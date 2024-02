El PSOE critica "el caos" de la Policía Local de Granada que ha duplicado las horas extra

El PSOE ha criticado "el caos organizativo de la Policía Local, bajo la tutela de la alcaldesa Carazo", después de dar a conocer que el PP ha duplicado las horas extras en los últimos meses con respecto al año anterior, unos datos “que ponen de manifiesto una gestión nefasta, máxime si tenemos en cuenta que en los últimos meses la plantilla ha aumentado casi en medio centenar de efectivos gracias a los procesos selectivos impulsados en el mandato anterior por el PSOE”, según asegura el grupo socialista en una nota de prensa.

La edil Raquel Ruz ha dado a conocer esta información aportada por el gobierno del PP, a pregunta escrita de los socialistas en el último pleno, donde queda patente que “el número de horas extraordinarias se han duplicado en diciembre de 2023, con respecto al gasto de diciembre de 2022”. “Se da la circunstancia”, ha detallado, que en el caso de la escala de mandos “las horas extras se han triplicado con respecto al año anterior, dejando patente un descontrol absoluto y una desorganización que ya se está notando en la ciudad, y que ha sido reiterada en las juntas municipales de distrito, tras desaparecer la policía de barrio y otros servicios que funcionaban durante el mandato anterior”.

Para la concejal, “es inconcebible que el PP contando con 50 policías más duplique, e incluso triplique las horas extras, algo que ya ocurrió durante el mandato de Torres Hurtado y que deja patente que no sabe organizar”. La socialista ha recordado las consecuencias que para la economía de la ciudad tiene “el gasto descontrolado de horas extras, un sistema que no debe ser en ningún caso la norma, sino la excepción”. “Desde el PSOE corregimos notablemente el gasto en horas extras, no solo reorganizamos los servicios para que fueran más eficientes, convocamos oposiciones y procesos selectivos para que se aumentara la plantilla. Ahora que se ha aumentado, no se entiende que sigan echando mano de las horas extras, y además se tripliquen en algunos casos”, ha insistido.

Desde el PSOE exigen “medidas urgentes y contundentes que pongan fin al uso descontrolado de la figura de las horas extras, que además pueden tener un impacto muy negativo en las arcas municipales, que ya empiezan a verse afectadas por una nefasta gestión que recuerda a procedimientos similares de etapas anteriores. Los granadinos y granadinas se merecen una gestión eficaz de los servicios municipales, y en este caso, la Policía Local, es uno de los más necesarios y valorados por los ciudadanos, que no se puede permitir tener desorganización, ni caos”.