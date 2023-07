El PSOE critica la decisión del Ayuntamiento de Granada de no mantener el uso expositivo de los palacios municipales

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento ha criticado la decisión del equipo de Gobierno de no mantener los espacios expositivos de los palacios municipales, según ha informado el PP en respuesta a una solicitud de información escrita realizada por la edil socialista María de Leyva en el último pleno. La socialista ha recordado que una de las máximas del exalcalde Paco Cuenca “fue poner en valor los palacios municipales con numerosas actividades culturales, y habilitando salas expositivas, para que estos espacios emblemáticos de la ciudad no se redujeran a una mera forma de hacer caja por parte del Ayuntamiento".

Según De Leyva, la reciente entrada del PP en el gobierno municipal, “ha provocado cambios en la gestión de los palacios municipales, lo que nos preocupó dado que la política de los populares en el Consistorio siempre ha sido utilizarlos como elemento recaudatorio y no como un espacio patrimonial de la ciudad que poner en valor a través de la conservación y el desarrollo de actividades culturales, algo que, en estos dos últimos años, ha cambiado radicalmente con numerosas actividades y exposiciones que han sido reclamo para miles de turistas y granadinos”.

Para la edil, “mucho nos tememos que el PP pretenda que la gestión de Palacios tenga una función más productiva que cultural, sobreexplotándolos de manera que se ponga en riesgo nuestro Patrimonio, así lo deduzco de la respuesta que la concejala de protocolo me ha dado a una pregunta de pleno y que me deja muy preocupada porque pone en peligro toda la gestión realizada durante el mandato anterior”.

Así, la concejal del PP, ha detallado De Leyva, “nos informa que no existe inversión en ejecución en la actualidad, por lo que no es posible continuar lo que no hay”. Una respuesta que a juicio de la edil “pone de manifiesto que no existe voluntad por parte del PP a mantener la relación entre el área de Cultura, el área de Patrimonio y Gestión de Palacios para que la cultura sea la protagonista de nuestros palacios municipales. Está claro que la contestación a la pregunta sobre la continuidad de los proyectos culturales emplazados en estos espacios ha sido un no rotundo que nos parece un error y una grave pérdida para esta ciudad. A veces no se trata de presupuesto, se trata de voluntad, y en este caso está claro que la edil del PP no tiene voluntad alguna de trabajar en este aspecto”.

Al respecto, De Leyva ha apercibido a Carazo quien durante la campaña se daba golpes de pecho “con sus grandes proyectos para que Granada sea Capital Cultural de Europa en 2031, para ahora sin más desmantelar proyectos importantes realizados durante los últimos años que han costado mucho esfuerzo, con ayuda de los presupuestos del área de Cultura y con mucha voluntad política y de los funcionarios de esta casa que se han dejado el alma en que las actividades salieran adelante”.

La socialista ha recordado que “desde el área de Cultura nos esforzamos en invertir parte del presupuesto de Gestión de Palacios, además de en la conservación de sus jardines, luminarias y demás, en dotar a cada uno de nuestros Palacios Municipales de una sala de exposiciones por las que pasaron una muestra de la obra de Juan Manuel Brazán o las terracotas restauradas de los jardines del Carmen de los Mártires para engrandecer la oferta cultural de nuestra ciudad, algo que ahora según consta en la respuesta del PP no se va a mantener”.