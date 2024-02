El PSOE lamenta que la alcaldesa de Granada use la Zona de Bajas Emisiones para “abrir una brecha” con los municipios del Área Metropolitana

Alcaldes y portavoces socialistas de los municipios del Área Metropolitana de Granada han rechazado este viernes de forma conjunta el proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del Ayuntamiento de Granada capital y han lamentado que la alcaldesa, Marifrán Carazo, lo use para “abrir una brecha” con los municipios del Cinturón. Además, han reclamado a Juanma Moreno que se implique con acciones y plazos concretos para la puesta en marcha de servicios de autobús interurbano y metro.

Así, han denunciado el trato “discriminatorio” que para la ciudadanía de esta zona supone el proyecto de Zona de Bajas Emisiones presentado por la alcaldesa de Granada y han pedido que se tomen medidas compartidas y consensuadas con los municipios del Cinturón para abordar la contaminación en el marco de la alianza estratégica metropolitana acordada en el anterior mandato.

En una comparecencia, los alcaldes y concejales de Alfacar, Armilla, Cúllar Vega, Huétor Vega, La Malahá, La Zubia, Monachil y Pulianas y los portavoces de Churriana de la Vega, Santa Fe y Vegas del Genil, han defendido la necesidad de abordar “urgentemente” la mala calidad del aire, “un grave problema de salud”, y se han mostrado firmes defensores del plan de bajas emisiones con una visión metropolitana.

Un motivo por el que rechazan la propuesta del PP en el Ayuntamiento granadino, dado que “plantea acciones ilógicas que afectan al Área Metropolitana, pero ha sido tomadas de espaldas a los municipios que la componen”.

“No se puede discriminar a unos vecinos y otros dependiendo de dónde vivan, como no se le puede poner puertas a la contaminación”, ha señalado la alcaldesa de La Zubia, Puri López. En esta línea ha explicado que la mala calidad del aire que se respira afecta a toda la ciudadanía por igual y, por tanto, no se puede hacer tratos discriminatorios entre localidades para atajar este problema, como hace el PP, que "plantea un tapón a la puerta de la capital que dificultará la movilidad de las y los vecinos de los municipios colindantes".

“Es ilógico que un vecino de La Zubia o de Huétor Vega no pueda ir en coche antiguo al PTS, pero sin embargo un vecino de cualquier barrio de Granada, sí pueda hacerlo”, ha insistido.

Así, López ha insistido en que se tenga en cuenta la voz de las y los alcaldes metropolitanos y de los 250.000 habitantes de sus municipios. "No se puede trabajar de manera arbitraria, hay que hacerlo de manera conjunta y sin imposiciones, como ha hecho el PP, ha considerado tras recordar que lleva años reivindicando proyectos, como la llegada del metro, plataformas reservadas o la línea coordinada La Zubia-Granada-Maracena".

Por su parte, el secretario de Movilidad Sostenible y Transporte del PSOE de Granada, Paco Cuenca, ha explicado que su partido defiende la zona de bajas emisiones y aquellas medidas que propicien la mejora de la calidad del aire de forma consensuada. “No hay solución a la contaminación si la solución no es metropolitana”, ha apostillado.

Tras rechazar la propuesta del Ayuntamiento de la capital, ha exigido a Juanma Moreno que, con visión metropolitana, se implique de verdad con un proyecto serio que aborde sin demora la contaminación ambiental y mejore la calidad del aire a través de acciones como la puesta en marcha de líneas coordinadas de transporte y otras medidas.

"Por estos motivos, desde el PSOE consideramos que hay que recuperar la Alianza Metropolitana puesta en marcha en el anterior mandato para trabajar de la mano de los alcaldes y desarrollar un modelo que no genere bolsas de primera y de segunda en lo relativo a prestación de servicios en el cinturón. Es necesario un planteamiento común de ZBE que atienda a la movilidad entre municipios", ha defendido.

Por contra, ha remarcado que Marifrán Carazo pretende recuperar "planteamientos obsoletos de la época de Torres Hurtado" y "enfrentar Granada con los municipios que la rodean".

"Es lógico que alguien de Valladolid posiblemente no entienda que la vida de un granadino también es metropolitana y que nos desplazamos de manera habitual en esta zona por distintos motivos", ha valorado.

Cuenca, además, ha considerado como "un despropósito" la medida, "que además plantea un conflicto de diferencias entre municipios", ha ahondado. El socialista cree que la mala calidad del aire se resuelve mediante medidas coordinadas de carácter metropolitano, ya que la vida de los granadinos es metropolitana.

Para concluir, Cuenca ha afeado al PP su insensibilidad ante la mala calidad del aire y le ha reprochado que esté más cerca de la posición negacionista del cambio climático de la otra derecha.