El PP pide más policía para controlar los botellones en Granada

Más policía para garantizar la seguridad en miradores y puntos emblemáticos de Granada. Esta es la exigencia del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de la capital, con lo que pretende detener la celebración de botellones en estos lugares de la ciudad, además de reclamar "transparencia" en la información sobre actuaciones en materia de seguridad.

El concejal del PP Francisco Fuentes pidió el refuerzo policial ante el "descontrol" del consumo de alcohol en calles y miradores de esta capital andaluza y la significativa reducción de unidades de vigilancia en las últimas semanas.

Según el PP, desde que el PSOE gobierna en Granada se han incrementado las molestias por ruidos y concentraciones de jóvenes en plazas como Huerto del Carlos en el Albaicín, el entorno del Neptuno y Pedro Antonio de Alarcón y zonas céntricas como Ganivet.

Fuentes ha criticado además la falta de transparencia del nuevo equipo de gobierno, al que ha reprochado que ya no informe del número de efectivos que patrullan. "No sabemos si no informan para ocultar que han dejado la policía bajo mínimos o porque, directamente, han colgado el cartel de cerrado por vacaciones", ha añadido Fuentes, que ha recordado que antes del cambio de gobierno, el Ayuntamiento mantenía un operativo especial para evitar este tipo de concentraciones y su riesgo en pandemia.