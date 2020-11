El PSOE pide una rectificación al Ayuntamiento de Granada sobre la "persecución" a hosteleros que adaptan sus negocios

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha lamentado que el bipartito formado por PP y Cs, “se haya convertido en el principal obstáculo al que se enfrentan las pymes granadinas en la peor crisis que la ciudad vive en los últimos 100 años”. La concejala sale al paso de unas informaciones en las que se denuncia la actividad persecutoria de la policía a establecimientos hosteleros de la capital que han intentado readaptar sus negocios ofreciendo el servicio de productos para llevar.La edil entiende que “la normativa está para ser aplicada. Vivimos en un Estado de Derecho y ese principio es incuestionable. Pero no es menos cierto que todas las normas aprobadas por decreto por la Junta de Andalucía, como Autoridad Sanitaria, en esta fase tan compleja que Granada vive en plena segunda ola son tan complejas que han precisado incluso rectificaciones de la propia Administración autonómica. Ante este lío, el bipartito ofrece insensibilidad e inseguridad . La falta de empatía de Luis Salvador con los sectores más afectados por la crisis es insultante. Mientras prepara su salto al PP, la economía de la ciudad se desangra, su gobierno, paralizado es incapaz de ofrecer una sola ayuda. Y no solo eso, sino que ordena una salvaje campaña recaudatoria, como ha pasado en el Mercado de San Agustín, o se dedica a multar negocios, en lugar de ofrecer su colaboración en la interpretación de la farragosa normativa de la Junta”.Para la socialista, “una y otra vez asistimos a la desconexión con la realidad de Luis Salvador, mas preocupado de agradar a sus nuevos jefes del PP que en trabajar para sacar a Granada de su peor crisis social y económica. Y eso que su gobierno cuenta con las herramientas que el PSOE ha puesto a su disposición en forma de presupuestos y de un Plan Especial con 22 medidas para rescatar a la hostelería, el comercio y la cultura. El balance de Salvador estos 9 meses no puede ser más deprimente: ninguna interlocución con los sectores más afectados, crisis alimentaria en la ciudad, derechos sociales desamparados y persecución fiscal a unas empresas que no pueden más”.Ruz ha exigido al bipartito una rectificación inmediata, “la obligación de la Administración más cercana, ahora más si cabe, es la ofrecer colaboración, cercanía, empatía, seguridad y sensibilidad. Los bares que ahora se ven asediados por las instrucciones de Salvador no quieren saltarse la ley, les basta con que alguien les explique qué pueden hacer y qué no. Ojalá Luis Salvador hubiera sido tan riguroso durante el puente de octubre en Granada. Nos hubiésemos evitado que la ciudad protagonizara unas imágenes lamentables y, tal y como han dicho los expertos, haber contenido la segunda ola que convirtió a la cuidad en la triste protagonista de contagios en toda España, lo que ha generado el nuevo cierre de establecimientos. Así que es la desidia de Luis Salvador y su incapacidad, las responsables de todo este caos”.