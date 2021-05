El PSOE dice que el bipartito "difícilmente" volverá a encontrar su apoyo para los presupuestos

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada José María Corpas, ha denunciado que el equipo de gobierno del PP tan sólo ha ejecutado un 5% de los compromisos adquiridos con el PSOE “para que les aprobáramos el documento de presupuestos de 2020”. El edil socialista ha apuntado que “con la liquidación de 2020 en la mano, podemos decir que el 95% de las partidas consignadas para el comercio, turismo, pequeñas y medianas empresas y el resto de compromisos que adquirieron para que apoyáramos las cuentas, nunca se realizaron en un ejemplo más de la incapacidad de gestión e insensibilidad de un gobierno que no ha estado a la altura cuando Granada lo necesitaba”.

Así, el socialista ha apuntado que ha quedado más que claro que “el PP no es de fiar y difícilmente podremos hacerlo con los nuevos presupuestos que nos han presentado, porque está claro que no tienen palabra y que nos engañaron”. En este sentido, Corpas ha reiterado que “los socialistas estuvimos hace un año a la altura de las circunstancias, apoyando unos presupuestos de urgencia, a pesar de que en tres años de gobierno de Cuenca, el PP se negó a hacerlo, para ahora descubrir que no se han ejecutado las partidas para hacer frente a los efectos económicos de la COVID”. Al respecto, el socialista ha insistido en que “difícilmente nos volverán a encontrar, una vez han demostrado que no son de fiar, y que ha optado por echarse en brazos de la extrema derecha, eligiendo a VOX como socios de gobierno”.

Por su parte, la viceportavoz del PSOE, Raquel Ruz, ha tildado de afrenta al PSOE y a los granadinos y granadinas que “no se hayan ejecutado las partidas destinadas a reflotar los sectores más afectados por la pandemia” y ha señalado que la propuesta para 2021 del PP “vuelve a ser irreal e inoperante para hacer frente a los efectos de la COVID”. Para la edil, “volvemos a encontrarnos zonas oscuras, como es el caso de la partida destinada a la Subvención de la Rober, la cual se duplica con respecto a 2020 alcanzando los 27 millones de euros, sin que el equipo de gobierno haya dado explicaciones”.

Para Ruz, el borrador de presupuestos presentado por el PP para este año “vuelve a olvidarse de los autónomos, volvemos a la partida de 20.000 euros para el comercio, en un año en el que el 30% de estos negocios han desaparecido por la crisis que ha generado la pandemia”. “El PP reducen un 39% las partidas para el empleo, en un momento con una tasa de paro sin precedentes, eliminan las partidas destinadas a becas o ayudas a la formación en un ejemplo más de que el gobierno local está literalmente ajeno a las necesidades de los granadinos y no está dispuesto a hacer nada por ayudarlos”.