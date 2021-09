El PP de Granada abre nuevo curso político con un proyecto de “oposición constructiva” para “ser la voz de los granadinos”

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada, César Díaz, ha anunciado esta mañana que comienzan una “etapa de dos años para hacer una estrategia de comunicación de cara a ser un grupo político útil”, para lo que “vamos a hacer una oposición cercana y útil donde los ciudadanos vean que puedan acudir al PP para plantear iniciativas”. En este sentido, desde el PP “queremos ser la voz de los granadinos en el Ayuntamiento de Granada” y “vamos a abrir una oficina de atención a los granadinos en las dependiendo del PP, donde queremos que los ciudadanos tengan la oportunidad de encontrarse con sus concejales y contarnos sus problemas, sus demandas y sus intereses”.

Estas declaraciones se han vertido en el marco de un desayuno informativo que desde el grupo municipal popular se ha realizado con los medios de comunicación de Granada, con el objetivo de “generar cercanía, ahora que se abre un nuevo escenario postpandemia y puede haber reuniones de nuevo”.

César Díaz ha reseñado que “donde haya una necesidad, ahí va a estar un concejal del PP”, y ha añadido, en esta línea de oposición que, “cada miembro de nuestro grupo va a marcar a un concejal del equipo de gobierno”, según el área que controle. El concejal de la formación azul ha apuntado que “queremos coger el pulso de la ciudad y de los granadinos”.

En este orden de cosas, el portavoz popular ha subrayado que “vamos a estar en una oposición muy rigurosa, atentos a las decisiones que toma el gobierno y cada concejal por especialidad”, puesto que “hace unos meses llevábamos todas las áreas de la ciudad y las conocemos al dedillo, vamos a ser muy rigurosos en nuestra oposición y esta va a ser muy constructiva”. Así, añadió Díaz, “vamos a estar en los proyectos que hacen ciudad” y “no buscamos de hacer oposición a la oposición, queremos ser líderes, no ser un simple alcalde sumiso”. El edil popular ha sentenciado “por encima está la ciudad, por encima de los partidos”.

En este sentido, César Díaz ha comentado que “estamos en una etapa donde vemos una política de etiquetas vacías, dónde se vive de la inercia del trabajo que dejamos” y ha afeado el PSOE que “no hay una estrategia clara de liderazgo, tenemos un alcalde sumiso al PSOE, que antepone los intereses partidistas a los de la ciudad, y hace falta una oposición sería, rigurosa y responsable”.

Además, César Díaz ha indicado que van a hacer un seguimiento especial a todo lo relacionado con el pacto PSOE-exciudadanos: “Dentro de ese trabajo serio que vamos a hacer como partido, vamos a estar muy atentos las concesiones que ha hecho Cueca a Salvador. Se ha pagado un alto precio y se está pagando, buena parte de los cargos de confianza del antiguo grupo de Ciudadanos se han metido como cargos eventuales del PSOE”.

A propósito de los concejales no adscritos Salvador y Huertas, Díaz ha cuestionado que “dice Cuenca que no son tránsfugas, porque no ha variado su situación económica ni personal, pero ¿cómo es posible que pueda hacer esta afirmación teniendo en cuenta que ambos ediles que ya no representan más que a sí mismos, con el engaño que supone para sus votantes, se hayan incorporado al equipo del PSOE?”. El portavoz popular ha recordado que este mes “hemos registrado una pregunta al respecto al Pleno del Ayuntamiento al respecto”.

Junto a César Díaz estuvieron todos los concejales del grupo popular, de entre los cuales la viceportavoz Eva Martín y el edil Luis González tomaron la palabra. Por su parte, Eva Martín ha puesto en valor el “papel que queremos dar a la participación, queremos escuchar a los granadinos para poner en marcha el modelo de ciudad que queremos”, para lo que “vamos a estar en contacto constante con vecinos, instituciones y entes sociales y económicas de la ciudad”.

De esta manera, Martín ha apuntado que “está la puerta abierta para presentar iniciativas o demandas y necesidades en los barrios” y ha reforzado que “para nosotros otro eje fundamental es la participación”.

El concejal popular Luis González ha destacado “nuestra capacidad de resolver problemas” en contraposición a que “hay quien le gusta la foto y nosotros trabajamos para gestionar y que se note en todas las áreas”, puesto que “nosotros hemos sido más gestores que políticos, trabajando para solventar todos los problemas de esta ciudad y vamos a seguir insistiendo en ello”.

González ha indicado que “no hay que esconder los problemas, sino trabajar para solucionar más y mejor la calidad de vida de los ciudadanos, no para la foto”, por lo que “trasladamos un mensaje de ilusión y de proyectos reales” a la ciudadanía granadina”.

A preguntas de los medios asistentes sobre el futuro del grupo municipal, César Díaz ha contestado que “no nos corresponde el debate de elegir al candidato, el PP pondrá al mejor y hay cantera” y ha añadido que “ahora estamos en trabajar por la ciudad y nos ocupa ser útiles, no lo que pase dentro de dos años”.

En cuanto al cuál es el principal y más inmediato reto principal que ven los populares para la ciudad de Granada, el portavoz del grupo del PP ha señalado que “tenemos que centrar el esfuerzo en la economía, la pandemia ha hecho un drama económico en personas y negocios que les cuesta levantar la persiana”, por lo que “tenemos que buscar la fórmula consensuada para buscar esa ayuda”.

Además, “no sólo la pandemia ha golpeado a muchas familias, otro golpe mortal ha sido el recibo de la luz, “ay personas que van a tener que elegir entre comer o pagar la luz y ahí tienen que estar su Ayuntamiento, con liderazgo, no haciendo oposición a otras instituciones”, ha apostillado César Díaz.