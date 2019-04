Este año el Día de la Cruz contará con 62 instalaciones en la ciudad, de las que 59 entrarán a concurso. Estas estarán repartidas en las categorías de calles y plazas, patios, escolares y escaparates.

Según ha anunciado esta mañana el Ayuntamiento de Granada, la fiesta comenzará el 3 de mayo a las 12:00 horas y concluirá a las 22:00.

En cuanto a las barras, se instalarán 19, de las que sólo dos serán en calles (Plaza Jesús Despojado y Paseo del Violón), otras dos en recintos privados (Comercial Neptuno y Bar Chikito) y el resto, hasta 19, en patios y colegios.

Lista completa de las cruces de Granada para el 3 de mayo

Calles y plazas

Patios

Escolares

Escaparates

Lista de cruces en calles y plazas

1- Cofradía de Los Estudiantes. Placeta de Jesús Despojado (con barra)

2- Hermandad de Jesús Nazareno. Paseo del Violón (con barra)

3- Restaurante Chikito. Plaza del Campillo, 9 (con barra)

4- Materia Prima Serio Oro S.L. Plaza Mercado de San Agustín

5- Hermandad del Rocío de Granada. Calle Tiburón, 7

6- Asociación de Vecinos Bola de Oro. Placeta detrás de la antigua fábrica de San Patricio.

7- Asociación Red de Mujeres del Zaidín. Plaza Federico Mayo

8- Asociación de Vecinos Barrio de la Cruz. Avenida Luis Miranda Dávalos. Bulevar

9- See you Soon (Buen Comer). Calle Fernando de los Ríos

10- See you Soon (Aro Veiuntuno). Calle Cora, esquina calle Emir

11- Asociación de vecinos Parque Nueva Granada. Plaza del Parque Nueva Granada. Frente iglesia

12- Bodega El Cordobés. Calle Joaquina Egüaras.

13- Gastronomía y diseño. Calle Arabial. Explanada Centro Comercial Neptuno (con barra)

14- Restaurante Terraza Neptuno. Calle Arabial. Centro Comercial Neptuno (con barra)

Lista de cruces en patios

1- Hermandad Jesús Despojado. Plaza General Emilio Herrera. Colegio Genil (con barra)

2- Asociación Provincial de Mayores Vecinales. Placeta de los Peregrinos

3- Centro de participación activa Zaidín Vergeles. Pintor Maldonado, 11

4- Museo Casa de los Pisa. Calle Convalecencia, 1

5- Asociación Cultural Nueva Acrópolis. Placeta de Tovar. Zaguán Palacio de Abrantes

6- Cofradía Soledad y Descendimiento. Atrio del Monasterio de San Jerónimo (con barra)

7- Mando de Adiestramiento y doctrina. Plaza de las Descalzas. Claustro del Madoc

8- Biblioteca del paciente Hospital Virgen de las Nieves. Avenida de las Fuerzas Armadas, 2. Anexo edificio Materno Infantil

9- Patio de los Perfumes. Carrera del Darro, 5. Patio de la casa del Marqués del Solar

10- Asociación Granada Artística. Calle Zafra, 10

11- Asociación de Vecinos Barrio Fígares Río Tenerías. Calle Marqués de Mondéjar, 3. Palacete del Marqués de Mondéjar

12- Centro de Participación Activa Plaza de los Campos. Plaza de los Campos

13- Asociación Hermandad del Carmen. Patio del Convento de las Carmelitas Calzadas

14- Asociación cultural coro rociero María Auxiliadora de la Alhambra. Corrala de Santiago. Calle Santiago, 5

15- Cofradía de la Estrella. Iglesia de San Cristóbal. Plaza de San Cristóbal, 2 (con barra)

16- Centro de participación activa Manuel Benítez Carrasco. Félix Rodríguez de la Fuente, 18

17- Misioneros claretianos Corazón de María. Calle Pedro Machuca, 21. Residencia de mayores Claret

18- Asociación de vecinos Chana Encina y Angustias. Calle Washinton Irving. Centro Cívico Las Perlas

19- Cofradía de la Oración en el Huerto. Patio Comendadoras de Santiago. Calle Santiago

20- Hermandad Paciencia y Penas. Patio trasero del Colegio San Bartolomé y Santiago. Calle San Jerónimo (con barra)

21- Archicofradía del Rosario. Patio del Camarín de la Virgen. Calle Cobertizo de Santo Domingo

Lista de cruces escolares

1- Colegio Divino Maestro. Calle Cruz de Piedra, 2 (con barra)

2- AMPA Colegio Virgen de las Angustias. Calle Acera del Darro, 17

3- CEIP Gallego Burín. Calle Colegio de Veterinarios, 1

4- CDP Cristo Rey-Centro Educativo. Calle San Gregorio Alto, 5 (con barra)

5- AMPA Colegio Regina Mundi. Calle Arabial, 63 (con barra)

6- AMPA Colegio Ave María San Isidro. Calle Concepción Arenal, 20 (con barra)

7- CEIP Gómez Moreno. Callejón de las Campanas, 7 (con barra)

8- Colegio Diocesano Virgen de Gracia. Calle Músico Vicente Zarzo, 2 (con barra)

9- Colegio Compañía de María. Avenida Fuerzas Armadas, 13. Cofradía de la Alhambra (con barra)

10- CEIP Juan Ramón Jiménez. Carretera de Alfacar, 11

11- Asociación Grupo Scout Poseidón 304. Calle Tablas, 13 (con barra)

12- Fundación PAPED San Juan de Ávila. Colegio de San Agustín. Calle Doctor Barraquer. Patio entre el colegio y la parroquia

13- Colegio Santo Tomás de Villanueva. Calle Santo Tomás de Villanueva, 14

14- Grupo Scout 40 Domingo Savio. Calle Almuñécar, 9. Colegio San Juan Bosco (con barra)

15- Colegio Sagrada Familia. Calle Santa Bárbara, 14 (con barra)

Lista de cruces en escaparates

1- Unión Democrática de Pensionistas. Calle Palencia, 18. Escaparate UDP Merca 80

2- Café Bar Antonio. Calle Santiago, 41

3- Café Bar Los Arcos. Calle Tendillas de Santa Paula, esquina San Jerónimo

4- Tejidos Buenos Aires. Calle Lucena, 2

5- Arquitectura Yedra. Calle Agua del Albaicín, 6

6- Escuela Superior de Arte y Diseño de Andalucía. Calle Trinidad, 4

7- Bar Aljibe de San Miguel. Plaza de San Miguel Bajo, 6

8- Arte y Antigüedades Granada SL. Avenida Fernando de los Ríos. Junto a Lidl

9- Versus Peluqueros. Pasaje de Lirios, 9

10- Floristería Nenúfar. Plaza del Triunfo, 12

11- Áulica Proyectos. Calle San Miguel Alta, 19

12- Asociación deportiva VG Diver. Plaza María Angustias Jiménez

