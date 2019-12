Olivares y Salvador se reúnen para dejar "las cosas claras" tras su desencuentro

Esta mañana se ha celebrado una reunión entre el alcalde de Granada, Luis Salvador, y el concejal de Empleo, Manuel Olivares, después del desencuentro existente entre ambos por el programa Granada en Clave de Empleo tras la renuncia que ha defendido Olivares y la prórroga dada por Salvador tras una moción del PSOE, lo que el concejal ha tomado como un descrédito a su decisión y a la de los técnicos municipales.

Tras la reunión, Olivares ha explicado a este periódico que "se ha armado más escándalo del que hay". "Es una discrepancia de criterio en lo que respecta al trabajo de los técnicos, que es incuestionable porque si los cuestionamos, mal vamos, pero creo que no hay nada más".

Según Olivares, en la reunión se han dejado "las cosas claras". "Él (por el alcalde) entiende que lo que se ha tratado es de argumentar con mayor fuerza esa posición, que creo que es una decisión que ya está basada en informes técnicos claros y contrastados y evidentes, por lo que se presentará esa informe de inviabilidad de la moción del PSOE no por llevar la contraria sino porque los técnicos son claros y contundentes al respecto", ha defendido Olivares.

Con todo, sigue advirtiendo. Si ese nuevo informe es favorable o se decide seguir adelante ahora con el proyecto, sigue poniendo su cargo como concejal de Empleo encima de la mesa (no del resto de áreas). "Yo cuando digo de poner el cargo lo hago por coherencia. Si uno cree en un proyecto y le llegan informes técnicos que alertan del riesgo que se corren en tesorería de seguir adelante, si al final se decide que hay que seguir lo lógico es que alguien que ha hecho eso porque puede incurrir hasta en un delito de negligencia, ponga su cargo de Empleo encima de la mesa, no por disputas ni rebeldía sino por coherencia y sensatez", ha incidido.

Sobre una crisis en el gobierno abierta por esta situación, Olivares la niega. "No creo que sea crisis. Es una discrepancia del punto de vista, es poner los puntos sobre las íes cada uno. Yo tengo unos criterios técnicos en los que baso mi decisión. El alcalde entiende que había que ganar más tiempo, estudiar más, yo discrepo de esa opinión pero nada más, las relaciones son buenas, cordiales, vamos a seguir trabajando, son diferentes interpretaciones pero ninguno lleva toda la razón y hay que ser consecuente también con eso".

"Yo estoy aquí para trabajar y cuando hay informes que desgraciadamente no gustan, al primero a mí, se harán otras cosas pero a nadie se le escapa que no gusta renunciar a esos supuestos 9 millones de euros, que no hay que devolver porque no existen, pero que es una pena que no se pueda acoger a esas ayudas porque hay incapacidad económica por parte de este Ayuntamiento de llevar a cabo esos proyectos", ha dicho.

El concejal a tirado de un refrán de su abuela para defender su postura: "No te gastes lo que no tienes", por lo que asegura que "no pienso ser culpable de endeudar al Ayuntamiento con algo con lo que no tiene. Lo lógico es decir que no podemos. Si no se pude comprar un ferrari se tiene que conformar con un Seat".

Olivares insiste en poner en valor el trabajo de los técnicos y critica que "el PSOE, junto con Cambril, que es el nuevo Luis de Haro de este mandato, los cuestionen". "Cuestionar a los técnicos es delicado. Incluso Cambril llegó a pedir informes externos, lo que pone en jaque la loreb y es muy grave".

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha hablado también hoy de esta reunión y de ese desencuentro generado la semana pasada, cuando Olivares se levantó de una reunión tras considerar que el alcalde le desacreditaba. Salvador ha defendido que lo que se está haciendo es un plan de viabilidad de la moción del PSOE que salió adelante para intentar salvar esos 9 millones de euros de subvención. Pero tampoco ha sido tajante en apoyo a la decisión de su concejal. "Le he explicado que no es una desautorización sino el cumplimiento de la moción. Hemos pedido más informes para que no haya duda de que sea una decisión correcta. Si el informe dice que es viable se llevará adelante, si no, no. Si no es viable, se renunciará definitivamente pero en ningún momento lo he desautorizado", ha dicho el alcalde.

E insiste Salvador: "si se puede adelante, si no, renunciaremos", por lo que sigue en el aire la sombra de la crisis interna y la posibilidad de renuncia de Olivares a su competencia de Empleo porque el concejal también ha insistido hoy en defender su postura y la de los informes técnicos que ya hay.

"Por mi parte no doy más trascendencia a la situación. La política es exaltación, como el tango, y no vamos a asumir riesgos. Ha sido una reunión normal, no se le ha desautorizado y vamos a darle valor a los informes técnicos, por eso hemos hablado, por si se ha interpretado otra cosa. No hay pulso, está todo dentro de la normalidad y serán los informes los que digan lo que hay que hacer", ha declarado.

El portavoz del PP en el equipo de gobierno, César Díaz, también se ha pronunciado hoy sobre la situación y lo ha hecho para mostrar su total apoyo a Olivares. "Esto tiene que ser una decisión de carácter técnico y nuestra postura es al lado del concejal, que está del lado de los técnicos. No hay que tomar decisiones en contra de informes que digan el peligro de la situación económica municipal".

Con todo, Díaz ha dejado claro que "ningún político puede estar en contra de ese informe técnico que arroje luz con claridad y diga si es viable o no". "Sería una temeridad inasumible que si hay un informe claro de que no es viable, se ponga en riesgo la economía municipal".

Ese informe técnico se tendrá esta misma semana, como muy tarde el viernes, "para tomar la decisión de si hay cobertura o si como han hecho otras ciudades, como Sevilla, desistimos. Que lo digan los técnicos", ha dicho Díaz, que ha querido trasladar también un mensaje de "serenidad que el tema merece" negando una crisis de gobierno.