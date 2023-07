El PSOE se queda solo en la petición de dimisión del concejal de Juventud de Granada por sus comentarios hacia la etnia gitana

El concejal de Juventud, Fernando Parra, seguirá en su cargo después de la férrea defensa que han realizado equipo de Gobierno del PP, mas los votos de Vox, sobre el edil, que el pasado domingo publicó un hilo en Twitter con manifestaciones vejatorias sobre los vecinos del distrito Norte de Granada durante la jornada electoral de las generales, y de las cuales después se retractó. El PSOE se queda solo en su petición admitida de urgencia en el pleno ordinario celebrado este viernes.

Jacobo Calvo, portavoz socialista, argumentó la petición de su grupo en que las declaraciones de Parra fueron un "clamor contra los habitantes de Norte", y calificó las palabras del edil como "racista y aporofóbico". "El impacto generado en asociaciones y ciudadanos del distrito ha trascendido Granada capital y medios nacionales se han hecho eco", ha seguido argumentando Calvo, que ha sentenciado que esas palabras son "intolerable". "Granada no merece ser conocida como una ciudad racista. Menudo ejemplo para un concejal de juventud" ha añadido Calvo, que advirtió al PP que sería "cómplices" de esas palabras si no admitían la dimisión de su concejal. "Y si no dimite, el PP debe expulsarlo de forma inmediata", prosiguió

"No fue un mal día, un error. Esto forma parte de sus instintos más primarios, incitando al odio con argumentos racistas. ¿Le molesta la población gitana? ¿Le molesta que apoderados ayuden? Es una ofensa a los granadinos. Ha puesto Granada en el peor de los escenarios", se mostró duro Jacobo Calvo, quien encontró la réplica no en el concejal interpelado, sino en el portavoz del equipo de Gobierno, Jorge Saavedra, quien animó a "no exagerar" la situación, y defendió a Fernando Parra validando sus disculpas y haber borrado los tuits de la polémica.

"Le honra reconocer su error y reconocer que no va a volver a suceder", añadió Saavedra, quien además defendió a la alcaldesa Marifrán Carazo por "censurar" las declaraciones de Parra. De hecho, apeló a una declaración de Secretariado Gitano en la que esta agradece a la regidora su "rápida reacción y censura hacia esos comentarios". "Si los propios gitanos aceptan las disculpas y valora la reacción de la alcaldesa, vamos a no sacar rédito político de lo que se han pedido disculpas", insistió Saavedra.