La Junta cree que un informe del Constitucional que anule la sentencia de los ERE sería rejuzgar

El consejero de Justicia de Andalucía, José Antonio Nieto, ha reconocido este lunes su preocupación ante un posible informe del Tribunal Constitucional (TC) que abra la puerta a anular la sentencia de los ERE y absolver a los doce condenados, y ha advertido de que sería "volver a juzgar hechos ya probados".

Nieto ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas durante un acto en Granada y después de que The Objetive haya publicado que el Constitucional ha preparado un informe que allana el camino para anular la sentencia y "amnistiar" al expresidente andaluz José Antonio Griñán.

El consejero andaluz de Justicia ha reconocido su "gran preocupación" ante ese informe que, según los datos que conoce por los medios, incorporaría "íntegramente" el argumento de la defensa de todos los acusados en el caso de los ERE. A su juicio, ese informe anularía el trabajo judicial de una década e iría "en sentido contrario a la lógica" al trasladar la sensación de que no ha habido delitos.

Nieto ha recordado que como hechos probados existe la constancia de que "miles de millones de euros" se utilizaron con fines políticos y ha recalcado que el TC está para valorar si una sentencia es o no constitucional, pero que no puede rejuzgar.

"Está para calibrar y valorar el alcance constitucional de las medias de otros tribunales", ha recalcado Nieto, que ha confiado en que ese informe no prospere porque dejaría poco margen de actuación a la Junta.

El consejero de Justicia ha apuntado que la Junta siempre estará para castigar el mal uso de los recursos públicos y ha explicado que si se acepta la teoría del informe del TC desaparecería el delito de malversación de caudales públicos porque todos tienen una base en los presupuestos y el mal uso de esas partidas. "Es una desaparición de facto del delito de malversación", ha insistido Nieto.

"Confío en que no sea así y que no nos llevemos un disgusto del Tribunal Constitucional que se está colocando en una permanente primera plana con algunas decisiones. Espero que no suceda por el bien de la justicia y del sentido común en Andalucía", ha resumido.