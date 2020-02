El PP-A y Cs se abstienen en la moción del PSOE que carga contra "el cierre" de la Escuela de Salud Pública

Los grupos parlamentarios del PP y Ciudadanos se han puesto de perfil en el momento clave de defender su propia Proposición de Ley (PL). Se trata de la ya controvertida propuesta que presentó el grupo parlamentario popular el pasado día 30 de diciembre en la que planteaban la creación de un nuevo ente, el Instituto Andaluz de Salud, que aglutinaría a la Escuela de Salud Pública y a la Fundación Progreso y Salud, ambas en Granada. Esta propuesta fue bien acogida por la Consejería de Salud, tanto que el consejero Jesús Aguirre asumía esta fusión pocos días después en Granada como un hecho consumado.

Tras el revuelo popular creado en torno a este hecho -percibido como una nueva 'amenaza' a Granada tras el caso del Parque de las Ciencias-, el Grupo Socialista ha defendido hoy una proposición no de ley en el Pleno del Parlamento que pretende frenar la proposición de ley elaborada por el Grupo Popular.

De esta manera el Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado por unanimidad instar al Consejo de Gobierno (de PP y Ciudadanos) que se garantice que la sede de la Escuela permanecerá en Granada. Eso sí, la moción ha sido aprobada en su conjunto aunque con distintas conjugaciones de voto en cada apartado.

Con la cuestión de la sede resuelta, el Pleno también ha acordado, con los votos del PSOE-A y Adelante Andalucía, el rechazo de Vox y las abstenciones de PP-A y Ciudadanos (Cs), instar a la Junta a garantizar que la EASP siga manteniendo su identidad, con las características normativas, orgánicas y funcionales actuales.

Aquí la primera maniobra confusa. Los grupos de PP y Cs se han abstenido en un punto que, por activa y por pasiva, han defendido desde que comenzó el revuelo: que la escuela mantendría su identidad y funcionamiento, tal y como afirmó en este diario su gerente, Blanca Fernández-Capel.

La segunda de las abstenciones 'extrañas' de los grupos parlamentarios azules y naranjas llega con el punto en el que se acuerda reconocer la labor de excelencia de la Escuela: Vox vota en contra y PP y Cs se vuelven a quedar de perfil. De igual modo, con los apoyos de PSOE-A y Adelante, de nuevo el voto en contra de Vox y las abstenciones de PP-A y Cs, el Parlamento ha acordado reconocer y considerar imprescindible la labor que la EASP ha venido desarrollando desde su creación en 1985.

Se trata de su dar valor al trabajo de la EASP en cuanto a la formación, cooperación internacional, investigación, innovación, consultoría nacional e internacional y su valiosa contribución al fortalecimiento del sistema sanitario público de Andalucía y de los sistemas sanitarios de España, Europa y América Latina, por lo que la EASP "debe continuar tal como hoy está configurada, a todos los efectos, sin que deba modificarse su situación".

Las declaraciones

Para argumentar la PNL, la diputada socialista María José Sánchez Rubio ha incidido en que la influencia de la EASP ha resultado de "vital importancia" en la formación de profesionales sanitarios, para todos los ámbitos de la gestión sanitaria; que la creación de foros de debate permanente y de proyectos de innovación la han convertido en una referencia nacional e internacional y que su vinculación con la Universidad de Granada le ha otorgado una acreditación que beneficia a todos sus programas formativos.

"La EASP es considerada hoy día como una institución del máximo nivel dentro del sector sanitario, con una identidad propia, de reconocido prestigio nacional e internacional y un claro referente en la excelencia de los sistemas sanitarios públicos", ha agregado Sánchez Rubio, que ha defendido que su imagen ha contribuido a la valoración que el SSPA recibe en el conjunto de los sistemas sanitarios.

En el turno de los grupos, la parlamentaria del PP-A Beatriz Jurado ha acusado al PSOE-A de buscar únicamente la "rentabilidad política" con esta iniciativa, frente a la que ha defendido que los 'populares' han planteado crear un Instituto Andaluz de Salud Pública en la que "estarán integradas" la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Fundación Progreso y Salud, lo cual "no significa que vamos a acabar con estos organismos, sino que los vamos a unir", según ha aclarado la diputada, quien en esa línea ha querido dejar claro que estas entidades "no se van a cerrar", ni se va a "acabar con las funciones que tienen".

En representación de Ciudadanos (Cs), el diputado Emiliano Pozuelo ha defendido el espíritu de "consenso" de su grupo, en contraste con el PSOE-A, que "no tiene el más mínimo interés en que se llegue a un punto de encuentro" en torno a este tema, como, a su juicio, demuestra su rechazo a las enmiendas planteadas por el partido 'naranja' a su PNL. "Y me da pena", ha apostillado el diputado, porque la Escuela Andaluza de Salud Pública y la ciudad de Granada "se merecen respeto", según ha agregado antes de defender que dicha institución "no se mueve" de la ciudad nazarí.

La diputada de Adelante Andalucía Inmaculada Nieto ha considerado "oportuna" la iniciativa socialista por la "preocupación cierta que ha generado la presentación de una proposición de ley por parte del PP-A" en la que aprecia "dudas jurídicas, políticas, económicas y laborales" sobre un asunto "al que quieren meter mano" que "no estaba dando ningún ruido" y que es una "referencia en el ámbito de la salud pública" y "funciona súper bien".

Finalmente, la parlamentaria de Vox María José Piñero ha reconocido el "trabajo valioso" y la "aportación a la sanidad andaluza" de la Escuela, al tiempo que ha defendido que la actividad de esta institución mantenga su actividad en Granada, pero "con cambios jurídicos y normativos necesarios para que mantenga las funciones y su actividad docente e investigadora, tal como lo viene realizando", pero "mejorando la gestión de recursos públicos".