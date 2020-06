Novedades Selectividad 2020 Granada: Los exámenes de la Pevau estarán seis horas en cuarentena

La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 marcará el desarrollo de la próxima Selectividad. La Universidad de Granada, encargada de organizar la prueba de acceso a los estudios de grado en la provincia, Ceuta, Melilla e institutos españoles en Marruecos contará con 39 sedes, dos más que las anunciadas inicialmente. Las ciudades autónomas duplican los espacios en los que se harán los exámenes los próximos 7, 8 y 9 de julio.

Otro dato que ya se conoce es el del número de profesores correctores; en la convocatoria ordinaria serán 210. Otros 370 docentes, aproximadamente, controlarán el desarrollo de las pruebas, que este año llegará a sedes inéditas, como es el caso del IES Nazarí de Salobreña, el Alpujarra de Órgiva y el Antigua Sexi de Almuñécar.

Otros cambios sustanciales tienen que ver con los propios exámenes. Éstos guardarán una 'cuarentena' de seis horas sin que sean manipulados. Se pretende así garantizar que no haya riesgos para los docentes ni para los estudiantes, unos 5.000 sólo en la provincia de Granada, que afrontarán la prueba.

A lo largo de esta semana se visitan las facultades y centros de la UGR que serán sede, para determinar las necesidades que puedan tener. La próxima se hará el recorrido por los institutos que también serán sede. En todas ellas, las 39 que por ahora se han fijado, se mantendrá la limitación de aforo, los estudiantes deberán llevar mascarillas y se les llamará por turnos -posiblemente de 25 en 25 estudiantes- para evitar que haya aglomeraciones, tal y como se especificó en el plan de contingencia elaborado por la UGR para la prueba. A lo previsto en este plan se unen las directrices marcadas desde la Junta. La Administración señala la necesidad de precintar las fuentes de agua, por lo que los estudiantes deben llevar su propia agua. Esto obligará a tener en cuenta que los alumnos podrán personarse en las pruebas con sus mochilas o bolsos, y será necesario tener en cuenta dónde podrán depositarse durante el tiempo que dure la prueba. Se baraja incluso que se puedan tener debajo de la mesa donde se realice el examen, aunque se advierte que cualquier manipulación podrá ser considerada como intento de copiar. Esto conlleva abandonar el aula y que se califique con un 0.

También fija que en el caso de usar ventiladores (algo que no se recomienda) no deben orientarse hacia los presentes en el aula. Los aires acondicionados serán otro de los elementos que tendrán que ajustarse a la 'nueva normalidad'.

La Junta también establece en su normativa la necesidad de tener en cuenta a los alumnos que puedan presentar síntomas. Para ello se debe tener un aula específica para actuar en caso de que sea necesario aislar a alguno de los presentes. La UGR también recaba información sobre los estudiantes que no pueden asistir a los exámenes por ser grupo de riesgo y planteará soluciones para que puedan realizar las pruebas.

Se señalizarán las entradas y salidas con el fin de agilizar los flujos de estudiantes; se prohibirá que accedan acompañantes (salvo en el caso de que el alumnado lo necesite), se precintarán baños e incluso se recomendará no ir con apuntes. No se contará en las sedes de la UGR con cámaras térmicas, al no haberse señalado la necesidad de su uso por parte del Ministerio ni de la Junta.