Lorca, el otro gran protagonista de la Cumbre Europea de Granada

Los dos símbolos de Granada, la Alhambra y Federico García Lorca, han sido protagonistas de las cumbres europeas que se han celebrado estos dos días en la ciudad. La Alhambra como espacio de excepción que dejó a todos los líderes europeos sin palabras en la visita y cena oficial que presidieron los Reyes, y Lorca como 'invitado de honor' en hasta tres ocasiones ya que sus versos y su figura han sido protagonistas en la propia Cumbre, en el espectáculo flamenco de la Alhambra y en la actuación final de la agenda de acompañantes de este viernes.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue quien sorprendió iniciando su discurso ante los jefes de Estado y de Gobierno en la reunión de la Comunidad Política Europea celebrada en el Palacio de Congresos ante medio centenar de líderes, entre ellos el propio Zelenski, que dio la sorpresa a última hora con su asistencia.

Sánchez iniciaba su discurso oficial hablando de Lorca a sus "colegas", a los que tuteaba y recomendaba la lectura de su obra. De Lorca dijo que "escribía con las ventanas abiertas, con la mirada perdida en uno de los barrios más característicos de Granada que es el Albaicín, la Sierra y la Torre de la Vela (que luego dijo verían por la noche). Aquí escribió Yerma o Bodas de Sangre, que nacieron de aquellas noches de insomnio en la Huerta de San Vicente".

"Hace 87 años que fue cruelmente silenciada su voz cuando aún le quedaba una larga vida por delante. Le asesinaron muy joven. Y de todos los futuros posibles que le arrebataron a él y a la generación que él representaba, el compromiso con una Europa unida y en paz que no llegó a ver en vida, es el más plausible de todos", decía Sánchez.

El presidente dijo que ese mensaje lo anticipaba en su obra, que "es todo un grito de libertad, concordia, compromiso con la dignidad de los más vulnerables. Un canto de esperanza contra todo tipo de violencia. Hoy esa violencia golpea de nuevo el corazón de Europa. Cuando creíamos haber desterrado para siempre el espectro de la guerra de nuestro continente, nos enfrentamos a un conflicto brutal, que amenaza la estabilidad y seguridad global", continuaba Sánchez en su intervención de apertura de la cumbre este jueves en el Palacio de Congresos.

Ya por la noche, en el espectáculo flamenco en la Alhambra, en el Partal, a cargo de la cantaora granadina Marina Heredia, también los versos del poeta fueron los protagonistas. Dos de las tres piezas que interpretó Heredia tenían versos de Federico, que como la propia artista dijo, "es nuestro poeta más internacional". Heredia interpretó Dulce Queja y Sedas de Angustias, dos piezas adaptadas con letras de Lorca y con las que agradeció que se contara con el flamenco como "muestra de España" y daba a los líderes europeos la bienvenida a una "ciudad mágica".

Este Soneto de la Dulce Queja y la letra de Sedas de Angustias fueron las piezas que escucharon los líderes europeos en la Alhambra.

Tengo miedo a perder la maravillade tus ojos de estatua y el acentoque de noche me pone en la mejillala solitaria rosa de tu aliento.Tengo pena de ser en esta orillatronco sin ramas; y lo que más sientoes no tener la flor, pulpa o arcilla,para el gusano de mi sufrimiento.Si tú eres el tesoro oculto mío,si eres mi cruz y mi dolor mojado,si soy el perro de tu señorío,no me dejes perder lo que he ganadoy decora las aguas de tu ríocon hojas de mi otoño enajenado.

La tercera referencia a Lorca en la agenda de los líderes europeos llegará este viernes con la actuación de Juan Habichuela Nieto para cerrar la agenda de los acompañantes de los líderes, la 'cumbre paralela', donde interpretará la bulería Poeta en Nueva York, que pertenece a su último álbum Ocho abrazos para Lorca.