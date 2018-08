Límites: El abuso de las nuevas tecnologías ya preocupa en niños

Tablet, teléfonos móviles de última generación, smartwaches, ordenadores... un aluvión de tecnologías que llegaron para quedarse y que se han convertido en las protagonistas de la actual era digital. Un tiempo de profundos cambios y transformaciones donde muchos desconocen dónde establecer los límites. Especialmente en los menores y en el uso a 'abuso' que éstos hacen de las tecnologías.

La psicóloga Isabel Sola considera que "en muchos casos sí que hemos sobrepasado los límites, sobre todo en lo que respecta al tiempo que se emplea al uso de las diferentes tecnologías, además de incluir el uso a edades inapropiadas de algunas redes sociales". Y es que el sentido común parece que en este asunto es un tanto ambiguo. "Existen guías y pautas orientativas en las que nos podemos guiar a la hora determinar cuánto tiempo deben estar los menores con la tableta, móvil o jugando con la videoconsola", remarca la experta. La televisión, tabletas, móviles, videoconsolas, etc.. "deben de ser un entretenimiento y no un abuso de su uso, convirtiéndose en muchas ocasiones en "ludoteca" para que el niño esté entretenido, nos deje descansar, ir a cenar tranquilos, hacer tareas en casa etc…". "La tecnología no debe ser un sustituto a este tipo de situaciones, sino que lo más adecuado sería enseñar al pequeño a tener un comportamiento determinado en cada situación.

Claro que se pueden ursar las tecnologías, pero un determinado tiempo, con precaución"

Que sea capaz de interaccionar con sus iguales o con los adultos, jugar con juguetes, estar un tiempo en calma, etc… y claro que pueden usar las tecnologías, pero un determinado tiempo, con precaución", argumenta la psicóloga. Para Isabel sola, "no considero que sea adecuado que un niño tenga acceso a un teléfono móvil antes de los 2 años de edad, con ello no quiero decir que a partir de ésta edad sea bueno el uso de los dispositivos". "Debemos tener en cuenta el daño que puede ocasionar el uso de las tecnologías, tener en cuenta la calidad de la pantalla y el tiempo limitado, además de un control parental adecuado, estar con ellos mientras se usa, etc…". En lo que respecta a los tiempos frente a los distintos dispositivos, Sola apunta que el caso de la televisión, por ejemplo, a los 4 años sería aconsejable que estuviera entre media hora y una hora con la tablet, sin embargo, un adolescente podría estar más de una hora. "¿Esto quiere decir que esté toda la tarde con la tablet?, no, pero quizá pueda estar una hora y media, dos horas máximo, siempre con supervisión, en edades tempranas para enseñar el manejo y percibir qué visualizan y en la adolescencia tener precaución con las redes sociales".

Si nos centramos en adolescentes, el tiempo de estar con el ordenador ascenderá, porque muchos de ellos estudian con diapositivas y plataformas virtuales, deben realizar trabajos, y todo ello conlleva más tiempo. "En estos casos, es conveniente también que estén centrado en lo que deben hacer y no estudiando y visitando sus redes sociales…". Una realidad es que en la actualidad, cada vez se empieza antes a jugar a los videojuegos, "y quizá sea este el motivo por el cual podemos encontrar en todos los juegos que compramos una edad mínima recomendada para el uso de ese juego". "En el mercado podemos encontrar juegos muy variados, desde juegos de aprendizaje hasta juegos agresivos y que 'todo vale', por ello lo importante es saber qué juego estoy comprando para mi hijo y para qué edad está recomendado dicho juego".

La psicóloga incide en que "podemos hablar de adicción cuando percibimos sintomatología como cambios de humor repentinos, cambios en la conducta, problemas de sueño, se puede ver alterada su alimentación o que mientras está comiendo está sólo pendiente del móvil, pasan la mayor parte del tiempo con el móvil y si se ponen límites al respecto no los cumplen o les resulta muy complicado cumplirlos". Es fundamental dar ejemplo, ya que como sabemos, una forma de aprendizaje es la imitación. Establecer unas normas y límites desde el inicio de la adquisición del móvil. y hacer uso del control parental son algunas de las herramientas esenciales para evitar serias consecuencias.