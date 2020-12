El bipartito no ha cumplido aún el 95% del 'pacto del codo' con el PSOE que permitió a Granada tener presupuestos

El 28 de mayo los portavoces de PP, Cs y PSOE sorprendía con la firma de un pacto de presupuestos por el que, en base a un documento de 22 propuestas negociado entre los grupos que permitía que Granada, en plena pandemia, sacara adelante sus presupuestos por primera vez en 5 años. Se le bautizó como el 'pacto del codo' y trajo no pocas interpretaciones políticas: alianza sorpresa, negociación al margen del alcalde, eliminar a Vox como socio preferente y dar peso al PSOE que tenía potestad así para dirigir las inversiones municipales.

Finalmente el pleno de julio aprobó definitivamente las cuentas (las mismas que las presentadas en el borrador de enero de este año) e inmediatamente después un modificado para añadir las partidas con las que se pretendía dotar de presupuestos a los puntos del pacto: 2,3 millones.

22 puntos que tocaban todas las áreas, especialmente la situación de la ciudad y los más vulnerables ante la crisis del coronavirus, y que según dijo en su día el portavoz socialista Paco Cuenca, no era un "cheque en blanco" para que la derecha hiciera lo que quisiera sino que tenía fecha de caducidad: el 31 de diciembre de 2020. A partir de ahí, se tendría que abrir una negociación de las nuevas cuentas para el año que viene.

Pero, ¿se ha cumplido? Para los socialistas la respuesta es clara: No. Según el concejal y responsable de los asuntos económicos del grupo municipal, José María Corpas, dan por cumplido apenas un 95% del pacto. De hecho, sólo uno de los 22 puntos está cumplido y luego hay otros cuatro en los que se ha hecho algo pero no lo acordado y por lo menos no lo tienen justificado ni argumentado en base al pacto.

Ante esto, Corpas asegura que exigirán su cumplimiento y que reclamarán que "las partidas se reasignen para que no se pierdan" y se pueda cumplir pero con un plazo más amplio, ya en 2021. Porque no lo dan por perdido, aunque en cualquier caso defienden el hecho de haber aprobado en su día los presupuestos como algo ya importante para la ciudad en esta situación.

El cumplimiento del pacto, punto por punto

¿Cuáles eran los puntos del pacto y cuáles se han cumplido? Repasamos cada uno de los 22 con la opinión del PSOE sobre su estado.

