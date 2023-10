El PSOE-A afea al PP su "turismo de confrontación" para enfrentar a territorios

El PSOE andaluz ha criticado el "turismo de confrontación" del PP y ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de ser un "hooligan" que apoya las estrategia de su partido para generar enfrentamientos entre regiones.

El parlamentario andaluz socialista Mario Jiménez ha asegurado este domingo que el PP está desplegando una "estrategia de odio", de confrontación y de enfrentamiento entre los territorios.

En una rueda de prensa en Granada, Jiménez se ha referido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, al que ha calificado de "hooligan" por dedicarse a extender las estrategias del PP contra la investidura.

Jiménez ha asegurado que Moreno es un "andalucista de pacotilla" y le ha recordado "que el andalucismo tiene entre sus principales elementos buscar el entendimiento, el encuentro y el diálogo".

El socialista ha recordado que el Estatuto andaluz busca el entendimiento de los pueblos de España y ha lamentado que Moreno esté "entregado" a la estrategia de confrontación de su partido.

"No es bienvenida a Andalucía esa estrategia de enfrentamiento y esos discursos de odio y de confrontación con otros territorios de España", ha insistido el parlamentario socialista.

Marchas por la sanidad

Jiménez también se ha referido a las manifestaciones celebradas este sábado en las ocho provincias para defender la sanidad pública y ha considerado que el presidente de la Junta tiene la cabeza en Madrid y no se ocupa de arreglar los problemas de los andaluces.

"Nos parece muy grave que el presidente de la Junta no se haga cargo del clamor de las calles en Andalucía, no tome medidas para cambiar el rumbo del sistema público de salud, no tome medidas para que la gestión sea una gestión orientada a garantizar la atención sanitaria a los andaluces", ha resumido.

Ha aprovechado además para felicitar a las coordinadoras de las Mareas Blancas que reunir a miles de andaluces y ha reivindicado que se mantengan los servicios públicos y no se desvíen fondos para financiar la sanidad privada.