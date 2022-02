Oposiciones en Granada: "Antes del examen no hemos querido ni ir a la biblioteca por miedo a los contagios"

"Lo más difícil es saber que te lo juegas todo en cien minutos. Todo el tiempo, dos años de estudio, todo, te lo juegas en esa fecha”. Cecilia Jiménez se ha presentado por segunda vez a las oposiciones para optar a una de las más de 4.000 plazas convocadas por el Ministerio de Hacienda para acceder a la Administración General del Estado. Reconoce, recién acabada la prueba, sentir más nervios que la primera vez, hace ahora más de dos años. Ella, como buena parte de los que se han presentado al examen, llevan desde 2020 esperando este momento. La pandemia obligó a aplazar la convocatoria y a estirar aun más el esfuerzo de estos opositores. Buscan, como todos, un mejor futuro, mejores condiciones laborales y un sueldo fijo. En Granada, según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno, había inscritas 4.372 personas. La jornada, según la misma fuente, se desarrolló sin incidencias.

“La primera vez pensaba que, bueno, iba a probar. Llevaba nueve meses estudiando y eso me daba tranquilidad”, recuerda Cecilia. Ahora “ya son más de dos años” de esfuerzo continuado “y me ha resultado más difícil”. Reconoce que ha sentido “más presión y más nervios” antes y después de enfrentarse a las preguntas. En este tiempo ha compaginado sus estudios con el trabajo de camarera. “Sólo en los dos últimos meses he dejado de trabajar para dedicarme a estudiar”, señala. Cuando entró en el mundo de las oposiciones “pensé que se parecería a estudiar la carrera. No me lo imaginaba tan duro”, reflexiona. Lo peor, admite, es tener una única oportunidad.

La situación sanitaria ha aliñado este panorama con una dosis extra de incertidumbre. “No hemos querido ni ir a la biblioteca por antes del examen por miedo a los contagios”, cuenta esta opositora, graduada en Relaciones Laborales por la Universidad de Granada. En confinamiento, señala, ha hecho mella. “Ha sido complicado”, reseña sobre su experiencia en los meses de encierro.

Para Lourdes Rodríguez , también titulada en Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo en la UGR, ha sido la primera vez. El objetivo es “tener un trabajo estable”. Sale del examen con dudas. “No sé cómo me ha ido. Tengo sensaciones encontradas”. Mañana lunes despejará buena parte de la incógnita, cuando pueda consultar la plantilla oficial de respuestas. La noche anterior a la prueba la pasó prácticamente en vela. “No he dormido nada desde las tres de la mañana”.Pese al cansancio asegura que el plan tras salir del examen es tomar “una cerveza”. Después, si no consigue la ansiada plaza, Lourdes señala que seguirá estudiando. “No lo voy a dejar hasta que lo saque”. El camino hasta llegar aquí “ha sido muy duro, con mucho sacrificio y mucho esfuerzo”.

En el mismo corrillo a las puertas de Filosofía y Letras hay más opositores. Uno de ellos, que prefiere no decir su nombre, cuenta que estuvo diez años en la empresa privada “y lo dejé, no me convencía”. Ahora apuesta por entrar a formar parte del sistema estatal. Sobre el examen, indica que las preguntas “han sido rebuscadas. Me hubiera gustado salir mejor”.

En juego, 4.015 plazas para los cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado, Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, Escala de Gestión de Organismos Autónomos; Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado y Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado. A las pruebas se habían inscrito, según la información del Ministerio de Hacienda, 98.271 opositores. De este total, más de 85.000 se presentaron a la convocatoria por ingreso libre a administrativo y auxiliar administrativo. En Granada, los convocados realizaron los exámenes desde las nueve de la mañana en las facultades de Psicología, Filosofía y Letras, Farmacia y Empresariales.