Los grupos políticos firmantes se comprometen a abordar y aprobar una reforma de las ordenanzas fiscales para el 2021 que diseñe una nueva política de bonificaciones fiscales en aquellos impuestos y tasas que afectan de lleno a la actividad económica de las empresas de la ciudad, ampliando los supuestos de acogida. Según José María Corpas, el PSOE ha presentado un "abanico de propuesta de bonificaciones en todas las ordenanzas principalmente para el comercio y la hostelería", los sectores más afectados por la crisis. A final de octubre hubo una reunión a propuesta de los socialistas, que destacan la importancia "a futuro" de este punto, en el que también planteaban alternativas ante la reducción de ingresos por estas bonificaciones, pero siguen "esperando" respuesta y concreción, por lo que a día de hoy lo dan por incumplido. Los grupos políticos se comprometen a impulsar una actualización de la ponencia de valores del padrón urbanístico de la Ciudad con el objetivo de que responda a criterios de justicia fiscal para los sistemas impositivos afectos. En este punto "no se ha hecho nada", por lo que incumplido. Los grupos políticos firmantes se comprometen a estudiar para el año 2021 una modificación del IBI, que permita compensar la subida generalizada de los tipos y modificar la ordenanza de manera que le sean de aplicación parámetros de justicia fiscal, mediante actuaciones de política social e incentivos económicos a la actividad. Según Corpas, según han sabido el IBI es uno de los impuestos que el bipartito "no quiere tocar", por lo que no creen que acepten sus modificaciones planteadas también en el punto uno, por lo que también está incumplido. El equipo de gobierno aprovechará el presupuesto de la ciudad para realizar un importante refuerzo de los servicios sociales municipales, tanto a nivel de personal como de índole presupuestario, de manera que la ciudad esté más y mejor preparada para afrontar una crisis como la del COVID-19, con capacidad para dar una respuesta más rápida y eficaz a los problemas más perentorios. Este punto tenía una consignación propia de 1.000.000 de euros. Corpas reconoce que "gasto social" hay mucho pero que el espíritu del gasto es que tenía que ser "gasto extra", no el habitual o reasignación. Pero reconoce que "no saben lo que han hecho ya que no les han dado datos de cumplimiento del punto y si es un gasto extraordinario como se pedía", por lo que lo consideran incumplido. El equipo de gobierno se compromete a impulsar la obra pública como sector esencial para la recuperación económica y social y como motor para la generación de empleo, destinando recursos para la realización de obras en todos los barrios. Consignación..... al menos 1.000.000€. En este punto, según el PSOE, "no se ha hecho nada". El equipo de gobierno se compromete a recuperar el servicio de ludotecas municipales como herramienta que permitía la conciliación entre la vida laboral y familiar. Consignación..... 200.000€. Otro punto "incumplido" ya que no se han abierto pese a las continuas peticiones de los socialistas y de las familias afectadas. El equipo de gobierno se compromete con la preceptiva negociación con la representación de las trabajadoras y trabajadores públicos a implantar bolsas de empleo entre los colectivos más vulnerables, que activará en las contratas municipales. Consignación..... 250.000€. "No se ha hecho nada", confirma Corpas. El equipo de gobierno se compromete a firmar los convenios pertinentes de colaboración con las compañías de telefonía para que, a través del suministro de tarjetas SIM y/o de dispositivos electrónicos se reduzca hasta su desaparición la brecha digital, una de las consecuencias de la brecha social, con la que también hay que acabar. Consignación.....100.000€. También "incumplido". El equipo de gobierno se obliga a poner en marcha un proceso de digitalización y modernización del Ayuntamiento, que permita hacer del Consistorio una Administración ágil, moderna, eficaz, transparente y accesible, cómoda para el usuario, eficiente para el ejercicio de las competencias que le sean propias, y que permita el trabajo de los empleados públicos, tanto de manera presencial como telemática con plenas garantías. Para ello, realizará las correspondientes acciones presupuestarias en orden a su ejecución. Consignación..... 250.000€. "Incumplido", según el concejal socialista. El equipo de gobierno se obliga a realizar cuantos cambios normativos sean necesarios para minimizar y facilitar los trámites administrativos que le sean propios, especialmente en el área de Urbanismo. "Nada", dice Corpas. El equipo de gobierno se compromete para el resto de áreas, a poner en marcha una oficina anticrisis que permita facilitar el acceso a las ayudas propias o de otras administraciones, con especial hincapié en Derechos Sociales y en todo lo relacionado con Pymes y autónomos. Tampoco se ha cumplido aún, según el PSOE. El equipo de gobierno se compromete a poner en marcha el procedimiento de aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Consignación..... 