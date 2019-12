Las 'maquinitas' dejan pellizcos de quintos premios de la Lotería de Navidad en Granada

Como el Gordo de Navidad pasó pronto de largo de Granada, quedó esperar a los premios menores, los cuartos y los quintos, que dejaron chupitos de felicidad y alivio en algunos puntos de la capital y la provincia.

Sin contar con el pelotazo de Almuñécar, en Granada se han vendido en total 12 décimos correspondientes a quintos premios para un total de 72.000 euros que van a arreglar la Navidad y los Reyes Magos de muchos. Puede comprobar aquí si su décimo ha sido premiado en el sorteo de Lotería de Navidad.

La particularidad es que todos pertenecen a décimos vendidos a través de terminal, no por décimo físico, su formato tradicional, lo que tiene sus defensores y sus detractores. Unos loteros prefieren ocultarlo y otros se afanan en que los periodistas hagan hincapié en que de por máquina también toca.

Por eso se ha desvirtuado el peregrinaje en busca de la felicidad en las administraciones y receptores de Lotería que han repartido premios: es prácticamente imposible saber a quién le ha tocado.

Como por ejemplo en la céntrica Acera del Darro, punto de paso de miles de granadinos y turistas, que a través de terminal vendió dos números del 06293 para un total de 12.000 euros. Tan temprano cayo y 'tan domingo' era que hasta pasados el mediodía, el dueño del estanco 76 de Granada no abrió para hacerse la foto.

06293, quinto premio Vendidos dos décimos en Granada capital (Acera del Darro, 50) y La Herradura (Acera del Pilar, 7)

Ya estaba abierta la otra receptora de Lotería que vendió otro décimo suelto del cuarto quinto premio, del 66212. Fue en el kiosko Chalo, el de Plaza Nueva, que va camino de cumplir el centenario con el relevo asegurado. Allí estaban Paco Bartolomé, padre e hijo, que mientras pedían un momento a sus clientes para hacerse las fotos con el enviado de Loterías, sonreían por haber repartido de nuevo un premio de Navidad.

¿Dónde está el ganador? "Es imposible saberlo. Aquí pasa mucha gente y muchos turistas, así que puede estar en cualquier parte", dice Bartolomé padre.

Algo así creían que pasaba con el agraciado que también compró un número virtual en Lotería Xolot, en Poeta Gracián. En un primer momento tiraba de memoria Mari Cruz Peña, encargada del receptor de lotería junto a su marido Javier Salguero, y recordaba que se habían vendido varios décimos a un grupo de personas antes de un partido del Granada CF (el estadio de Los Cármenes está a apenas 20 metros).

66212, quinto premio Vendido un décimo en Almuñécar (calle Vélez, 20) y Granada capital (San Juan de Dios, 36 y Plaza Nueva-Kiosko Chalo)

"Suelo apuntar quién compra y lo que se lleva, menos en los días de fútbol", que se desborda, contaba Peña. Sin embargo, esa percepción quedó en nada. Sólo fue un número de máquina. 6.000 euros para el afortunado o afortunada.

Salguero contaba la historia del último segundo: "Me suelo quedar el día antes del sorteo hasta tarde, las diez y media o así, y poco antes de cerrar llegó un repartidor de Glovo que me dijo que le había salvado la vida". Y es que el cliente del repartidor le había pedido "desesperado" un décimo del Sorteo de Navidad y a esas horas "no había nada abierto". Desde julio, ya ha tenido tiempo ese señor. Su sofá sería más cómodo.

Los administradores de Xolot no llevan en el Zaidín toda la vida. Antes estaban en la Avenida Carlos V. Tampoco estaban hace poco más de un año en su administración número 35 Susana López y Pedro Sánchez, un matrimonio que presume de haber dado muchos premios durante el poco tiempo que llevan regentando el local, seis en total. Fue cuando decidieron volver a casa y dejar la administración que tenían en Ocaña, Toledo.

74770, quinto premio Un décimo vendido en Granada capital (calle Poeta Gracián, 15), Guadix (kiosko de la Avenida Medina Olmos) y Castell de Ferro (Plaza de España, 7)

Ya en 2018 les cayó en gracia repartir por máquina, que no le gusta mucho a Sánchez, un quinto premio y ahora suman otro. Mientras cuelgan los carteles con el número agraciado, el 66212, López celebra con Dina, la perrita que rescataron de la calle hace poco tiempo, que habían hecho feliz a alguien con un décimo.

La Herradura, Almuñécar, Guadix y Castell de Ferro repartieron también un décimo de los quintos premios. La noticia estaba en la costa. No llegó ni el esperado segundo, ni de ninguno de los cuartos, y hasta el final del sorteo no llegó el último aluvión.

A las 13:12 salía del bombo el 81610, el último quinto premio que terminó de dejar su migajitas por la provincia. Un décimo en el Alcampo de Motril (para no ser menos en la playa), otro pellizco en La Herradura en la misma administración que otro quinto, otros 6.000 euros en el despacho receptor del Callejón del Aire de Atarfe, donde por la hora ya los vecinos pensaban más en el pollo asado que se vendía al lado, y en el despacho de la calle Real de Alhendín.

81610, quinto premio Un décimo vendido en Motril (Centro Comercial Alcampo, local 7), Alhendín (calle Real, 8), La Herradura (Acera del Pilar, 7) y Atarfe (Callejón del Aire, 1).

Raquel Cuesta, la sorprendida y abrumada dueña del punto mixto alhendinense, no sabía cómo comportarse ante las fotos rodeada de varias vecinas. En su local se funde de forma algo surrealista zapatillas de estar en casa y complementos de moda con el mostrador de venta de loterías.

"Es la primera vez que vendo algo en Navidad en cuatro años que llevo", acierta a decir Cuesta mientras sus vecinas se van, llega la emisaria de Loterías, y su marido entra en la tienda. Al menos no es un sitio tan de paso como en la capital, ¿sospechan quién puede tener el décimo? "Qué va, aquí pasa mucha gente, y los familiares que viven fuera de Granada suelen comprar aquí", añade.

Quizás se esté gestando algo en esa administración. Una pequeña herradura, símbolo de buena suerte si se lanza hacia atrás, preside el pequeño local. Hace unas semanas dieron un primer premio de la Lotería y ahora un quinto. ¿Se viene algo para El Niño?