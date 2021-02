El PSOE acusa al bipartito de no hacer nada para desarrollar los planes de vivienda de Chana y Norte

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha criticado hoy la política urbanística del bipartito y le ha acusado de no hacer nada por el desarrollo de proyectos como los planes de vivienda en Chana y Norte.

Según el concejal Miguel Ángel Fernández Madrid, en el mandato de los socialistas se desbloquearon convenios que llevaban años enquistados "como el de la Chana, el barrio de la Cruz, Albayda, el Cuartel de Automovilismo o el antiguo hospital de la Salud, que venían en el PGOU y ya íbamos tarde".

"Pero de 2019 a 2021 no hay novedades" y eso que el PSOE le dio su apoyo al bipartito para iniciar los planes de vivienda de Chana y Norte para vivienda nueva y de protección que permita evitar la despoblación y revitalizar la zona. "Pero el equipo de gobierno da la callada por respuesta y sólo confunde a los vecinos".

Según Fernández Madrid, "no tenemos muy claro en qué está el Gobierno, pero no en revitalizar los barrios". "Podría revitalizar con fondos Edusi de Diputación, con los Next Generation podría ejecutar el plan de vivienda, también las siguientes fases de Santa Adela". "A las ayudas de la Junta a la Rehabilitación si que no podría acogerse porque el plazo que han dado es de chiste para que no se soliciten", ha afeado el concejal.

Respecto a los planes de vivienda en Chana y Norte y su estado, Fernández Madrid ha dicho que el de Chana beneficiaría a unas 800 viviendas según los cálculos que hizo en su día la Agencia de Vivienda AVRA. No necesitaría derribos como en Santa Adela sino que serían mejoras en los inmuebles, que irían también acompañadas de otro tipo de medidas como de apoyo al empleo. En el caso de la zona Norte no se ha calculado el número de viviendas beneficiadas.

Pero todo el proceso está por desarrollar, según dice el PSOE que le han confirmado desde el propio bipartito en el seguimiento de mociones ya que no se han hecho los actos administrativos que conllevan los planes.