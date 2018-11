Movilización para protestar por las obras en los talleres del Hermenegildo Lanz

Los estudiantes del IES Politécnico Hermenegildo Lanz en Granada se movilizaron ayer para exigir la finalización de las obras en el centro, que mantienen cerrados los talleres en los que alumnos de varios ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior realizan sus prácticas. Se trata de la segunda movilización por el mismo motivo en lo que va de curso, después de la convocada elpasado 23 de octubre.

"Tras un mes del comienzo de las clases no sólo no hemos realizado ninguna práctica sino que tampoco sabemos con seguridad cuándo podremos volver a nuestros talleres. Las alternativas que se han puesto sobre la mesa nos parecen no solo insuficientes, sino imprácticas para solucionar el problema", indicaron los estudiantes, que se concentraron ayer a las 11:00 horas frente a la Delegación de Educación. El delegado territorial del ramo, Germán González, ya avanzó que si las obras se dilatan se podría proponer el traslado de los estudiantes a otro centro para realizar las prácticas. Los alumnos aseguran que medidas de este tipo "pueden hasta empeorar las cosas".

"La Administración pública también debería asegurar la formacion práctica previa, la experiencia en empresas, tanto en FP Dual como ordinarias. Es por eso que volveremos a salir a la calle para exigir lo que es nuestro: una formación profesional completa, con sus clases teóricas pero también con las prácticas", señalaron los estudiantes del Hermenegildo Lanz, que solicitaron además una reunión con el delegado y que haya más medios para terminar las obras.