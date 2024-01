Loli Cañavate: "No puede ser que Fermasa no tenga aportación alguna de la Junta"

Alcaldesa de Armilla desde junio de 2018, Loli Cañavate volvió a ser reelegida en el cargo en las pasadas elecciones municipales. Considera que los políticos deberían pasar por la vida municipal porque es la más cercana a la ciudadanía y asegura que su gran objetivo es que se construya el nuevo Centro de Salud del Municipio. También señala la gran satisfacción tras su reelección, pero que ello conlleva una gran responsabilidad.

Recientemente el presidente de la Junta vino a poner la primera piedra de la ampliación Sur de la línea de Metro entre Armilla y Las Gabias.

El Metro siempre ha sido una buena noticia para Armilla. Somos uno de los municipios que siempre ha apostado por el Metro, de los pocos municipios que siempre ha creído y ha apostado por el metro porque hoy, aunque hay grandes defensores del Metro, si tiramos de hemeroteca hay declaraciones de ciertas personas que no apostaban nada por por el Metro. Afortunadamente el Metro es una realidad en nuestro municipio y creemos que es bueno que siga creciendo, en este caso hacia los municipios vecinos de Churriana y Las Gabias, con núcleos de población bastante importantes. Desde el Ayuntamiento de de Armilla vamos a seguir a seguir colaborando para facilitar que esta ampliación de la línea 1.

Se asegura que las obras deben estar concluidas para el verano de 2025. ¿Se puede confiar en ello?

Debe estar porque están sujetas a fondos europeos Next Generation. Tienen que cumplir la fecha prevista porque es el límite que hay para la justificación de ese fondo.

¿Afectarán mucho las obras cuando se acometan en el pueblo?

Indudablemente van a afectar, aunque va a ser muchísimo menos que cuando se ejecutaron las obras de la primera fase. En este caso es poco más de un kilómetro lo que nos afecta. Nos va a afectar tanto en molestias a los vecinos que tienen que sufrir las obras como en los desvíos provisionales de de tráfico, que quizá sea lo más molesto que produzcan estas obras. Va a afectar, va a molestar, pero creo que el beneficio y el resultado merecen la pena.

Otra obra imortante se ha afrontado en la avenida Fernando del Ríos.

La obra del primer tramo se terminó antes del final de año. Hay que decir que estamos solicitando una segunda subvención de fondos Next Generation ejecutar el segundo tramo entre la rotonda de la A-44 y la puerta de Fermasa, donde termina el término municipal de Armilla.

¿En qué beneficia al pueblo?

La avenida Fernando de los Ríos siempre ha sido una de las principales vías de acceso al municipio en su conexión con Granada. Digo ahora es una de las principales vía de acceso porque hasta que que se ejecutó la obra del Metro era la principal. Pero el metro ligero vino a reformar toda la movilidad en el municipio y ahora contamos con los viales de avenida de San Rafael o la avenida de Las Palmeras en Armilla que soportan gran parte del tráfico que soportaba la avenida Fernando de los Ríos. Pero es que además es una Zona de Bajas Emisiones, lo que significa que van a tener prioridad el transporte público y los medios de de movilidad sostenible.

¿Y qué se está haciendo en la avenida de Las Palmeras?

La avenida de Las Palmeras está totalmente terminada. Lo que se está haciendo por parte de la Junta de Andalucía afectos también a los mismos fondos Next Generation, es un paso ciclo-peatonal entre la avenida y el PTS. Es un paso paralelo al que utiliza el Metro que pasa por debajo de de la autovía.

A nivel de Área Metropolitana de Granada se habla mucho de ese eje Gabias-Churriana-Armilla, que contempla una población considerable. Se dice incluso que se ha convertido en nuevo núcleo urbano en el entorno de la capital.

Creo que entre los tres municipios estamos por encima de los 60.000 habitantes, lo que es un dato bastante importante. Es un eje muy relevante de población y por eso creo que es un gran acierto esa ampliación de la línea 1 del Metro. Era la ampliación más lógica si tenemos en cuenta el número de ciudadanos que se pueden beneficiar.

Evidentemente hay una conexión entre los tres pueblos, pero ¿hay colaboración entre los Ayuntamientos? Se supone que hay muchos intereses comunes además de los propios de cada uno.

