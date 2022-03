Luis Salvador, exalcalde de Granada por Cs: "En el PSOE me siento como en casa"

Luis Salvador sigue sin aclarar si volverá a militar en el PSOE, partido que dejó hace unos años para embarcarse en el proyecto de Cs, partido que lo expulsó hace unos meses con el cambio de gobierno por dar su apoyo a Paco Cuenca en lugar de al PP.

Salvador ha dicho no a entrar de forma inmediata en el PSOE pero ha reconocido: "Me siento como en casa". Así que de cara a un futuro no muy lejano, ha dicho que si ve hacia dónde va el país y Andalucía ante posibles acuerdos del PP con Vox, "mi opinión es más cercana a unos que a otros" y entonces tomará la decisión. De hecho, ya ha pedido, ante este "peligro" de la unión de la derecha con la "extrema derecha" el voto para el socialista Juan Espadas.

"Me gusta la política vocacionalmente y di un paso adelante en este mundo en el que estoy centrado en el trabajo y con un compromiso importante", ha dicho hoy en rueda de prensa preguntado por su futuro político.

Cs, el muerto al que nadie quiere enterrar

Sobre su antiguo partido, Cs, dice que "es un muerto que está en un velatorio permanente que nadie se atreve a enterrar. Es una pena que teniendo 57 diputados bajara 10 porque no supimos hacer gobierno con PSOE y ser útiles. Y han seguido produciéndose errores en cadena que le han echo caer cuesta abajo y que no se remontara".

Además, dice que "nadie de los que fuimos del grupo impulsor está en activo. Fue un proyecto muy bueno cuando surgió", reconoce, y ahora "hay muchos votantes huérfanos que tienen que decidir qué inclinación toman en las próximas elecciones".

Y ahí está su futuro. Salvador, que viene del "ámbito progresista", trabajará ahora para que ese electorado huérfano se incline hacia ese lado en lugar de hacia la derecha, lo que considera que ha sido el fracaso de Cs.