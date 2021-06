Luis Salvador sobre la crisis del Ayuntamiento de Granada: "No durará dos años, sino las semanas suficientes para formar un buen gobierno"

"No tenemos la vocación de continuar de esta forma dos años. Esto durará las semanas necesarias para cerrar un buen gobierno. Lo que ha dicho Juan Marín es lo que estamos haciendo. A partir de ahí, volvemos a estar en la primera de todas: si los concejales del PP no se hubieran ido de sus obligaciones del gobierno, no estaríamos hablando de nada. (...) Seguimos pidiendo al equipo de gobierno, que es lo que lo soluciona todo directamente, que vuelvan a sus responsabilidades, las que nunca debieron dejar". Así lo ha asegurado el alcalde de Granada, Luis Salvador, después de que a primera hora de la mañana de este lunes escuchara cómo el líder andaluz de Ciudadanos y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, le recordaba que , tiene la "obligación" de intentar conformar un nuevo gobierno, ya que si no es posible "habrá que plantear otras salidas".

La crisis municipal que vive el Ayuntamiento de Granada, gobernado en la actualidad tan solo por Salvador y su único concejal afín, el ahora primer teniente de alcalde, José Antonio Huértas, sigue acaparando la actualidad informativa y lo hará, al menos durante unas semanas, pues según el propio regidor, eso es lo que durará esta insólita situación que habita en la Plaza del Carmen. Y es que, según insiste, "si algo he soportado durante dos años ha sido, no solo la presión de la pandemia y de los terremotos, sino la presión política permanente, generando elementos de inestabilidad continua todos los días. Me considero una persona fuerte y capaz de enfrentarme a eso, lo llevo haciendo dos años. Ahora, otro reto todavía más grande y me toca con responsabilidad afrontarlo".

Con la moción de censura planeando sobre el Ayuntamiento granadino, tras la luz verde del PSOE de Granada para que el socialista Paco Cuenca y el grupo municipal hagan lo que tenga que hacer, el líder de Cs Andalucía ha defendido la actuación de Luis Salvador y ha indicado que "está haciendo lo más difícil, que es intentar que Granada siga teniendo un gobierno porque la única alternativa sería Paco Cuenca (PSOE), que está imputado por prevaricación". Además, ha señalado que el PP es el que tiene que explicar por qué se ha ido del gobierno municipal, sobre todo si finalmente el PSOE presenta una moción de censura, si bien, también ha urgido al alcalde a formar un gobierno pues, de no lograrlo, tendrán que buscarse "otras salidas".

En este sentido, Salvador se ha mostrado firme en su postura y, pese a no dar una fecha concreta de cuándo se solventará la actual situación, sí que ha asegurado que "no va a durar dos años", sino que será solo "durante unas semanas, las justas para dotarnos de un gobierno que sea sólido y que, a poder ser, no siga habiendo más indeterminación por delante para que todo funcione lo mejor posible para la ciudad. Es mi único interés".

Así, el regidor, que también ha reprochado al PP su salida del equipo de gobierno -"era tan fácil como que no se hubiera ido nadie. Que se les pregunte que por qué están cómodos de fin de semana o vacaciones mientras la ciudad hubiera necesitado de su trabajo, independientemente de que luego políticamente pudieran reivindicar lo que considerasen oportuno", ha dicho-, ha vuelto a pedir a los populares que "vuelvan a sus responsabilidades, las que nunca debieron dejar", aunque no ha hecho lo mismo con los concejales no adscritos. "Otra cosa es el personal no adscrito, que en este momento está en otra condición que los convierte digamos en tránsfugas", ha declarado Salvador.

De este modo, el alcalde vuelve a evidenciar que su hoja de ruta pasa por llegar a un acuerdo con el PP para mantener el bipartito en la capital granadina, pues "a partir de ahí, si no se encuentra una solución razonable por la vía del socio de gobierno, entonces estarán abiertas todas las posibilidades y ya veremos qué es lo mejor para cerrar un gobierno para Granada y que nadie tenga ninguna duda de que lo habrá. Ojalá sea lo más estable y sólido posible", ha indicado.

Salvador da de margen esas "semanas", ya que considera que "hay que darse un tiempo de reflexión. Todo el mundo tiene que ver lo que ha hecho y a partir de aquí buscar salidas y soluciones de manera productiva y constructiva". Según defiende, la dimisión en bloque del equipo de gobierno por parte del PP ha sido una acción realizada "atropelladamente" y no es bueno para Granada, pues "tomar decisiones en caliente con esa estrategia, que era lo que se buscaba, era y es lo peor para la ciudad".

Salvador ha pedido "sentido de la responsabilidad. Se puede crear alarmismo dando noticias que no son ciertas para que parezca que el Ayuntamiento está ingobernable y eso es mentira", ya que defiende que su actual gestión, junto con la del único edil con el que cuenta, está haciendo "que el Ayuntamiento funcione". "Hoy se ha desarrollado la primera comisión informativa con absoluta normalidad, se van a ir desarrollando las comisiones, la agenda institucional de Ayuntamiento se está cumpliendo, también la agenda preparatoria del pleno y se está atendiendo desde todas las áreas a las necesidades de los granadinos", ha asegurado.

De igual modo, ha tratado de zanjar la polémica sobre la "paralización" de expedientes, ya que, según asegura, "no hay nada atrasado". "Esta mañana he estado reunido con los responsables de movilidad y ocupación de vía pública y me han ratificado que no ha habido ni un solo expediente atrasado, ni uno, que el viernes firmé todos los expedientes que había, teniendo totalmente limpio ese apartado. También está por escrito la información del coordinador de medio ambiente de que tampoco hay nada atrasado", ha asegurado.

En cuanto a la imposibilidad de celebrar la Junta de Gobierno Local, dada la situación actual, Salvador ha insistido en que "es el único órgano que ahora no podría funcionar, pero es algo que antes había tardado hasta semanas en convocarse y no había ningún problema. Por tanto, las funciones que hace la Junta de Gobierno Local las está asumiendo en su mayoría el alcalde, que las puede asumir, y las que no puede asumir en este momento no están afectando ahora mismo a ningún tema, digamos, urgente o imprescindible".

Ante todo ello, el regidor ha hecho un llamamiento a la calma, pese a que "va a haber gente interesada en el río revuelto", ya que el "Ayuntamiento va a seguir funcionando estas semanas como lo sigue haciendo. A partir de ahí, buscaré una solución tranquila y buscando lo mejor para la ciudad, entre otras cosas".