Médicos del barrio de Cartuja piden "alejar" a los niños de las cachimbas

Los profesionales del Centro de Salud de Cartuja han dado la voz de alarma. El consumo de cachimba se ha extendido entre los niños. El aroma a frutas exóticas que desprenden estas pipas de agua ha extendido en la sociedad una falsa creencia: fumar este tipo de sustancia no es perjudicial para la salud. Sin embargo, los médicos del citado centro de salud del distrito Norte han mostrado su absoluto rechazo a esta práctica a través de un comunicado: "Los profesionales del Centro de Salud de Cartuja queremos expresar nuestra preocupación por el consumo en edades precoces de pipas de agua en niños del barrio. Nos parece importante informar de los efectos nocivos de esta práctica tanto los efectos directos como indirectos (a personas que inhalan involuntariamente por estar en el mismo entorno)".

Según explican los profesionales "se tiene una falsa creencia de que el uso de inhalación de pipas no es perjudicial". Sin embargo, "aparte del tabaco que se pueda añadir, la cachimba lleva otras sustancias que también son perjudiciales para la salud como conservantes, aromas y aglutinantes".

Proyecto Hombre realiza programas de sensibilización para desmontar mitos

En este sentido, detallan que puede generar adicción al normalizar el hecho de fumar y favorecer el consumo de cigarrillos y otras sustancias. Asimismo, explican que el empleo de carbón en la combustión aumenta la exposición al monóxido de carbono y, en el caso de añadir tabaco, la inhalación de nicotina da lugar a exposición de sustancias cancerígenas. "Queremos alertar con ello a los padres sobre este hábito tóxico y recomendarles que mantengan alejados a sus hijos de las cachimbas; que no fumen delante de ellos y, sobretodo, que no les dejen probar".

Aunque el Centro de Salud de Cartuja ha sido el que ha dado la voz de alarma, el consumo de cachimba no es un problema exclusivo de este barrio. Así lo corrobora Marta Roldán, educadora social del área Previa de Proyecto Hombre que ofrece talleres de sensibilización y concienciación en centros educativos. Según explica, desde hace un tiempo los profesionales de Proyecto Hombre han percibido un incremento del consumo de estas sustancias a edades tempranas. "Los estudiantes conciben que fumar cachimba o vappers es un acto social. Es como un ritual, quedas con tus amigos para ir a la tetería y fumas", indica Roldán que recuerda que esto "favorece el aumento del consumo". Por otra parte, también han percibido que los estudiantes apenas se cuestionan los riesgos que esto entraña. "En Primaria hay muchos alumnos que aseguran que fuman cachimba o que tienen una comprada entre varios amigos", detalla Roldán que lamenta que esté bien visto fumar estas sustancias y que, en cierto modo, se haya normalizado. De hecho, hay muchos falsos mitos: "Los niños y adolescentes creen que lo que se aspira no contiene nicotina y no crea dependencia y que ser un fumador pasivo del humo que desprenden cachimbas o vappers tampoco tiene consecuencias a pesar de que está demostrado que también es peligroso para la salud". "Nos dicen que son de manzana de mojito ", añade Roldán quien considera que, además, la normativa es "un poco laxa en el etiquetado" por lo que resulta muy complejo averiguar los verdaderos ingredientes de estos productos.

Por eso, dice, es importante desmontar "todos estos falsos mitos y dar a los menores información veraz sobre este consumo" labor que realiza desde el citado departamento de Previa de Proyecto Hombre centrado en jóvenes y familia. Concretamente se encargan de impartir charlas en institutos y colegios de Granada, centros de formación profesional, o Aldeas Infantiles e instalan carpas informativas en las calles para brindar información. "La pregunta estrella siempre es: ¿la cachimba es mala? ¿tiene nicotina?" detalla Roldán.

Adquirir una cachimba en Granada es muy fácil. En la calle Calderería por ejemplo existen numerosos establecimientos que venden distintos modelos. También hay en internet tiendas especializadas que suministran tanto el aparato en cuestión como el tabaco. Es en este tipo de páginas donde, seguramente, se invita a la confusión: "Ponemos a tu disposición toda una variedad de fumables para shishas. Combina nuestra amplia gama de tabaco para shishas como más te guste, ya que tienes para elegir hierbas, piedras, melazas, gelatinas, pastas, líquidos y aromas. Nuestra hierbas naturales no contienen nicotina", indica una de las web que, sin embargo, no informa de que el hecho de aspirar este humo con olores frutales ya genera hábito.

Los precios son muy económicos. Si un paquete de cigarrillos tiene un coste cercano a los cinco euros, 50 gramos del producto que se pone a la cachimba no supera los dos. El problema, según indica Roldán, es que el etiquetado no siempre es correcto o completo por lo que los fumadores realmente no saben qué están inhalando. "Con la cachimba también inhalas monóxido de carbono procedente del carbón que se quema, alquitrán, nicotina... Pero además, al tratarse de una sustancia que se consume en grupo se fuma más", indica Roldán que asegura que la gente le pregunta qué es peor, el tabaco o la cachimba pero "nosotros no podemos responder a esa pregunta pues no hay nada sano aunque, cuando fumas en grupo el número de caladas es mayor".

La moda de las cachimbas se ha extendido hasta tal punto que, en Granada, hay numerosos negocios como cafeterías, teterías, restaurantes, discotecas y pubs donde se puede fumar. También hay empresas de catering que llevan las pipas de agua a eventos y celebraciones para los invitados.

El director de Proyecto Hombre Granada, Manuel Mingorance, organización que trabaja por la sensibilización, prevención sobre las drogas y la recuperación de personas que ya consumen detalla que el tema de las cachimbas no es baladí: "Parece que tiene un uso recreativo, se le quita importancia pero se va cogiendo un hábito que puede tener consecuencias para años posteriores el tabaco es la puerta de entrada al tabaco o al consumo de cannabis", detalla Mingorance que afirma que se le resta importancia pero, el uso de las cachimbas ya están provocando consecuencias que en el futuro serán todavía mayores. Además, recuerda que a edades más tempranas de inicio de consumo, mayor riesgo y agrega algo que a veces se olvida: "Si hay algo claro en medicina es la relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón".