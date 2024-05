La Asociación de Peñas G19 del Granada CF pide responsabilidades por la gestión del club

El movimiento de protesta que se ha generado a lo largo de esta semana por la gestión de los actuales responsables del Granada CF ha dado un paso más. Tras fomentarlo por redes sociales e ir, poco a poco, adhiriéndose varias peñas de manera individual, el colectivo más numeroso, el G19, que ha sido muy criticado por su falta de posicionamiento, ha comunicado su apoyo de cara a la cita de este sábado ante el Real Madrid en el Estadio Nuevo Los Cármenes.

La Asociación de Peñas G19 quieren “pedir responsabilidades por no haber realizado una planificación de cara a la temporada del ascenso, por la venta o no venta del club, pieza clave para no preparar con tiempo y forma una plantilla competitiva para estar en la élite del futbol”. En su comunicado quieren constar “nuestro malestar” por no celebrar el partido de presentación del equipo rojiblanco en el estadio del Zaidín pues considera que “se podría haber realizado en otra ocasión o planificado otra alternativa”.

Además, está disconforme al no “adoptarse responsabilidades ante la vergüenza de eliminación de la Copa del Rey por alineación indebida”, algo que califican de “insultante para los aficionados y vergonzante ante toda España, además de dejarnos sin partido el cual estaba dentro del abono”.

Por otro lado, quieren mostrar “la indiferencia y la ineficacia a nuestras peticiones y de la mayoría de aficionados rojiblancos de retirar el suplemento para los abonados de cara a los partidos del FC Barcelona y del Real Madrid, que no fue lo prometido, y que no se debería de haber realizado”. De hecho, considera el G19 que la afición se siente “estafada” por la directiva del club presidido por Sophia Yang.

La parcela deportiva también ha sido criticada por el colectivo de peñas por la “mala gestión con jugadores del primer equipo al dejar ir por una mala negociación previa o falta de tacto” a futbolistas “de gran calidad que habíamos formado en nuestros equipos base” como son los casos de Bryan Zaragoza y Samu Omorodion.

También se quejan por “no haber realizado el ‘Día del peñista’, como tenemos en nuestro convenio, aunque entendamos que por falta de aforo no se hiciese, pero motivo más que suficiente para no haber cobrado el suplemento de los partidos top de la temporada”. El mantenimiento del Estadio Nuevo Los Cármenes también ha sido objeto de crítica por el colectivo presidido por Pepe Valcárcel. En concreto, manifiesta que “queremos manifestar el malestar por la nefasta gestión de mantenimiento y limpieza de nuestro estadio, sin llevar a cabo mejora alguna de las instalaciones de las cuales se han aportado imágenes que nada tienen que ver con un club de Primera División y de la que nos avergonzamos”.

Por último, muestran su “pesar por no reforzar, incentivar e invertir en el Recreativo Granada, consumando el descenso a la Segunda RFEF, siendo también un fracaso la gestión de nuestra cantera”.

Por todo ello, la Asociación de peñas del Granada CF solicita “enérgicamente y sin ningún género de dudas que se depuren todas responsabilidades por las que nos ha llevado a este punto de no retorno y que nos lleva al fracaso como club por todo lo ocurrido en esta nefasta gestión de la temporada”. Además, “apoya cualquier movimiento que se produzca siempre por el bien de nuestro club y para el buen funcionamiento del mismo”, aunque advierten que “no toleran los insultos recibidos, reprimendas e injurias recibidas por algún sector de nuestros aficionados, condenando dichos actos que no representan a nada ni a nadie más que a unos pocos que, con poca educación, se manifiestan en las redes sociales”.