Las horas extras de bomberos y policía de Granada cuestan un millón al año

La deuda acumulada en horas extras del Ayuntamiento de Granada por servicios extraordinarios de la policía local y el cuerpo de bomberos entre este año y el año pasado ronda los 1,5 millones de euros, si bien debería estar en torno a los 100.000 euros anuales, cantidad que estipula la dotación presupuestaria aprobada para este fin.

En la celebración ayer de la Comisión de Economía, Hacienda y Personal se ha dio cuenta de distintas sentencias que condenan a pagar diferentes cantidades al Consistorio por diferentes motivos. Sin embrago, entre ellas, había 12 sentencias que corresponden a reclamaciones judiciales de personal del servicio de extinción de incendios que formalizaron para recibir el cobro de una serie de horas extras que se les adeudan por parte del Ayuntamiento. Se trata de una cantidad total que ronda los 250.000, cuantía que viene con un acumulado conformado por lo que se debe en servicios más los intereses de demora. Las sentencias plantean pagar estos servicios extraordinarios –horas extras– desde el 2018 hasta el 2020.

Sobre esta sentencia, desde el equipo de gobierno municipal señalan que no será recurrida, sino que se ejecutará con el propósito de ni incrementar más la cantidad de los intereses de demora.

Pero esta sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar esta deuda destapa un problema mayor. El presupuesto municipal solo contempla alrededor de 100.000 euros para disponer en servicios extraordinarios del cuerpo de bomberos y de la policía local, pero a lo largo del año el coste en el servicio supera el millón de euros, una cantidad 10 veces por encima de lo presupuestado, de manera, que, a día de hoy, existe una deuda total acumulada en servicios extraordinarios que se fija en alrededor de los 1,5 millones de euros, correspondiente del año actual y al año anterior.

El hecho de que no se haya dado cobertura en los últimos años a las vacantes de la policía local ni de los bomberos supone este sobrecoste en servicios extraordinarios, ya que hay que cubrir los servicios ordinarios y la carencia de personal a base de horas extras. Cuando no hay partida presupuestaria, o no hay existe la dotación suficiente, como está ocurriendo en la ciudad donde se gasta 10 veces más de lo que figura en el presupuesto, el Ayuntamiento no paga en tiempo y forma y al final se producen deudas que no solo se tienen que pagar por importe del servicio prestado, sino también por los intereses de demora que se generan por el impago.

Este hecho lo denunció el concejal de Unidas Podemos, Paco Puentedura, quien estuvo presente en la comisión informativa de Economía, Hacienda y Personal en representación de la confluencia. Desde UP reclaman la “creación de una comisión que regulase y controlase las actividades en la vía pública que requieran de estos servicios extraordinarios”. Además, Puentedura solicitó un “plan de pagos” y que haya “un control de las horas extras” para poner fin a esta forma de gestión de este servicios que supone “un agujero para la economía local”.