Luis Salvador acusa al Gobierno de "financiar" a municipios del PSOE con el acuerdo de la FEMP

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha atacado hoy al Gobierno central y ha acusado a Pedro Sánchez de "financiar" a municipios del PSOE con el acuerdo de la FEMP de reparto de fondos del municipalismo, un asunto que ha generado una brecha política en la Federación de Municipios.

"Estamos enfrascados en una pelea porque el Gobierno ha querido quedarse con los ahorros de los ayuntamientos y devolverlos en 15 años, y que si no hay remanentes no te corresponda nada y tu ayuntamiento no pueda ayudar" ni a comerciantes, hosteleros o sector servicios.

Según Salvador, los partidos de la oposición están "reclamando un nuevo acuerdo en la FEMP" que sustituya a este, que ha "dividido" al municipalismo.

"Puede haber financiación legal e ilegal, legal e impúdica, y eso es lo que hace el Gobierno, que reparte los 5.000 millones de euros en los ayuntamientos socialistas, lo que supondría una financiación encubierta a sus municipios en un momento tan delicado como este. El Gobierno pretende financiar al PSOE y sus ayuntamientos a costa del resto, que no ceden a entregar sus ahorros y otros que aunque quisieran no pueden", ha asegurado Salvador.

El alcalde granadino ha criticado también que los planes del Gobierno tampoco permiten dar ayudas a autónomos y pymes.