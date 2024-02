2007: Muere una mujer tras pedir que la desconectaran de la máquina que la mantenía con vida

La vida de esta mujer de la que vamos a hablar a continuación fue toda cuesta arriba. Con sólo 11 años le diagnosticaron la dolencia que después la dejaría tetrapléjica. Tenía 17 cuando murió su padre y ocho años después murió su madre. Una hermana suya se cayó y se desnucó. Después se casó con un hombre que murió cuando eran padres un bebé de 8 meses. Inmaculada Echevarría, pues ese era su nombre, era navarra, pero llevaba algunos años viviendo en Granada. Inmaculada tuvo que dar su bebé en adopción porque debido a su enfermedad ya no podía moverse de la cama. Cuando llevaba diez años conectada a un respirador que la mantenía artificialmente en el hospital de San Rafael de Granada, pidió que le quitaran la vida. No quería seguir viviendo de esa manera. Después de tomar esa terrible decisión, se puso en contacto con la Asociación Derecho a Morir Dignamente y su caso salió a la luz pública. El dilema de si se trataba de un caso de eutanasia o no, con la oposición de la Iglesia, centró el debate. Cinco meses después de que Inmaculada pidiese morir, los juristas del Consejo Consultivo de Andalucía, en una decisión histórica en el Derecho, no encontraron problema legal alguno en desconectarla de la máquina que le ayudaba a respirar. Tras confesarse y comulgar, murió sin dolor el día 14 de marzo de 2007, rodeada de amigos íntimos y del personal que la había atendido en los últimos años. Era su deseo y finalmente se cumplió.

2007 fue también un año duro para mucha gente. Los analistas financieros ya le veían las orejas al lobo de la gran crisis económica que sufriría España a partir de ese año y que duraría hasta 2014. Después de los siete años de abundancia, venían los siete años de escasez, según la parábola del Génesis. Había comenzado la llamada ‘crisis del ladrillo’ o de la burbuja inmobiliaria y los bancos comenzaron a arriar velas y dejar de dar créditos. Granada no se iba a librar de la debacle mundial de las llamadas hipotecas basura. El director de la Caja Rural de Granada, Dimas Rodríguez, ya avanzó en la presentación del Boletín de Coyuntura Económica que las entidades bancarias iban a reducir drásticamente la concesión de créditos. El estudio de la Caja Rural ponía de relieve la desaceleración de la economía granadina en ese año y señalaba a los sectores de la construcción y de servicios, el principal motor social, como los más afectados por la crisis. Incluso la Tesorería de la Seguridad Social dijo estar teniendo dificultades para realizar sus cobros. Los inmigrantes empezaron a regresar a sus países de origen porque el mundo rico al que habían viajado con la idea de prosperar estaba sumido en una gran crisis.

2007 fue también año de elecciones municipales. Se celebraron el 25 de mayo. Los resultados electorales afianzaron la mayoría absoluta del Partido Popular en la capital y llevaron a José Torres Hurtado a repetir mandato al frente de la corporación municipal. Estas elecciones supusieron la mayor victoria del PP en la capital, donde consiguieron 16 concejales, frente a los 9 del PSOE y los dos de Izquierda Unida. La candidatura socialista de Javier Torres Vela solo consiguió el 32% de los votos. Los socialistas asumieron la derrota y la atribuyeron a la escasa participación, uno de los índices más bajos de la historia, ya que solo acudió a las urnas el 57% del censo. Torres Hurtado había puesto patas arribas la ciudad. La gran cantidad de obras (el metro, el AVE, la Avenida de la Constitución, la Gran Vía…) habían puesto a prueba los nervios de los ciudadanos. También el desequilibrio entre los barrios periféricos y el centro de la ciudad ocupaban titulares en los periódicos. A pesar de todo, los granadinos votaron por la continuidad. Al PP ni siquiera le afectó la que quizá fuera la sorpresa más sonada de la campaña: prescindir del que había sido el 'número dos' del Ayuntamiento en los últimos cuatro años: el concejal de Urbanismo Nino García Royo, el artífice de la nueva imagen urbanística del centro de Granada. Por cierto, que una de las primeras medidas que tomaría el alcalde de Granada fue la de subir el sueldo un 10% a todos los concejales. Izquierda Unida fue la única que votó en contra por considerar excesiva la subida, y más en época de crisis. Medida que demostraría que las ambiciones de los políticos van por un lado y las carencias de los ciudadanos por otro.

