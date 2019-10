El PP "respeta" la defensa de los procesados por las contrataciones de Emucesa

El Partido Popular de Granada "respeta la decisión de defensa" de cada una de las personas que han sido procesadas dentro del caso Emucesa.

En este sentido, el PP de Granada quiere aclarar que no va a realizar ninguna valoración "hasta que no finalice elprocedimiento judicial" en estos momentos abierto "respetando además la decisión del resto de implicados en este caso que, cabe resaltar, no ostentan ningún cargo orgánico en el partido ya que decidieron dar un paso a un lado cuando se inició la investigación para no dañar la imagen del partido".Respecto a las declaraciones realizadas por el PSOE, el PP de Granada considera que este partido no está legitimado para realizar valoraciones sobre asuntos judiciales teniendo en cuenta que el portavoz del grupo municipal socialista, exalcalde de Granada Francisco Cuenca, está a un paso del banquillo por presunta prevaricación, usurpación defunciones públicas y malversación.