha reprochado que con quien tenía que hablar es con los ganaderos, con quien tendría que haberse reunido, y ha enfatizado que ya basta de hacer política de marketing. "La política son las decisiones que le cambia la vida a la gente, y lo otro – en referencia a la foto con la vaca- es ser actor de comedia". En este sentido, Espadas ha remarcado que "Andalucía tiene muchos problemas para que la protagonista mañana sea una vaca, tenemos muchos problemas y muchos andaluces y andaluzas que se merecen una foto con su presidente, pero porque le ha arreglado los problemas".

Por otra parte, ha afeado la inactividad del Gobierno popular con los Fondos de Desarrollo Rural proveniente de Bruselas, que tras conseguir el Gobierno un 5% para que "Andalucía lo pueda destinar para ayudas para los sectores ganaderos y agrícolas para darse ayudas que compensen la subida del precio de la luz", entre otras cuestiones, no se ha producido ningún movimiento. "No hemos tenido un Gobierno más incapaz, ineficaz e indolente en toda la democracia en Andalucía".