Más corrupción urbanística

En la provincia los socialistas ganaron por goleada y, por lo tanto, se hicieron con el control de la Diputación. El nuevo presidente sería José Martínez Caler, alcalde de Caniles. Una de las curiosidades de estas elecciones fue que la alcaldía de Carataunas se decidió por una moneda lanzada al aire. De los 132 vecinos que tenía el municipio con derecho a voto, la mitad votó al PP y la otra mitad al PSOE. Por lo que los candidatos se jugaron la alcaldía a cara o cruz. Salió cara y ganó el PP. Otra curiosidad sucedió en Alquife, que aumentó el censo un 30% a pocas semanas de las elecciones municipales. La familia del alcalde tenia empadronadas en su casa nada menos que a once personas que no vivían en el pueblo. También había censadas personas en las casas abandonadas del poblado minero. ¡Lo que llega a hacer un alcalde para tener más vecinos que le voten!

En estas elecciones municipales había cierta expectativa por saber qué pasaba en Alhendín, en donde se había destapado otro importante caso de corrupción urbanística. Más de lo mismo: políticos corruptos que aceptan comisiones de los promotores para aprobar licencias urbanísticas irregulares. Fue el llamado Caso Alhendín y por el que los populares, que consiguieron solo cuatro concejales por siete del PSOE, perdieron la alcaldía en esas elecciones. Sería otro caso convertido en carnaza para la prensa. El juez instructor del caso sería Miguel Ángel Gómez Torres, famoso por haber llevado el Caso Malaya, imputó por prevaricación y cohecho primero al alcalde y concejal de Urbanismo José Guerrero y Manuel Fernández respectivamente (ambos del PP) y después a dos concejales más y a un técnico municipal. También fueron imputados cinco empresarios de la construcción. Según la Fiscalía, había una red de corrupción municipal relacionada con el urbanismo en el municipio. Tanto el alcalde como el concejal de Urbanismo se vieron obligados a dimitir. Una investigación de la Policía al año siguiente descubrió que el ex alcalde, un hermano suyo y el ex concejal de Urbanismo atesoraba durante 2004 hasta 79 cuentas bancarias y una docena de empresas.

El caso ha ido engordando con el paso del tiempo hasta convertirse en una macrocausa y después de nada menos de 17 años de instrucción, el pasado mes de noviembre llegó a la Audiencia. Se trata sin duda del mayor caso de presunta (aún no hay sentencia) corrupción urbanística ocurrido en nuestra provincia donde se verá hasta qué puntos 16 personas encausadas cometieron irregularidades urbanísticas en el polígono industrial de Marchalhendín o en la construcción de una promoción inmobiliaria con miles de viviendas, entre otros asuntos.

La Fuente de las Granadas

En la capital se inaugura ese año la llamada Fuente de las Granadas, en el Paseo del Salón, donde en los sesenta estuvo el monumento de Isabel la Católica y Colón. La Fuente de las Granadas se construyó con motivo de celebrarse el 25 aniversario de Emasagra. A su consejero delegado por entonces –Sebastián Pérez Ortiz- se le ocurrió que debían dejar algún buen recuerdo para la ciudad con aquel motivo. Y qué mejor que una fuente monumental con exuberancia de agua. La fuente es obra del escultor Ramiro Megías, siguiendo el modelo de la que fue encargada para honrar la emperatriz Victoria Eugenia en París.

Y ya que hablamos del líquido elemento, ese año la Semana Santa estuvo pasada por agua. Más de la mitad de las cofradías no pudieron salir a la calle. Los fotógrafos de prensa ese año en vez de captar las imágenes de los pasos por la ciudad, captaron las de los penitentes, costaleros y camareras llorando de desolación.

La lluvia también fue la protagonista de una tragedia en la Costa. Ese año se dio en esa comarca una de las mayores tormentas de los últimos cincuenta años. Una tormenta que provocó la muerte de una persona y sumergió a Almuñécar en un caos absoluto. Fue el 21 de septiembre y el agua se llevó coches, puentes, casas y fincas. El aguacero duró solo un día, pero cayó de tal manera que hizo tambalearse los pilares económicos de toda la comarca. Almuñécar se convirtió en una ciudad desolada que no acababa de creerse lo que había pasado. Vecinos sin agua en sus casas, calles cortas y enterradas por toneladas de fango, coches estrellados en las esquinas, ancianas con el barro a la cintura lamentándose de la pérdida de sus casas… Nadie reconocía a Almuñécar, sumergida en un escenario propio de un desastre natural o de una guerra. Para muchos almuñequeros, el 2007 es “el año de la tromba”.

