El PSOE critica que la Junta quiera "despedir" a 1.600 sanitarios de Granada a final de mes

La parlamentaria andaluza del PSOE por Granada, María José Sánchez Rubio, criticó la intención de la Junta de "despedir" a cerca de 1.600 profesionales del Servicio Andaluz de Salud en la provincia, una vez conocidas las intenciones del ente sobre los contratos de los profesionales que vencen a fin de mes. La que en su momento fuera consejera de Salud también reclamó que se refuerce de forma "urgente" la Atención Primaria.

Sánchez Rubio se escandalizó de que el Gobierno de Moreno Bonilla vaya a "echar a la calle a personal del SAS cuando más falta hace, especialmente en centros de salud y consultorios", y aseguró que "veinte días después de que el presidente de la Junta prometiera la presencialidad por enésima vez, sigue habiendo que esperar dos semanas para lograr una cita médica" tradicional.

La parlamentaria se hizo eco de las críticas de los sindicatos, como ya ocurriera semanas atrás con el Plan de Moreno Bonilla para la Atención Primaria. "El protocolo de entrada que han implantado ya está fracasando, a todas la tareas que ya de por sí tenía el personal de enfermería, han sumado el control de entrada en los centros de salud", dijo.

"El presidente de la Junta sigue adelante con su estrategia de debilitar la sanidad pública a toda costa para beneficiar a la privada", subrayó Sánchez Rubio para criticar que "hace una semana se comprometiera, a instancia del PSOE-A, a no despedir a las y los referidos profesionales y esta misma semana el consejero de Salud, Jesús Aguirre, hiciera de hombre malo en Granada para confirmar los despidos".

"El PP y Cs tienen que rectificar y poner orden en el desaguisado que ellos mismos han montado. Ya está bien de buenas palabras y anuncios, que luego se quedan en palabras vacías o en hechos que van en contra del sistema", expuso.

Así, instó a Moreno Bonilla a que "escuche y atienda las demandas de usuarios y profesionales, y proceda al refuerzo de personal y del sistema en general para garantizar la calidad y presencialidad en el servicio de Atención Primaria, así como una buena atención en los centros hospitalarios de la provincia".

"No es lógico que estemos luchando para que se atienda mejor a la ciudadanía y el Gobierno andaluz, no solo mire para otro lado ante esta reivindicación social, si no que el próximo 31 de octubre esté dispuesto a dar un nuevo hachazo al sistema público de salud mandando a miles de profesionales a la calle", concluyó.