500.000€. En este punto, aunque el bipartito anunció el 26 de octubre que se iniciaba la redacción del nuevo PGOU y el propio concejal de Urbanismo, Luis González, dijo que se había publicado ya en el portal de contratación la primera fase para estos trabajos, con una inversión de 500.000 euros, que sería lo que correspondería a este punto, el PSOE no tiene constancia de que se haya comprometido el gasto, por lo que lo da por incumplido. El equipo de gobierno se compromete a continuar con los trabajos de reactivación en obra pública con la inversión del programa de los fondos EDUSI del Ayuntamiento. Este punto, según Corpas, "va muy lento" con los proyectos que ya se aprobaron en el anterior mandato, principalmente, pero reconoce que algo se está haciendo en la reactivación, aunque no está cumplido al 100%. El equipo de gobierno se compromete a iniciar los trabajos previos para impulsar un plan especial de vivienda en los distritos Chana y Norte. "No se ha hecho nada. Queríamos información para iniciar un plan de rehabilitación", asegura Corpas, por lo que "incumplido". El equipo de gobierno se compromete a realizar las correspondientes modificaciones presupuestarias en el área de Comercio. Deberán incluirse partidas para la creación de una plataforma que permita el acceso al comercio local al e-Commerce, con la puesta en marcha de una red logística ágil y eficaz, además de acciones que promocionen el comercio de proximidad y la compra en los establecimientos de nuestros barrios, sin olvidar acciones para velar por la seguridad y la práctica de su tarea en los mercadillos y espacios de venta ambulante. Consignación..... 200.000€. Según Corpas, es el "único punto" que dan por "cumplido" ya que está en ejecución. "Está todo planificado y comprometido el gasto. Aunque no cumple con nuestras expectativas, pero se ha hecho", reconoce. El equipo de gobierno se obliga a hacer una evaluación completa del sector turístico, estudiando la nueva demanda para adecuar la oferta de Granada. "No se ha hecho nada", dice. El equipo de gobierno se compromete a poner en marcha, en la línea recientemente iniciada una profunda transformación en la movilidad de la ciudad que apueste de manera definitiva por la peatonalización, por el uso de la bicicleta y por un transporte público no contaminante. Consignación.....300.000€. "Aún no sabemos lo que se ha gastado en lo que se ha hecho, como los carriles reservados y poco más, pero no es lo que se pretendía", como la peatonalización que propusieron con la reserva de toda la almendra central de la ciudad, por lo que lo consideran incumplido. El equipo de gobierno se compromete a destinar partidas económicas concretas y suficientes para la modernización de la flota de autobuses para el transporte urbano colectivo, apostando por vehículos sostenibles de baja o nula contaminación, y una severa reestructuración del sistema que contemple la paulatina peatonalización de la ciudad con una estructura sólida para los barrios. Aunque se ha renovado flota, el PSOE no aceptó durante su mandato ese plan de renovación de Rober con vehículos híbridos, por lo que no lo consideran cumplido. El equipo de gobierno se compromete a impulsar desde el área de Movilidad una estrategia común, para poner en marcha tareas de coordinación metropolitana destinando recursos a esa finalidad. Consignación.....50.000€. "En este punto reconocemos que el concejal puso en marcha una oficina para este fin pero está totalmente parado", por lo que también lo dan por "incumplido". El equipo de gobierno se compromete a realizar cuantas modificaciones presupuestarias sean precisas con la finalidad de construir una oferta cultural diversa (música, cine, teatro, literatura, danza, circo de calle…) basada en la marca ‘Hecho en Granada’, que permita la puesta en marcha de festivales, eventos y citas protagonizadas por los creadores y los agentes culturales locales. Consignación.....100.000€. En este caso dicen que tampoco se ha hecho nada. No vale la iniciativa GRX ya que la marca 'Hecho en Granada' tiene otro objetivo y no se ha puesto en marcha, por lo que incumplido. El equipo de gobierno realizará una importante campaña de promoción de Granada en los mercados nacionales e internacionales como: Capital cultural, Ciudad de Conciertos, Ciudad de las Artes Escénicas, Ciudad de Comercio, Ciudad de Artesanía. Y creará distintivos de calidad para cada una de esas marcas o cualquiera en las que nuestra ciudad destaque. Consignación.....100.000€. "Incumplido" también. El equipo de gobierno se compromete a presentar un Plan PostCovid antes de la celebración del Pleno de aprobación de los presupuestos, para la salida de la crisis en Granada con cuantificación económica concretada en partidas de gasto claves como Derechos Sociales, Empleo, Comercio, inversión en barrios, Medio Ambiente, Economía Circular y Cultura. En este caso, este punto era una "cláusula de salvaguarda" para los socialistas ya que obligaba, como se hizo, a modificar el presupuesto para incluir la dotación de 2,3 millones extra a los presupuestos. Pero no está completo ya que un plan especial postcovid con puntos detallados como existe en otras ciudades no hay

Ante esta realidad, Corpas asegura que a nivel presupuestario el 95% del pacto está incumplido, por lo que se trabajará para que se reasignen las partidas que se habían consignado en modificación de pleno porque "si no hay riesgo de que se pierdan", por lo que aunque presionarán, tendrán que ceder y dar más margen para que se vayan cumpliendo durante el año que viene.

"El hecho de aprobar los presupuestos ya era un avance y el pacto se concretaba con el resto de compromisos, que reclamaremos por lo que hay que pensar ya en que habrá que adecuarlo para el año que viene porque el dinero está pero hay que gastarlo en esto", explica el concejal José María Corpas.