Sí. La verdad es que entre los municipios vecinos siempre ha habido colaboración. En el caso de Armilla se da el caso de que compartimos calle con Churriana, aunque también con Alhendín, Ogíjares e, incluso, con Granada. En el caso concreto de las poblaciones de las que hablamos, hemos tenido claro que hay que dejar a un lado nuestros colores políticos -eso lo dejamos para los periodos electorales- y somos capaces de colaborar en beneficio de la ciudadanía, que creo que es para lo que para lo que estamos y lo que debemos hacer cuando ocupamos una institución.

En los pueblos quizá es donde hay que hacer una política más de calle, más vecinal, más de viendo la cara a los ciudadanos a los que se representa.

Exactamente. En la política municipal es donde menos se nota el color político y donde las relaciones más directas con el ciudadano, que directamente te comunica sus problemas, o con el político y el municipio de de al lado. Es una relación totalmente directa y esto te hace colaborar, hablar y llegar a un entendimiento, independientemente de los colores políticos que tengamos cada uno. Hay que recordar que en el entorno, Armilla es el único municipio en el que gobierna el Partido Socialista. Sin embargo, yo tengo una magnífica relación tanto con Antonio Narváez, el alcalde de Churriana, como con Merinda Sábada, la alcaldesa de las Gabias.

"Armilla no es una ciudad de dormitorio. La ciudadanía viene porque quiere vivir aquí"

Armilla es una localidad que está pegada a Granada y que está creciendo mucho en su población, ¿qué beneficios tiene vivir aquí?

Discrepo de los que dicen que Armilla es una ciudad de dormitorio. La ciudadanía vienen aquí porque quieren vivir en Armilla por la calidad de vida que ofrece. Armilla si se diferencia por algo es por la cantidad de servicios públicos que presta. Eso es algo que teníamos muy claro desde las personas que me han precedido en el cargo como José Antonio Morales Cara, Gerardo Sánchez y yo misma tenemos muy claro que para diferenciar nuestro municipio, dado que estamos lindando con con la capital de provincia, tenía que ser de esa manera. Creo que lo hemos conseguido porque efectivamente es difícil vivir en Armilla porque no queda parque de vivienda para comprar ni para alquiler, porque la ciudadanía, pese a que no es un municipio barato, es un municipio donde ha subido mucho los precios, quiere vivir aquí por lo que ofrece el municipio.

La Base Aérea es es un activo de Armilla. Las relaciones y los servicios que se prestan es de suponer que benefician a ambas partes.

La base aérea es un activo y forma parte de este de este municipio. La verdad es que la relación es muy buena y la colaboración, también. Cuando necesitamos algo de la base aérea no hay ningún problema y ellos lo aportan. Por ejemplo, el castillo pirotécnico musical de nuestras fiestas, de nuestro patrón San Miguel, se realiza en el recinto de la base aérea porque fuera no es posible. Igualmente, cuando ellos necesitan alguna colaboración del municipio o alguna ayuda se realiza por parte del municipio. Aquí hemos nacido y crecido con la Base Aérea y es una muestra más de orgullo de Armilla.

Hay grupos ecologistas que abogan por la renaturalización de del entorno del río Dílar.

Hay un programa que se está llevando a cabo desde el Ministerio de Defensa en el que nosotros colaboramos cuando necesitan algo como maquinaria. Es verdad que llevamos también mucho tiempo trabajando en lo que es el perímetro de la Base Aérea para hacerlo más confortable porque es la gran zona de paseo de los habitantes de estos municipios del área sur. Estamos trabajando junto con la base, los municipios afectados y la Diputación para recuperar ese entorno.

Otro gran activo de Armilla es Fermasa. ¿Qué falta para que siga avanzando a corto o medio plazo y, sobre todo, para evitar que se estanque?

Fermasa es la institución ferial de la provincia de Granada realiza eventos de reconocido prestigio en el panorama ferial a nivel autonómico y nacional. ¿Qué le falta a Fermasa?, pues el apoyo institucional, que realmente el resto de instituciones tengan claro que es la institución ferial de la provincia de Granada. No puede ser que no tenga ninguna aportación por parte de la Administración Autonómica. La Junta de Andalucía hoy por hoy pone cero euros para el mantenimiento de Fermasa. Esto no me parece lógico cuando instituciones como la de Málaga o la de Sevilla que, sin menospreciarlas, realizan eventos que tienen prestigio pero también otros que están muy por detrás de los que se organizan en Fermasa y sí están reconocidos en el panorama nacional y cuentan con aportaciones de dos, de tres o de cuatro millones de euros. Nosotros nunca hemos pedido eso, pero sí una apuesta que se materialice en alguna en alguna aportación porque no tiene sentido que un municipio pequeño como es Armilla sostenga y gestione solo la institución ferial. Hace falta que el resto de administraciones de la provincia también crean en Fermasa.

