El PP exige al Gobierno el motivo del retraso en el informe sobre el soterramiento del AVE de Granada

El senador del PP por Granada, José Robles, ha interpelado al Gobierno de España por los motivos por los que "incumplen" los plazos respecto a la redacción del estudio informativo para el soterramiento del AVE en Granada, un proyecto que dejó adjudicado en el 2018 el Partido Popular y que tenía un plazo de ejecución de 2 años", recordó.

Tal y como ha detallado Robles, "en septiembre de 2018 -tras la moción de censura- salía la plana mayor del PSOE, como acostumbran, a celebrar esta adjudicación". "Han pasado tres años desde dicha adjudicación, con un plazo de ejecución de dos". Es decir, "más de un año de retraso después, el estudio informativo aún no está terminado y aún no ha sido presentado a la ciudad de Granada". Por ello "queremos saber qué ha pasado, por qué no se están cumpliendo los plazos, si es que la empresa adjudicataria ha pedido prórroga del plazo o si el Gobierno le ha abierto expediente por incumplimiento", indicó.

"Ahora que el PSOE dice que se va relacionar con la sociedad de otra forma", que empiecen por "cumplir con sus promesas electorales, a cumplir sus compromisos con Granada", prosiguió el senador del PP granadino, para a renglón seguido, criticar que "con esta forma de trabajar una vez más se acredita que Granada para el Gobierno de PSOE y Podemos no es una prioridad", concluyó.