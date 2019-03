Plan de choque en el Metro: 4 millones para mejorar la frecuencia de paso

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha viajado hoy en el Metro de Granada y ha inaugurado una oficina que presta servicio de información a los usuarios del metropolitano en Albolote y ha anunciado que la Agencia de Obra Pública de la Junta licitará y formalizará próximamente cuatro contratos de mantenimiento de la infraestructura y el material móvil, por un importe total de 8,2 millones de euros, para la mejora y consolidación de la prestación del servicio.

En concreto, se trata de cuatro contratos que persiguen la mejora de la disponibilidad de trenes en servicio para mejorar el cumplimiento de los intervalos de paso, la potenciación de la señalización en los cruces e intersecciones entre trenes y vehículos privados, la limpieza y el engrasado de la vía para minimizar el impacto acústico del paso del tren, fundamentalmente en la calle Aristóteles de Armilla, y un nuevo contrato de limpieza de todas las instalaciones (como la plataforma de vía, andenes de paradas y las tres estaciones subterráneas).

Los problemas con los tiempos de reparación están implicando tener 11-12 trenes en activo

El contrato para el mantenimiento de las unidades móviles ha sido adjudicado al actual mantenedor (CAF, también fabricante de los trenes). El presupuesto, IVA incluido, es de cuatro millones de euros, con una vigencia de casi cuatro años, en concreto, 40,5 meses.

La disposición de este contrato permitirá cumplir con la disponibilidad prevista en el Plan de Explotación, que consiste en contar con trece unidades en servicio comercial, y dos en reserva, en los talleres y Cocheras (la flota del material móvil la componen 15 unidades).

Los problemas con los tiempos de reparación antes descritos están implicando tener 11-12 trenes en activo e incluso, en momentos puntuales, cuando han coincidido colisiones y otras averías de tracción de los trenes, disponer de sólo 10 o 9 trenes, lo que implica un perjuicio para el usuario porque no se pueden cumplir con precisión los intervalos de tiempo.

Por otro lado, la Agencia de Obra Pública ha desarrollado un análisis detallado de los accidentes y alcances que se han producido desde el inicio de las pruebas dinámicas en las intersecciones donde cohabitan el paso del metro y el tráfico rodado.

Tras esta evaluación ha desarrollado actuaciones que contribuyan a reforzar y optimizar la señalización en estos cruces (hay 56 en los 13 kilómetros en superficie del trazado). Actualmente se está ultimando la redacción y mejora del contrato, al objeto de poder licitarlo en breve por un importe estimado de un millón de euros y un plazo de seis meses de ejecución.

Medidas para evitar accidentes

Añadir repetidor semafórico en todos los báculos y columnas

Homogeneizar la señalización vertical en todos los pasos de peatones.

Homogeneizar señalización vertical en cruces viarios.

Disponer en algunos cruces un refuerzo mediante señalización luminosa vertical conectada al regulador semafórico.

Nuevas columnas y báculos semafóricos en algunos cruces.

Refuerzo de la fase rojo en los semáforos de algunos cruces.

Monolito informativo en parking disuasorio.

Eliminación parcial de vegetación en isletas centrales de glorietas, sustituyéndola por césped artificial y grava decorativa .

Poda de árboles a lo largo de la traza.

Traslado de árboles a nueva ubicación.

Ampliación de tramos de barandilla metálica.

En cuanto a la licitación del contrato de limpieza de plataforma y aplicación de grasa, en estos meses ya se ha actuado en puntos muy concretos del trazado, principalmente en la calle Aristóteles de Armilla.

Por último, se procederá en breve a la licitación de otro contrato de mantenimiento para la limpieza no técnica por 2,5 millones de euros y 36 meses de plazo de ejecución. Este contrato incluye la limpieza de la práctica totalidad de instalaciones y equipamientos del metro (plataforma de vía, interior de trenes, interior de las estaciones, andenes y marquesinas de paradas, etc.), y era necesaria su licitación antes de que concluya el actual contrato de limpieza no técnica, cuya vigencia expira el próximo 20 de octubre.