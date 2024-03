El PSOE de Granada asegura que Marifrán Carazo "llega tarde" tras anunciar la mesa para abordar los pisos turísticos

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha criticado la parálisis del gobierno de la alcaldesa Carazo respecto a la regulación de los pisos turísticos tras anunciar hace unos días la constitución de una mesa municipal para abordar “un asunto que ya anunció en julio de 2023, poniendo de manifiesto que no se ha dado ni un paso adelante sobre el tema desde entonces”.

Para Castillo, “la ciudad al completo se está resintiendo de la política de brazos caídos del PP en Granada, que es más que resaltable máxime cuando sus homólogos en otras capitales llevan desde hace meses trabajando en este tema”.

Castillo ha recordado que el turismo “es uno de nuestros sectores más importantes, y un incuestionable motor económico para la ciudad”. Al respecto, ha avanzado que “el PP en el Ayuntamiento y la Junta llegan tarde en la regulación de los pisos turísticos, que, si bien son necesarios, tienen que tener una normativa vigente en la que se incluyan también medidas de protección para los vecinos y vecinas”.

El concejal del PSOE ha lamentado que “hayamos perdido nueve meses de trabajo y de avance en este asunto tan importante para la ciudad, máxime cuando llevamos años para que el gobierno de Moreno Bonilla se pronuncie sobre esta regulación que finalmente llegó en enero, cinco años después de que Moreno Bonilla tomará posesión como presidente de la Junta de Andalucía”.

Para Castillo, “es incomprensible que el gobierno Andaluz dé a conocer el decreto y en Granada no hemos hecho los deberes porque tenemos un gobierno que no sabe, o no le interesa resolver los problemas de la ciudad”. A juicio del Castillo, la política en materia de turismo de Carazo “deja mucho que desear, lo estamos viendo con la falta de propuesta, con la dejadez en asuntos como este y con la falta de respuesta rápida en problema como la falta de limpieza o los problemas de limpieza generados por los pisos turísticos en el centro de la ciudad”.

Al respecto, el edil socialista ha anunciado que su formación ha elevado al pleno de marzo una iniciativa para que “el gobierno del PP explique los detalles de esta mesa de trabajo que han anunciado y sobre la que ya hablaron el pasado junio. Nos tememos que puede ser otra bomba de humo de Carazo, de ahí que no le demos más el beneficio de la duda y queramos a través del pleno tener certezas”.