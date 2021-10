El ‘recorte’ en los PGE despierta las peticiones del tejido empresarial por las infraestructuras de Granada

El 'recortazo' en los Presupuestos Generales del Estado a la provincia de Granada ha reactivado la lucha por las infraestructuras en Granada. Y es que una vez llegado el AVE y terminada la Segunda Circunvalación, y mucho antes la autovía a la playa, parece que en la provincia no quedan grandes proyectos de infraestructuras por realizar. Pero no es así. Algunas de titularidad estatal y otros de competencia autonómica, la bajada en la inversión en grandes obras en Granada ha despertado las críticas y las reivindicaciones no solo desde las instituciones, donde el propio Ayuntamiento de Granada, aunque sea del mismo 'color' que el Gobierno central, sino que también empiezan a levantar la voz asociaciones empresariales buscando darle la importancia necesaria a los retos y obras que tiene por delante la provincia. Así, la Mesa de la Construcción de Granada calificó ayer como “prioritaria” la ejecución el cierre del Anillo de la Circunvalación, cuya estudio informativo acaba de ser sacado a redacción por la Junta de Andalucía.

Los constructores avalaron el proyecto para realizar la Ronda Este de la capital al considerar que esta infraestructura, de carácter metropolitano, supondría un alivio ante la contaminación y los atascos. La Mesa de la Construcción está constituida por los colegios oficiales de ingenieros de caminos, técnicos industriales, arquitectos e instaladores eléctricos, la Asociación de Constructores y Promotores y el Clúster de la Construcción Sostenible de Andalucía.

Este ente destacó que acabar al Ronda Este de Granada sería “esencial” para afrontar los problemas de movilidad y contaminación de la capital y su Área Metropolitana, entre los tres puntos del país con peor calidad del aire, que “frecuentemente están por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”. Los constructores, además, afirman que este problema de solución está provocado por la “acumulación de vehículos” en la actual Circunvalación GR-30.

Según apuntaron los colegios profesionales, cerrar el anillo de la Circunvalación facilitaría el acceso a la docena de municipios de la cornisa sur de Granada, que suman 84.316 habitantes y entre los que incluye a Monachil, Güéjar Sierra, Pinos Genil, Cenes de la Vega, Huétor Vega, Cájar, La Zubia, Ogíjares, Gójar y Otura, aunque muchos de ellos no forma parte directamente del trazado de la Ronda Este; y también los cinco de la cornisa norte (Pulianas, Víznar, Alfacar, Jun y Huétor Santillán), que agregan en conjunto 335.646 habitantes a la cuenta, y por los que sí pasaría de forma expresa la nueva vía.

La Mesa de la Construcción determinó en su análisis que la Ronda Este sería una “vía de escape” para los municipios de la cornisa sur del Área Metropolitana y un itinerario alternativo para rebajar el tráfico en la circunvalación, que soporta 140.000 vehículos diarios y un millón de coches a la semana.

Además, indican que el principal problema diario de movilidad de Granada se encuentra entre la salida de Ogíjares y la salida de La Chana de la Circunvalación en sentido sur-norte entre las 7:30 y las 9:00 de la mañana. “Este tramo soporta diariamente más de 70.000 vehículos y el 60% de los mismos inicia su desplazamiento desde los municipios de la cornisa sur”, añaden los constructores. “Entre las 13:30 y las 16:00 horas la intensidad del tráfico de la Circunvalación de Granada en sentido norte-sur alcanza los 60.000 vehículos diarios”, añaden para exponer la necesidad de completar el anillo.

De esta forma, afirman, “se conseguiría el cierre del anillo viario que rodearía el núcleo urbano de la ciudad de Granada, cumpliendo una función vertebradora del territorio y garantizando las conexiones con los viales de penetración existentes o futuros”. Unas conexiones que, dependiendo del trazado que finalmente sea escogido, y a tenor a los estudios previos, también desechados por su altos coste e impacto ambiental y patrimonial, conectarían la GR-30 desde la Ronda Sur hasta la esta misma vía, pero a través del protegido valle del Darro, o hasta la A-92 en la Sierra de Huétor, ya sea por Huétor Santillán o la zona de Víznar-Alfacar.

Con estos datos, los componentes de la Mesa pidieron a la Junta la mayor diligencia posible para informar sobre el avance del estudio, y también reclamaron al Ayuntamiento de Granada, inicialmente contrario a este estudio y a cerrar la Ronda Este, que “deje trabajar a los técnicos” antes de iniciar un debate solo político.

El cierre del anillo está considerada como una obra esencial por parte de la Junta de Andalucía, ahora gobernada por el PP, que en su día impulsó la idea de unir la zona sur de la capital con la norte dando continuidad a los túneles del Serrallo. De ahí a que hace apenas un mes el ejecutivo de Juanma Moreno, a través de la delegación en Granada, abriera el concurso para la elaboración de un nuevo estudio informativo que exponga cuáles son las mejores opciones para construir esa autovía.

Lo cierto es que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha muchos proyectos, aunque de momento solo son estudios, de grandes infraestructuras en Granada, desde la ampliación del Metro hasta el cierre del anillo. Otra cosa será adjudicar las obras y que haya financiación para ellas.

La iniciativa de realizar esta autovía, de una alta complejidad técnica y medioambiental, corresponde al ente autonómico puesto que lo que haría es dar continuidad a la Ronda Sur de Granada, una carretera de titularidad de la Junta, que además, en las mejores opciones de los fracasados proyectos del año 2009, conectaban con la A-92, otra vía de alta capacidad gestionada desde la Red de Carreteras de Andalucía. Es decir, el Gobierno central ni pincha ni corta, aunque el debate sobre quién debe construir una obra de esta envergadura fue motivo de debate en su momento. Evidentemente, en los PGE para 2022 no figura ningún tipo de partida para el estudio informativo de la Ronda Este de Granada.

Será a partir del próximo 3 de noviembre cuando se compruebe de verdad el compromiso de la Junta con esta y otras infraestructuras de Granada. Será cuando el Consejo de Gobierno apruebe el presupuesto de la Junta para el año que viene y cuando se remita al Parlamento. Ahí se conocerán las partidas destinadas al proyecto y su previsión para los próximos años.