"¿De verdad crees que fue una agresión sexual?": Luis Rubiales reaviva la polémica de la mano de una empresa coreana

Tras un tiempo en segundo plano, Luis Rubiales ha vuelto a aparecer y, con él, toda la polémica alrededor del beso a Jenni Hermoso en la final del Mundial, que le terminó por costar su cargo al frente de la Real Federación Española de Fútbol. Lo ha hecho, además, con un aliado inesperado, la empresa coreana The Moon Labs, con la que ha lanzado su propio token no fungible (NFT), como parte de una campaña digital para destacar las "aportaciones al fútbol español y global" del exdirectivo.

En sus redes sociales, el motrileño ha publicado una carta cómo "al otro lado del mundo, a 10.000 kilómetros de España, la empresa The Moon Labs, en Corea, ha preparado una campaña digital para apoyarme. Sinceramente, he quedado muy impresionado y sorprendido con todo su personal y con sus ideas. Mi familia y yo hemos colaborado con mucho cariño con todos ellos".

Agradezco muchísimo el apoyo de tanta gente y especialmente quiero dar las gracias a The Moon Labs por su valentía.I am very grateful for the support of so many people and I especially want to thank The Moon Labs for their courage.🙏❤️💪LINK NFTs:https://t.co/PoGaDKakrZ pic.twitter.com/uD39QQVzKQ