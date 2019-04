José Antonio Montilla y Macarena Olona: choque de trenes en las redes

Los cabeza de lista al Congreso de PSOE y Vox han cavado ya la trinchera en las redes sociales. El socialista José Antonio Montilla y la candidata de Santiago Abascal Macarena Olona se han enfrascado en las horas previas al comienzo de la campaña en una disputa a través de Twitter.

El enfrentamiento ha comenzado con la publicación de un tuit de Olona a raíz de la publicación en el BOE del anuncio de información pública del proyecto de las conducciones de Rules.

"Una presa terminada en 2003. Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez. Decenas de políticos granadinos sin resolver los problemas de Granada. El agua sigue sin regar las miles de hectáreas de cultivos subtropicales", ha escrito la líder de Vox, quien en apenas una semana de su llegada a Granada tras ser designada por Santiago Abascal hecho de Granada su bandera.

Eso se dice en los debates a los que no has ido, y has dejado la silla vacía. Prefieres disparar, cual francotiradora, desde las redes. Es la estrategia de la extrema derecha en todo el mundo para generar crispación. No entro en el juego. Creo en la democracia deliberativa — JoseAntonio Montilla (@montimar66) 11 de abril de 2019

Profesor Montilla... haces bien en temernos. Somos la #EspanaViva !!!!! Ya hablaremos de la silla que le habéis garantizado en la Universidad de Granada a un alto cargo del @PSOE ordenando a la Abogacía del Estado que no recurra en los Tribunales @vox_granada @vox_es pic.twitter.com/t4blTYkVsQ — Macarena Olona (@Macarena_Olona) 11 de abril de 2019

Finalmente, Olona ha seguido la discusión publicando otro tuit, con una fotografía de un águila sobrevolando una bandera de España en el que le espeta que "haces bien en temernos" y lanza unas graves acusaciones en las que ha llegado a implicar a la Abogacía del Estado.