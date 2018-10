Motril y el CIE: 48 horas polémicas sobre una mecha encendida en mayo

"Ni será un CIE, ni un CATE. Se habilitará ante necesidades extraordinaras para la acogida de inmigrantes". En mayo, este fue el mensaje lanzado desde la Subdelegación del Gobierno en Granada, entonces gestionada por el PP, respecto a las obras de adecuamiento del pabellón militar EVA-9 de Motril. Pese a ello, el Ayuntamiento de la localidad -gobernado por el PSOE-, así como asociaciones, vecinos, e incluso partidos de la oposición, se negaron en bloque ya que consideraban que iba a ser un "CIE encubierto". La obra se paralizó y la polémica quedó en stand by. Sin embargo, la aprobación el viernes por parte del Consejo de Ministros de una inversión para acometer las obras de "un CIE" en el EVA-9, provocó un nuevo rechazo de Motril, una rectificación a última hora de la tarde desde la Subdelegación del Gobierno en Granada, y que se haya convocado para hoy una concentración en la Plaza de la Aurora de Motril, que tendrá lugar a partir de las 12:00 horas, para mostrar un "rotundo rechazo" a la posibilidad de que Motril tenga un centro de inmigrantes.

La polémica respecto al EVA-9 se remonta al mes de febrero. El incesante crecimiento del número de inmigrantes llegados a Motril había obligado en varias ocasiones a habilitar pabellones deportivos, dependencias policiales, e incluso trasladar a la capital a inmigrantes ante el colapso del centro de la dársena motrileña. Ante ello, Gobierno central, con Mariano Rajoy al frente, comenzó a tramitar la habilitación del pabellón militar EVA-9 de Motril para la acogida de inmigrantes.

El Ayuntamiento reitera que las obras no se llevarán a cabo en el pabellón militar

Según apuntaron por entonces fuentes del Ejecutivo, ni sería un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), ni tampoco contaría con la concesión administrativa de Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), sino que el pabellón acogería a inmigrantes en "casos excepcionales". Es decir, se usaría cuando el CATE del Puerto estuviese lleno. Sin embargo, no fue hasta mayo cuando comenzaron las obras de adecuamiento que, nada más iniciarse, rebelaron a Motril.

El Ayuntamiento paralizó las obras porque "no tenían las licencias municipales", una postura criticada desde Subdelegación, ya que alegaban que al catalogarse como "Obras de Interés General y de Emergencia" no necesitaban de la requerida documentación.

Pese a que incluso el por entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, mantuvo la postura de que se trataría de un "refuerzo", las obras continuaron paralizadas para "evitar un conflicto" a expensas de reunirse con el Consistorio, así como con vecinos, para explicarle el fin de la medida.

Pero por entonces se inició una movilización ciudadana por parte de la Asociación de Vecinos Rambla Los Álamos de Motril contra el acondicionamiento de lo que continuaban considerando "un CIE encubierto".

La obra quedó paralizada y tras la moción de censura y la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia, la posibilidad de habilitar el EVA-9 había quedado en un cajón de sastre hasta el viernes.

El Consejo de Ministros aprobó la inversión de 3,3 millones de euros para acometer obras en el Acuartelamiento del Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA-9) de Motril con el objetivo de convertirlo en un CIE. Así lo indicó la propia portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, lo que provocó la respuesta de la alcaldesa de Motril, Flor Almón.

La regidora mostró su rechazo a la decisión tomada desde Madrid por su propio partido, ya que tienen "un compromiso con los vecinos (...) por encima de cualquier administración".

Ante el revuelo, a última hora de la tarde, la Subdelegación del Gobierno salió para matizar las declaraciones de Celaá. La subdelegada en Granada, Inmaculada López Calahorro, aclaró que la medida aprobada era "un trámite burocrático obligado", pero que eso "no cambia en absoluto la situación. Las obras van a seguir paradas".

La mañana de ayer, varias asociaciones como Andalucía Acoge mostraron su rechazo, reclamaron "coherencia" al Gobierno central y señalaron su "temor a que este anuncio, salvo que se trate de un error, sea una forma de contentar a la Unión Europea que recientemente recomendaba a España el aumento del tiempo de privación de libertad para las personas que llegan a las costas".

Por su parte, la alcaldesa de Motril quiso mandar un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía. Flor Almón explicó que "la subdelegada nos ha garantizado que el Gobierno no va a mover un ladrillo en el EVA-9, que lo que se ha aprobado (...) es un trámite administrativo necesario que no implica que se vaya a hacer la obra". Asimismo, la regidora reafirmó la postura que dejó "cristalina" el día anterior de mostrar su rechazo al CIE, y aclaró que "afortunadamente, esa era la opinión del propio Gobierno de España", para sentenciar que "lo sucedido el viernes fue un mero trámite. Las obras no se van a hacer".

Pese a ello, las campañas CIEs No Motril y CIEs No Granada han convocado una concentración que tendrá lugar hoy, a las 12:00 horas, en la Plaza de la Aurora, para mostrar "rotunda oposición a la apertura de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Motril".

Las campañas, que aglutinan a más de una veintena de asociaciones y colectivos de la provincia, advirtieron que "en menos de 24 horas se han sucedido tres noticias contradictorias", y recordaron que "al igual que la ciudadanía motrileña, que ya se manifestó en mayo de este año solicitando que no se abran CIEs en su ciudad, nuestras campañas se posicionan contra la apertura de este centro de detención en Motril para personas migrantes".