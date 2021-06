Luis Salvador dice que la corrupción ya "no es trending topic" en Granada y Andalucía

"La palabra 'corrupción' ha dejado de ser 'trending topic' desde que Ciudadanos gobierna en la Junta de Andalucía y en numerosos ayuntamientos de la provincia granadina". Esta ha sido la sentencia que realizó el sábado el alcalde de Granada y coordinador provincial de Cs en la provincia, Luis Salvador, como reconocimiento a la labor del vicepresidente de la Junta, Juan Marín, de su propio partido, a quien otorgó la "profunda transformación y la importantísima labor de lucha contra esta lacra" que ha impulsado la Consejería de Regeneración Democrática. De esta forma el regidor de la ciudad trata de mantener su postura de fuerza para seguir con el bastón de mando de la ciudad, donde gobierna con un solo apoyo de su formación.

Salvador ha alabado "los potentes instrumentos con los que se ha armado" esta semana la comunidad andaluza gracias a la primera Ley de Lucha contra el Fraude y la corrupción y Protección a la persona denunciante, que aprobó el miércoles el Pleno del Parlamento de Andalucía.

"Se trata de un anteproyecto de ley que desde Ciudadanos ya incluimos en el acuerdo de investidura en el año 2015 con Susana Díaz, pero que por la falta de compromiso del PSOE nos llevó a romper el pacto en 2018", ha recordado Salvador, según una nota de Cs.

"Gracias a esta ley será mucho más difícil que tengamos que sonrojarnos con casos de corrupción en nuestra tierra, evitando ensuciar en el futuro el buen nombre de Granada, Andalucía y sus instituciones", ha aseverado el líder de Cs en la provincia.

Según ha explicado Salvador, esta norma se articula en "tres pilares legales fundamentales". De una parte, ha destacado que habilita a la Junta para actuar "de forma rápida y eficaz contra los corruptos, sancionándolos y enviándolos a la Justicia".

De otra, regula la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que estará adscrita al Parlamento como forma de garantizar su independencia del Gobierno. Y, "por último, protege al denunciante, en lugar de perseguirlo, como ocurría antes", ha afirmado. "Son tres herramientas que van a venir complementadas en este caso por un régimen sancionador muy importante que va a oscilar entre los 300 hasta los 100.000 euros", ha precisado el portavoz de la formación naranja.

"Desde Ciudadanos hemos abanderado desde nuestro nacimiento la lucha contra la corrupción y teníamos esa deuda pendiente con los andaluces y granadinos y por eso hoy podemos decir orgullosos que hemos cumplido nuestra promesa. No queremos que el dinero de los andaluces acabe donde no debe, no queremos que se vuelva a gastar el dinero para la formación de los parados en droga o en prostíbulos. No queremos que se hable más de corrupción en Granada ni en Andalucía y esta ley es la forma de evitarlo", ha señalado Luis Salvador.

El coordinador provincial de Cs y alcalde de Granada ha sostenido que "gracias a Ciudadanos en la Junta de Andalucía decimos adiós a los titulares por corrupción en nuestra provincia y en nuestra comunidad autónoma y le damos la bienvenida a titulares de los que hemos hecho gala en los últimos meses como pueden ser el aumento de empleo de calidad, la disminución de impuestos, nuestro compromiso con nuestras políticas sociales y conseguir hacer de la Junta de Andalucía una administración más ágil y eficiente".