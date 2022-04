'Juntos X Granada' concurrirá a las elecciones autonómicas con el objetivo de salir de Andalucía

La plataforma ciudadana Juntos por Granada (JxG) ha presentado en sociedad en la tarde de este miércoles su brazo político, bajo las siglas de "JxG, el partido del GranadExit", con un acto abierto al público en el Hotel NH Victoria para dar a conocer su iniciativa. Este grupo, que defiende la salida de la provincia de Andalucía en favor de que Granada se constituya como una nueva Comunidad autónoma, concurrirá en las próximas elecciones autonómicas.

Esta es la gran aspiración del recién nacido proyecto político, que implicaría el abandono de Andalucía en su conjunto. Con este concepto, que alude a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocida como Brexit, pretende rebelarse contra la situación a la que Granada ha sido relegada desde 1980, desde su inclusión en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Aunque en un primer momento se había anunciado que concurrirían a los comicios bajo las siglas de Granadinos por Granada, el proyecto liderado por el exconcejal socialista César Girón y que tiene como vicepresidentes a Pilar Bensusan y Juan Barcelona, finalmente ha optado por la unificación de conceptos e incluyen al partido fundado en 1989, con el que comparte los mismos principios, en la nueva iniciativa surgida.

"El mejor ejemplo de lo que queremos evitar lo tuvimos hace unos días, cuando supimos que el gobierno de Juanma Moreno quería trasladar la Jefatura de la Policía Nacional de Andalucía Oriental a Málaga. Es cierto que esta engloba también a la provincia vecina y podría situarse allí, sí. Pero, ¿Qué necesidad hay de moverla de donde está, que es aquí en Granada?. Todo lo que hacemos es perder, y eso no puede ser. Hemos llegado a un punto de no retorno", ha destacado a este periódico el presidente de la formación, César Girón.

El pasado 29 de noviembre la plataforma ya presentó su propuesta política, consistente en "dotar a la plataforma ciudadana que constituían de un proyecto en favor de Granada de forma política" y anunciaron la creación de su brazo político. Ahora, superados todos los trámites burocráticos y administrativos, JxG se bautiza de manera efectiva de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán en Andalucía los próximos meses.

"Dijimos que íbamos a estar, y ahora aseguramos al 100% que vamos a estar", ha comentado Girón, a la vez que ha destacado que "si hay un adelanto electoral en Andalucía, cosa que según parece es bastante posible por las informaciones que aparecen, llegaremos justos y algo faltos de promoción, pero estaremos. Ese era nuestro objetivo y lo hemos logrado".

No hay políticos profesionales en esta nueva formación, y no pretenden cobrar de su labor como servidores públicos, ha asegurado Girón, quien ha recordado que en su paso por el Ayuntamiento de la capital como concejal del PSOE no llegó a ganar dinero por su labor. "Nunca deje de trabajar durante esa época, y cobraba mi sueldo de abogado. Todas las personas que concurren junto a mí en esta formación tienen sus labores propias, somos una candidatura de ciudadanos".

La junta directiva la forman un total de 19 granadinos, entre los que destacan los ya mencionados Juan Barcelona y Pilar Bensusan. También están incluidos en el partido uno de los representantes del movimiento vecinal de la ciudad, Ramón Reyes; un ingeniero de caminos y comunicaciones con experiencia nacional en la defensa de las infraestructuras para Granada, Juan Escribano; o la abogada Ana Prieto, entre otros.

Su proyecto organizativo para concurrir a los comicios próximos no solo se queda a nivel autonómico, sino que esperan movilizar la formación a todos los niveles, tanto local como autonómico y nacional, "con el deseo de contribuir a la gobernanza para que Granada cuente con voz propia en los foros de representación social y política".

"Estamos ilusionados y convencidos de que la ciudadanía hará que Granada tenga una voz propia en el Parlamento de Andalucía, que no dependa de decisiones ajenas a los intereses de nuestra tierra", ha valorado Girón, que también ha reseñado las difíciles trabas burocráticas a las que se ha enfrentado el partido para constituirse.

El objetivo es simple y el análisis, certero. Para JxG, las principales decisiones sobre Granada y su provincia las toman los grandes partidos en Madrid o Sevilla, sin saber realmente que es lo que necesita el territorio. Planteando esta nueva vía buscan que sea Granada quien tome sus propias elecciones, quienes consigan que el territorio avance, y que se detenga la regresión de derechos.

¿Hay que abandonar Andalucía?

"Queremos patrocinar que Granada sea única e independiente, y que sea aquí donde se decida lo importante. ¿Eso significa que tendremos que salir de Andalucía? Pues vale, adelante. ¿Eso significa otro reparto de poderes dentro del marco de la comunidad andaluza? Pues perfecto. Lo que sea, pero cambiar la situación. Eso es lo que buscamos", ha valorado el presidente a la pregunta de si es un requisito imprescindible la independencia de la provincia.

Los principales objetivos, que ya fueron definidos en el documento político 'Otra Granada en el horizonte', pasan por "recuperar el peso perdido de la provincia en el conjunto de España, dejar de ser un territorio ninguneado y trabajar por el progreso de Granada", ha dicho Girón, que ha añadido que "40 años son suficientes como para analizar dónde estábamos y donde estamos, nuestra aspiración es legítima, justa y legal, esto no va contra nadie, solo va a favor de Granada".

"Llevamos años viendo como desde la Junta se mueven los hilos siempre para quitarnos lo que tenemos y apropiárselo a Sevilla o a Málaga. Y eso no puede ser. Queremos que las decisiones se tomen aquí", ha espetado Girón.

Como ya anunció el pasado julio, Juntos por Granada se basa en distintos principios que se recogen en sus estatutos y que constituyen los pilares básicos sobre los que girará su actuación: "Españolidad, constitucionalismo, transversalidad ideológica, progreso, devolución de la iniciativa política y la gobernanza al ciudadano, y no aceptación del 'status quo' al que se ha relegado a Granada dentro de Andalucía y de España en las últimas cuatro décadas".

Juntos por Granada nació en 2017 para impedir el que consideraron "desmantelamiento" del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Granada, con el desplazamiento de la Sala de lo Civil y Penal hacia Málaga y Sevilla, y ha continuado desde entonces actuando en favor de Granada. Tanto la plataforma ciudadana como el nuevo partido están integrados por personalidades pertenecientes a todos los ámbitos profesionales de la sociedad.