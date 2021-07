Luis Salvador apoyará al PSOE... ¿Y a Paco Cuenca?

Lunes. Ahora sí. Los movimientos para llegar hasta la Alcaldía del Ayuntamiento de Granada entran en su fase decisiva y las opciones son las de los ‘Pacos’: Paco Cuenca, por el PSOE, y Paco Fuentes, por el PP. Sin embargo, la llave de todo la tiene una persona: el desde el pasado viernes exalcalde de la ciudad, Luis Salvador. Aquí ya no caben palabras de futuribles, ni órdagos, ni faroles, ni plazos al sol. La fecha límite es el miércoles 7, a las 11:00 horas, y para entonces todos los pactos deben estar cerrados.

Comienza, pues, la semana clave de cara a solucionar la situación de desamparo que sufre el Ayuntamiento de Granada desde el día 8 de junio. Si bien nunca ha faltado un alcalde en el puesto, ni tan si quiera ahora con la renuncia de Luis Salvador –José Antonio Huertas ocupa el cargo en funciones–, sí que hay una merma significativa en la capacidad de gobierno desde hace casi un mes, especialmente ante la imposibilidad de convocar a la Junta de Gobierno Local. Esta situación urgió a la toma de decisiones que se produjeron la semana pasada y que abrieron la veda del bastón de mando.

Se podrían hacer muchos análisis. De hecho, se están haciendo. A pesar de que los bloques están bien definidos y, a priori, los candidatos también, la sorpresa puede saltar en cualquier momento. Las conversaciones se están produciendo, pero no solo a nivel local. Los movimientos y las llamadas en Madrid pueden también tomar peso en cada paso que se dé en Granada. Finalmente, Luis Salvador también tendrá que oír a sus líderes, por disciplina de partido, algo que puede hacer que se produzcan diferentes desenlaces.

Las cosas están así. Tras la rueda de prensa en la que anunció su renuncia el pasado jueves, Luis Salvador tachó al PP de “chantajista” y, después de haberles pedido durante tres semanas que volvieran al gobierno, les retiró su apoyo totalmente. El argumento esgrimido no es otro que el de la falta de unidad, el de no tener concejales suficientes y basar la fuerza de su número en un partido como Vox, en un “verso suelto”, como Sebastián Pérez, y en “dos tránsfugas”, como Manuel Olivares y Lucía Garrido.

Con estos mimbres, Salvador indicó que no se podría hacer un cesto de estabilidad. Así, sin el PP apoyándole para la Alcaldía, el edil de Ciudadanos ve como opción más sólida el gobierno de la lista más votada, el que aporta el PSOE con Paco Cuenca a la cabeza, y no atenderá la petición popular para que se una al bloque del centroderecha con los dos votos que quedan en el grupo de Ciudadanos.Los socialistas, por su parte, cuentan con 10 concejales y el apoyo de Unidas Podemos e Independientes.

Estos dos grupos municipales sumarían 13 votos, por lo que Paco Cuenca solo necesitaría uno de los dos votos de Ciudadanos para hacerse con la Alcaldía, algo que ya aseguró Luis Salvador, para garantizar la gobernabilidad del Consistorio: “Apostar por una lista mayoritaria que aporte estabilidad”. Y esta lista, datos en mano, es la del PSOE, pero mucho se habla de que Salvador no termina de aseverar y comunicar abiertamente su apoyo a Paco Cuenca.

Aunque el edil de la formación naranja ya subrayó que “si ponía pegas a ‘A’, no se las iba a poner a ‘B’”, refiriéndose a Partido Popular y Partido Socialista, los antecedentes, en cuanto a lo que a la relación de Salvador con Cuenca se refiere, no son halagüeños. Sin entrar demasiado en el pasado más lejano, cuando ambos compartían formación donde ya surgieron roces y el de Ciudadanos comentaba, en una entrevista concedida a este diario para la campaña de las elecciones de 2019, que “en su partido intentaron ponerlo a seguir mi trayectoria… Donde yo iba destacando y haciendo algo importante, el PSOE ponía detrás a Cuenca en una responsabilidad similar”, es bien sabido que, para las elecciones de 2015, Salvador anunciaba que ya había pactado con el PSOE para poner a Paco Cuenca en la Alcaldía. Sin embargo, un día después, se filtraba una famosa foto de ya dos exalcaldes comiendo juntos en un conocido restaurante granadino, ubicado en las inmediaciones de la Plaza del Carmen: José Torres Hurtado y Luis Salvador. De aquí salió un pacto que dio un giro inesperado a los acontecimientos y colocó en el sillón de la Alcaldía al candidato popular, a Torres Hurtado.

A esta falta de definición por Paco Cuenca por parte de Salvador, se pueden sumar varias premisas que podrían hacer pensar que el de la formación naranja sí apoyaría al PSOE, pero que mantendría reservas con Paco Cuenca. Por ejemplo, una de las máximas de su partido, Ciudadanos, que pasa por no apoyar a ningún político que esté investigado por la justicia, algo sobre lo que ya se han pronunciado desde las direcciones regional y nacional de Cs.

Si bien Paco Cuenca se defendía la semana pasada sobre esto y alegaba que “es una causa administrativa” y aunque todo apunta que saldrá indemne de ella, está sirviendo como arma arrojadiza contra su idoneidad para el cargo. Además, la líder de Ciudadanos a escala nacional, Inés Arrimadas, declaró en Servimedia que espera que “Pablo Casado pueda reconducir” la crisis abierta en el Ayuntamiento de Granada y aseguró que los acuerdos con el PP en municipios y comunidades, entre ellas Andalucía y Castilla y León, se mantienen.

Así las cosas, cae un grano de arena más sobre la balanza que podría hacer pensar que Salvador diera un paso atrás, a pesar que él ya haya dado su palabra de que apoyará al grupo socialista sin establecer ningún cordón sanitario, sin líneas rojas.

En el seno del PSOE, por su parte, cierran filas en torno al número uno de su lista. Mantienen por activa y por pasiva que el candidato es innegociable. Ya lo adelantaba el propio Cuenca la semana pasada, que “la voluntad de los granadinos en las urnas fue que gobernara el PSOE”, con él como alcalde, y también lo ratificaba la viceportavoz socialista Raquel Ruz el mismo día que Salvador anunciaba su renuncia.

Con este contexto, si todo sigue el rumbo marcado en Granada, no intervienen agentes regionales o nacionales y todo sigue tal y como Salvador y Cuenca hablaron, el próximo miércoles Granada tendrá un alcalde socialista, sin posibilidad de que el candidato del PP, Paco Fuentes, pueda hacerse con la Alcaldía, dado que, aún contando con los apoyos de Vox y los concejales no adscritos, sus votos sumarían 12, lejos de los 14 necesarios para alzarse con la mayoría absoluta del pleno.

Independientemente de esto, desde el PP no dan nada por perdido y, según fuentes de este partido, intensificaron su actividad ayer domingo para sumar apoyos. Además, todo apunta a que hoy presentarán de manera oficial al candidato oficioso hasta al momento, Francisco Fuentes. No obstante, esta semana de negociaciones, pactos y telefonazos acaba de comenzar y no terminará hasta el mismo miércoles a a las 11:00 horas. Y como la sabiduría popular apunta: Todo es posible en Granada.