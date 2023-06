El PSOE de Granada "vigilará" a PP y Vox para que "no haya retrocesos" en los ayuntamientos que gobierne

El PSOE de Granada gobernará en la mitad de los municipios de la provincia de Granada, en concreto en 90 ayuntamientos, en once con acuerdos de gobierno, en cinco gobernará en solitario con mayoría simple y en tres formará parte del gobierno local. Este es el balance presentado por la formación que ha hecho un balance en el fondo positivo ya que es el partido "con más alcaldías y más con concejales" de la provincia, aunque esto no se haya traducido en el mantenimiento de la Diputación de Granada. El secretario de Política Municipal de los socialistas, Manuel García Cerezo, ha dicho que "vigilarán que no haya ningún retroceso en los ayuntamientos gobernados por PP y Vox o en los que la derecha precisa del apoyo de la ultraderecha".

"Desde este lunes los socialistas ya estamos trabajando para dar estabilidad a los ayuntamientos y ponerlos al servicio de su gente para mejorar su vida y hacer de sus respectivos municipios lugares prósperos y confortables con equipamientos modernos, servicios públicos y oportunidades laborales para sus vecinos y vecinas, especialmente para la juventud, por encima de cualquier otro interés", ha explicado.

Así, los ayuntamientos en los que el PSOE gobernará con mayoría absoluta son Agrón, Alamedilla, Albondón, Albuñol, Alfacar, Alicún de Ortega, Almegíjar, Alpujarra de la Sierra, Alquife, Bácor, Benalúa, Benamaurel, Bérchules, Bubión, Busquístar, Cacín, Calicasas, Cáñar, Capileira, Carchuna-Calahonda, Cástaras, Cogollos Vega, Cuevas del Campo, Cúllar Vega, Dehesas de Guadix, Dehesas Viejas, Domingo Pérez y Dúrcal. También en Escúzar, Ferreira, Fuente Vaqueros, Galera, Gójar, Gualchos-Castell de Ferro, Huélago, Huétor Tájar, Íllora, Ítrabo, Játar, Jayena, Jérez del Marquesado, Jete, La Malahá, Lobras, Mairena, Marchal, Moclín, Montejícar, Morelábor, Nevada, Otura, Pampaneira, Pedro Martínez, Picena, Pulianas, Purullena, Rubite, Santa Cruz del Comercio, Soportújar, Sorvilán, Torvizcón, Ugíjar, Valderrubio, Valle del Zalabí, Vélez de Benaudalla, Ventas de Huelma, Zafarraya y Zagra.

Mediante la vía de acuerdos de gobierno se han materializado las alcaldías de Armilla, Atarfe, Chauchina, Cúllar, Diezma, El Valle, Huétor Vega, La Zubia, Monachil, Pinos Puente y Salobreña, mientras que el PSOE gobernará en solitario con mayoría simple en Arenas del Rey, Cenes de la Vega, Fornes, Láchar y Moraleda de Zafayona y en otros tres ayuntamientos el PSOE formará parte de los gobiernos locales de Aldeire, Huéscar y Molvízar. Además, ha facilitado los gobiernos locales de Padul y Nívar.

El socialista ha indicado que en aquellas localidades donde el PSOE no gobernará, las y los portavoces "están defendiendo desde ya todo lo que suponga progreso, desarrollo y avance para sus municipios, haciendo una labor de oposición seria y rigurosa". Un análisis constante, según ha dicho, de la labor que desarrollen los gobiernos locales para que donde gobierna la derecha no se produzca ningún retroceso, y, muy especialmente, en aquellos ayuntamientos en los que el PP va a cogobernar con Vox o van a necesitar su apoyo".

"Si bien los pactos forman parte del actual sistema democrático, no entendemos como el PP es capaz de echarse en brazos y de alinearse con la extrema derecha. Lo hemos visto en Vegas del Genil o Maracena, así como en Baza, Órgiva o Santa Fe, donde la ultraderecha se ha convertido en socio imprescindible. En todos ellos estaremos muy pendientes de que no haya un paso atrás, por ejemplo, en políticas de igualdad y en la lucha contra la violencia de género", ha expuesto.

García Cerezo ha insistido en que el PP ahora va a ser dependiente de la extrema derecha en muchos municipios de Granada y, por tanto, responsable de lo que allí suceda". Por otro lado, ha llamado la atención sobre los pactos "antinatura" que PP e Izquierda Unida han alcanzado en Iznalloz, donde van a cogobernar, y en Beas de Granada y Beas de Guadix, donde la formación de izquierdas ha facilitado el gobierno.