Y para tromba la que originaban jóvenes de toda España que venían a Granada a celebrar el Día de la Cruz, fiesta que se había convertido en un desmadre. La ciudad era durante los primeros días de mayo (convertidos en un puente) como un inmenso botellódromo en el que se acumulaba la basura y corrían ríos de orina. El Ayuntamiento no estaba dispuesto a seguir oyendo quejas de los ciudadanos y tomó dos medidas con la intención de atajar el problema: prohibir las barras de bares en las cruces y limitar a un solo día, el 3 de mayo, la fiesta de la Cruz.

El 27 de diciembre el Consorcio del Centro Lorca comenzó su andadura oficial con el beneplácito de todos sus miembros para convertirse en un "foco cultural" dentro y fuera de España para los "amantes de Lorca que están repartidos por todo el mundo", según manifestó Laura García Lorca, que fue nombrada hoy por unanimidad directora del consorcio. Se dijo que al futuro Centro Lorca irían a parar los fondos de la fundación, entre los que hay casi 5.000 manuscritos de Lorca, 3.000 de otros autores y unos 50 dibujos de artistas contemporáneos como Dalí o Ismael de la Serna, además de archivo fotográfico y hemeroteca.

La Universidad ese año celebra una de sus elecciones más reñidas de toda su historia. Se presentaron cuatro candidatos: Francisco González Lodeiro, Rafael Payá, Antonio Campos y Luis Rico. Tras una primera vuelta, los dos segundos se retiraron y quedaron los dos primeros como protagonistas para el duelo final. El resultado de las elecciones estuvo muy ajustado y ganó por un pequeño margen el catedrático de Geodinámica González Lodeiro, que cumpliría así su sueño de ser rector.

Centenarios

En 2007 se celebró el centenario del nacimiento de la poeta Elena Martín Vivaldi, fallecida en 1998. Diversos actos muy seguidos por el público, sirvieron para recordar a esta poeta que llenó con su cálida voz lírica cincuenta años de poesía granadina, en la que se reveló como el verdadero eslabón con Federico García Lorca. Elena Martín Vivaldi provocaba rendidas admiraciones de los poetas más jóvenes, que iban a escucharla al Suizo, en la época en la que ella iba allí todas las tardes a tomar café.

También fue el año que murió el dramaturgo granadino José Martín Recuerda. Tenía 81 años. Falleció el ocho de junio, tres días después de recibir un homenaje en Fuente Vaqueros, en el acto lorquiano del 5 a las 5. Martín Recuerda fue, sin duda, uno de los más importantes dramaturgos del teatro español de la mitad del siglo XX. Cuando se jubiló de la cátedra que tenía en Salamanca, se vino a vivir a Salobreña, al monte de Los Almendros. Algunas de sus obras estaban inspiradas en Granada, como Las Arrecogías del Beaterio de Santa María Egipciaca, sobre Mariana Pineda.

También fallece ese año el pintor Antonio Moscoso, representante e impulsor de la vanguardia en Granada durante la posguerra. En la década de los cincuenta figuró entre los defensores e introductores de la abstracción. Moscoso estaba entre ese grupo de intelectuales y artistas granadinos (Francisco Izquierdo, Luis Rosales, Manuel Rivera, Andrés Catena…) que impulsaron y llevaron a cabo una serie de iniciáticas y experiencias renovadoras en Granada, que contribuyeron a poner al día culturalmente a la ciudad, que rompieron esquemas y que sacudieron el anquilosado mundo artístico local.

En 2007 la esposa de Putin, Liudmila Alexandrovna, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de San Petersburgo, inauguró un congreso de literatura rusa en Granada. Por entonces Putin y Liudmila estaban al borde del divorcio y ésta aceptaba cualquier invitación que le viniera de fuera. Poco tiempo después la licenciada en Filología rompió su relación con el presidente.

Tras su remodelación, el Teatro Alhambra vuelve a la escena en 2007. Este teatro del barrio del Realejo surgió por iniciática de un grupo de actores y técnicos aglutinados en torno a la Compañía del Sur, allá por el 1992, en el antiguo Alhambra Cinema de la calle Molinos, que llevaba varios años cerrado y abandonado. Inauguró la nueva etapa la actuación de Eva Yerbabuena.

Y ese año hubo un suceso que, por sus inesperados resultados, ha quedado inscrito en la intrahistoria de esta ciudad. Tres jóvenes murieron en un incendio que ellos mismos habían provocado al intentar prender fuego a la casa de un hombre al que consideraban un maltratador. Fue en la calle Darrillo de la Magdalena en pleno mes de julio. La policía demostró que los jóvenes se habían quemado al intentar manipular una lata de gasolina y las cerillas con las que querían prender fuego a la casa del presunto maltratador. Pobres justicieros