La Diputación sí colabora.

Sí lo hace. Ahora, en los nuevos presupuestos vamos a ver cuál es la la apuesta de Diputación. Creo que la apuesta de la Diputación se mantiene respetándose los 150.000 euros de aportación.

Hace pocos meses fue reelegida como alcaldesa, ¿se siente valorada por los vecinos?

La verdad es que es una gran satisfacción y una gran responsabilidad que el municipio de Armilla me eligiera con esa contundencia. Más de 4.500 votos de los no llegaron a 10.000 que aquí se emitieron fueron hacia la candidatura que yo lideraba.

Antes de ser alcaldesa ha pasado por varias concejalías, ¿hay algún rincón del Ayuntamiento que no conozca?

Estoy convencida de que de que así debe ser. Pienso que los políticos lo primero es que han de hacer es pasar por la vida municipal para entender un poquito más las cosas y ser más sensibles a las necesidades y los problemas de la ciudadanía, algo que creo que en la vida municipal se aprende muy bien. Además, creo que hay que empezar desde abajo, hay que empezar de cero, hay que conocer bien cómo funciona en este caso un ayuntamiento antes de poder dar el salto a la Alcaldía.

Hablando de salto, ¿se le pasa por la cabeza dar salto a un ámbito superior a la política municipal?

Este es mi único compromiso, tal y como dije cuando me presenté a las elecciones municipales el pasado mes de de mayo es Armilla y en ello estoy centrada.

El tiempo ya dirá...

Ahora mismo estoy centrada en Armilla.

"La oposición en Armilla la hacen las administraciones autonómica y provincial"

¿Qué tal las relaciones con la oposición, con los otros grupos?

A la oposición la verdad es que solo la veo cuando convoco comisiones informativas o plenos. Están desaparecidos, lo estaban antes de las elecciones, aparecieron cuatro meses antes de celebrarse y han vuelto a desaparecer. Entonces no te puedo decir que es mala porque como los veo los veo lo justo, por lo que no puedo decir que las relaciones no sean buenas ni malas. Digo la la oposición en Armilla no la realiza, no la realizan los grupos municipales de Armilla. Hoy por hoy, la oposición en Armilla la están realizando las administraciones Autonómica y Provincial.

¿Qué destacaría de 2023, el año que acaba de terminar?

Ha sido un año muy intenso cuyo ritmo lo ha marcado las elecciones.

¿Cuál es el gran reto que tiene para este mandato?

El principal reto de Armilla es un nuevo centro de salud. La pandemia puso en evidencia, lo tienen clarísimo todos los profesionales sanitarios, que es fundamental un nuevo centro de salud pues el actual se construyó cuando Armilla tenía 11.000 habitantes y ahora son casi 26.000. Además, es cabecera de comarca y presta presta servicios a más de 100.000 habitantes en ese centro de salud. Con el anterior presidente de la Diputación firmamos un convenio de cesión de un suelo de más de 4.500 metros cuadrados para la construcción de ese centro de salud. Después de tres años, la Delegación Provincial ha contestado al requerimiento del Ayuntamiento de Armilla diciendo que necesita que se modifiquen unas cláusulas en esa cesión que se realizó siendo presidente de la Diputación Pepe Entrena.

Llevo desde el 31 de agosto pidiéndole cita al actual presidente para tratar ese tema. Casi cinco meses después, aún no ha tenido a bien recibir a la alcaldesa de Armilla, del cuarto municipio en importancia la provincia de Granada, para tratar ese tema que es fundamental no solamente para los ciudadanos de Armilla, sino, como digo, para un área de influencia de 100.000 habitantes, pero entiendo que hay temas importantes como decidir un nuevo despacho en el que gastar medio millón de euros ocupa mucho tiempo. Sin duda alguna, éste es el principal asunto para el municipio. Además, vamos a hacer más instalaciones deportivas, seguir acometiendo reformas en nuestras calles, más carriles bici, etcétera. Pero todo esto pasa a un segundo plano. Me gustaría destacar que próximamente inauguraremos la nueva biblioteca, pero insisto en el que el gran tema pendiente es el nuevo centro de salud.