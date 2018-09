El Metro por el centro, un proyecto que la Junta no quiere "improvisar"

Por su parte, y sobre el asunto del Metro en el centro de la capital, la portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada, Rocío Díaz, exigió al alcalde de la ciudad que no hiciera promesas electorales "que no sabemos si podrá cumplir en el futuro o si va a contar para ello con el respaldo de sus compañeros en la Junta de Andalucía".

A lo anterior el consejero de Fomento añadió: "Sepamos qué disponibilidad tenemos de las fuentes autofinanciadas de la Junta de Andalucía y qué recursos hay de las europeas. El acople de todo esto es dará una respuesta racional y sensata, y no sólo la expresión de voluntades. Todo ello para convertir un deseo y una voluntad en un proyecto que sea ejecutable, financiable y que tenga un horizonte cierto exige planificación".

Que el Metro de Granada llegue al centro de la capital para algunos puede ser una quimera. Para otros, un ferviente deseo. En el caso de la Junta de Andalucía, la planificación de las grandes infraestructuras, como la mencionada, "no se puede improvisar". Además, no se deben "generar expectativas inmediatas" al respecto y que luego se tenga que "gestionar la frustración", algo que "suele ser siempre más complicado".

Se reaviva la opción de huelga entre los trabajadores

El Sindicato Ferroviario (SF) manifestó la semana pasada su descontento con la empresa Avanza, la adjudicataria del Metro, por no ser sensible a sus reivindicaciones. El sindicato exigió un esfuerzo común de dicha entidad y de las administraciones ante este conflicto para desbloquear la negociación del convenio colectivo. La delegada en el comité de empresa del Metro de Granada por el SF, María Jesús Lorenzo, recalcó que se mantienen tanto la huelga de 24 horas para el 21 de septiembre como los paros parciales varios días de ese mismo mes, si no hay avances en la reunión prevista con la empresa adjudicataria para el próximo día 4.